U međuvremenu, uživamo u toplom proljetnom suncu i isprobavamo trendove koji će ulicama gradova diljem zemlje zavladati sve do rujna i listopada.

Ove godine, u središtu pažnje su cipele u različitim jarkim bojama, a trend se proširio i na sandale, tenisice i balerinke, što znači da ćete na policama pronaći obuću za svaku prigodu i svaki stil.

Nema ništa bolje od obuće koja privlači pažnju, a predivni modeli obuće kakvu smo pronašli u Deichmannu garantirano neće proći neprimijećeno! Dizajneri su ove godine dali svoj maksimum kako bi nam pružili neodoljive modele u najrazličitijim bojama – upravo savršeno za ljeto.

Loaferice su i dalje zasluženo na samom vrhu popularnosti kada je riječ o obući za prijelazno razdoblju, a sve zahvaljujući njihovoj svestranosti i udobnosti. Ove cipele u Deichmannu dolaze u različitim stilovima, bojama i materijalima, prilagođavajući se svim prilikama. Od klasičnih crnih kožnih pa sve do modela u najljepšim pastelnim bojama – ponuda loaferica u Deichmannu jednostavno ostavlja bez daha! Najbolje od svega je što ove cipele možemo lako kombinirati s različitim outfitima, bilo da su to traperice i majica, haljina ili poslovna odjeća. Uz to, loaferice su praktične za nošenje tijekom cijelog dana, bilo da se radi o odlasku na posao, šetnji gradom ili opuštenom druženju s prijateljima.

Tenisice s neodoljivim zaokretom

Zaljubljenici u tenisice zaljubit će se u nove kolekcije top svjetskih brendova sportske obuće čiji su dizajneri u klasične stilove obožavanih tenisica ukomponirali naglaske u jakim bojama. Tenisice koje nude brendovi kao što su Nike, adidas i Puma osvajaju već na prvi pogled, a u trgovinama Deichmann dolaze uz prihvatljive cijene. Plave, zelene, žute, narančaste i ružičaste nijanse su sveprisutne u njihovoj kolekciji i otvaraju neodoljive mogućnosti za kombiniranje.

Ženstveno i razigrano

Ako pak preferirate sandale, oduševit će vas Deichmannov izbor elegantnih sandala s visokom petom u jakim bojama. Ove sandale su odličan izbor za sve večernje prigode i izgledaju sjajno uz kratke haljine ili suknje.

Jedan od najvećih trendova su platforme, a osim toga popularne su i cipele s kockastim vrhom, sandale s transparentnim vinilom, metalik efekt te brojne druge neodoljive stilske poslastice. Boje koje su u trendu ove sezone su jake i živahne, poput žute, narančaste, zelene i roze, ali u Deichmannu će na svoje doći i dame koje preferiraju neutralnu obuću jer izboj klasičnih modela u bojama poput smeđe, bež i bijele zastupljen je i vrlo popularan ovog proljeća i ljeta.

Po svoju dozu razigranih proljetnih boja i najljepše modele sezonske obuće ovog proljeća zaputite se u Deichmann gdje vas očekuju neodoljivi, novi modeli!