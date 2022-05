Finale Lige prvaka između Liverpoola i madridskog Reala 28. svibnja bit će pravi nogometni praznik. Bit će to dvoboj dviju momčadi koje su ove sezone u elitnom europskom nogometnom natjecanju pokazale najviše. Bit će to još jedna velika utakmica u kojoj će participirati naš Luka Modrić.

Ujedno, sraz u Parizu bit će treći finale u povijesti u kojem će se susresti ove dvije momčadi. Još od 1955. godine kada je osmišljen prvi koncept ovog natjecanja, povijest Lige prvaka prepuna je sjajnih utakmica kojih se kroničari redovito sjete, a za sve navijače one su posebna uspomena. Modrić i društvo i ovaj će put imati priliku ispisati još jednu posebnu stranicu nogometne povijesti. Liga prvaka danas u odnosu na početke iz sredine prošlog stoljeća u svakom smislu je drugačija. Madridski Real najuspješniji je klub u povijesti ovog natjecanja s 13 osvojenih naslova. Ukupno gledajući, španjolski klubovi imaju najviše naslova prvaka - čak 18.

Real je triput gubio u finalima Lige prvaka, baš kao i Liverpool koji je šest puta osvajao ovo natjecanje. Prvi naslov redsa datira još iz davne 1977. godine kada su u finalu s 3:1 svladali Borussiju iz Mönchengladbacha. Bila je to zadnja utakmica Kevina Keegana prije nego je prešao u Hamburg. Liverpool je isti europski naslov osvojio i godinu dana kasnije kada im je pobjedu nad Clubbom Bruggeom donio Kenny Dalglish. Do sljedećeg trofeja čekali su tri godine, au finalu 1981. godine pobijedili su madridski Real 1:0.

Pogodak odluke postigao je lijevi branič Alan Kennedy, a legendarni Bob Paisley postao je tada prvi trener u povijesti s tri europska naslova prvaka. Tri godine kasnije, redsi su opet ispisali povijest kada su postali prva momčad koja je u finalu slavila nakon jedanaesteraca i to protiv Rome (4:2). Osnovni dio utakmice završio je 1:1, a odlučujući jedanaesterac zabio je opet Alan Kennedy. Finale 1985. godine koje je Liverpool izgubio 0:1 protiv Juventusa. Pobjednički pogodak postigao je Michel Platini, a finalna utakmica na Heyselu ostala je upamćena po tragediji u kojoj je prije početka poginulo 39 navijača. Deset godina čekao je potom Liverpool novu priliku za povijesni doseg. I onda im se ukazala prilika u utakmici koja će u povijesti ovog natjecanja ostati upisana kao 'čudo u Istanbulu'.

A kako drugačije, jer Liverpool je u utakmici protiv Milana gubio 0:3, do poluvremena su za Milan zabijali Maldini i dvaput Crespo. No, Liverpool je nadoknadio zaostatak u drugom poluvremenu i to u samo šest minuta, zabijali su Gerrard (54.), Šmicer (56.) i Xabi Alonso (60. minuta). Momčad Milana izgubila je tu utakmicu u nevjerojatnom mentalnom preokretu i nije imala koncentracije za jedanaesterce. Milanovi igrači promašili su prva dva jedanaesterca, a Jerzy Dudek u konačnici obranio je udarac Andrija Ševčenka. Dvije godine kasnije, Milan je dobio svoju zadovoljštinu. Liverpool u Ateni nije uspio napraviti još jedno čudo i na kraju je izgubio 1:2.

Drugi sraz Liverpool a s madridskim Realom dogodio se prije četiri godine. Bila je to još jedna trauma za Jürgena Kloppa. Nakon što je prethodno izgubio finale s dortmundskom Borussijom 2012. godine, ovaj put morao je potpisati 1:3 poraz protiv Reala. Bilo je to najproduktivnije razdoblje Garetha Balea u dresu madridskog kluba. Velšanin je u spomenutom finalu zabio dva pogotka. No, Klopp je svoj san ostvario godinu dana kasnije kada je u engleskom finalu protiv Tottenhama, slavio s 2:0 i osvojio svoj prvi naslov europskog prvaka! Pogotke su tada zabili Mohamed Salah i Divock Origi.

Od sredine pedesetih godina prošlog stoljeća počela je desetogodišnja dominacija madridskog Rela. A sve je počelo erom koju je obilježio legenadarni napadač Alfredo di Stefano. Prvi od 13 Realovih naslova u Ligi prvaka stigao je 1956. godine trijumfom nad Reimsom. Kraljevi su slavili 4:3.

Naravno, Real je naslov osvojio i sljedeće sezone, a u finalu su bili bolji od Fiorentine 2:0, a pogotke su postigle dvije ikone - Di Stefano i Gento. Godinu dana kasnije, 1958., Španjolci su nakon produžetaka bili bolji od Milana s ukupnih 3:2. Bila je to prva utakmica u povijesti Lige prvaka koja je otišla u produžetke, a odlučio je pogodak Genta u 107. minuti. Sljedeće sezone, imali su 'kraljevi' nešto lakšu zadaću kada su u utakmici za europski naslov opet svladali Stade de Remis (2:0). Opet je strijelac bio Alfredo di Stefano. Peti uzastopni naslov u Ligi prvaka, Real Madrid osvojio je 1960. godine u epskom srazu protiv Eintrachta iz Frankfurta. Real je pobijedio 7:3, Ferenc Puskas postao je prvi nogometaš koji je u finalu ovog natjecanja zabio četiri pogotka, tri je također postigao Di Stefano.

Bila je to čudesna era Realove dominacije. Za sljedeći je naslov prvak, Realovom je stroju trebalo šest godina čekanja. Najprije su 1962. godine izgubili protiv Benfice 3:5. Bila je to sjajna generacija portugalske momčadi koju je predvodio legendarni Eusebio.

Sljedeći poraz u finalu, Real je doživio dvije godine kasnije kada ih je s 3:1 nadjačao Inter, predvođen Mazzolom, dvostrukim strijelcem u tom finalu. A novi naslov stigao je 1966. godine kada je Real u finalu svladao Partizan, prvu istočnoeuropsku momčad koja je došla do same završnice ovog natjecanja. Real je trijumfirao (2:1), iako je Partizan poveo pogotkom Velibora Vasovića. I onda je uslijedila petnaestogodišnja suša u kojoj Real nije igrao niti jedan finale. A taj 1981. godine, već smo spomenuli, izgubio je od Liverpoola 0:1. Novije doba započelo je onim pogorkom Predraga Mijatovića u finalu protiv Juventusa 1998. godine. Crnogorski napadač zabio je za 1:0 pobjedu Reala. U ovom stoljeću, Real je šest puta osvajao naslov u Ligi prvaka. Na početku milenija svladali su Valenciju.

Nakon što su 32 godine čekali na ovaj trofej, samo dvije godine kasnije odigran je prvi finale između momčadi iz iste države. Dvije godine kasnije, u nezaboravnom sjećanju ostao je svima antologijski gol Zinedinea Zidanea iz voleja u 2:1 pobjedi nad Bayerom iz Leverkusena. I onda su opet čekali 12 godina, da bi 2014. slavili protiv Atletica 4:1, nakon produžetaka.

Bio je to prvi finale koji su igrale momčadi iz istog grada.

Iste momčadi susrele su se u finalu i dvije godine kasnije, a rasplet je bio skoro identičan. Real je opet slavio nakon produžetaka, ovaj put s nešto više pogodaka. Završilo je 5:3. Tri godine kasnije, finale protiv Juventusa, pamtit ćemo po pogotku Marija Mandžukića. No, bilo je to dovoljno tek za statističke knjige jer je Real na pogon Cristiana Ronalda na kraju slavio s 4:1. A kako svaki finale ima svoju posebnu priču, ona iz 2018. godine svakako pripada Garethu Baleu za pogodak 'preko glave' u 3:1 pobjedi nad Liverpoolom.