Prijavite se za posao vozača kategorije C ili CE u Irskoj!

Ako imate vozačku dozvolu C ili CE kategorije i tražite priliku za profesionalni i osobni razvoj, kompanija Musgrave je pravo mjesto za vas. Irska tvrtka Musgrave, poznata po svojoj dugogodišnjoj tradiciji i izvrsnosti u sektoru maloprodaje, veleprodaje i usluživanja hrane, ponovno otvara vrata za vozače kamiona, posebno one s kategorijom C ili CE. Musgrave se ne ograničava samo na pružanje posla; Musgrave gradi zajednicu zaposlenika koja dijeli vrijednosti rasta, transparentnosti i poticanja pozitivnog radnog okruženja.

Zašto hrvatski vozači biraju Musgrave?

Musgrave već više od deset godina privlači hrvatske vozače kamiona, a razlozi su jasni. Tvrtka prepoznaje profesionalizam, radnu etiku, talente i stupanj obrazovanja hrvatskih radnika. S druge strane, Musgrave svojim zaposlenicima omogućava sigurno i stabilno radno mjesto, adekvatna primanja i mnoštvo benefita koji im pojednostavljuju prilagodbu na novo životno i radno okruženje. Trenutno, preko 800 Hrvata radi unutar tvrtke Musgrave, a ljubav prema hrvatskim zaposlenicima ne prestaje rasti.

Što Musgrave osigurava prilikom zapošljavanja?

Stručnu podršku i razvoj : Musgrave svim novim zaposlenicima omogućuje instruktore koji će osigurati da budete potpuno spremni i sigurni prije nego što počnete voziti sami lijevom stranom.

: Musgrave svim novim zaposlenicima omogućuje instruktore koji će osigurati da budete potpuno spremni i sigurni prije nego što počnete voziti sami lijevom stranom. Standardizirani radni uvjeti: Rad u skladu s visokim standardima.

Rad u skladu s visokim standardima. Ugovor za stalno na puno radno vrijeme: Vozači se zapošljavaju direktno za Musgrave Group Ltd bez posredničke agencije za zapošljavanje.

Vozači se zapošljavaju direktno za Musgrave Group Ltd bez posredničke agencije za zapošljavanje. Bonusi na plaću i plaćeni prekovremeni rad: Poštovanje radnog vremena i dodatno plaćanje za prekovremeni rad.

Poštovanje radnog vremena i dodatno plaćanje za prekovremeni rad. Mogućnost napredovanja i edukacija u sklopu radnog mjesta: Tvrtka pruža zaposlenicima mogućnost napredovanja, potičući osobni i profesionalni razvoj.

Tvrtka pruža zaposlenicima mogućnost napredovanja, potičući osobni i profesionalni razvoj. Prikup na aerodromu prilikom dolaska: Musgrave pruža dobrodošlicu svojim zaposlenicima osiguravajući prikup na aerodromu prilikom njihova dolaska u Irsku.

Musgrave pruža dobrodošlicu svojim zaposlenicima osiguravajući prikup na aerodromu prilikom njihova dolaska u Irsku. Povrat novca za avionsku kartu: Musgrave pokriva troškove avionske karte prilikom prvog dolaska u tvrtku.

Musgrave pokriva troškove avionske karte prilikom prvog dolaska u tvrtku. Besplatan smještaj tijekom prvih 6 tjedana: Novozaposleni vozači imaju mogućnost besplatnog smještaja tijekom prvih 6 tjedana rada, olakšavajući im prilagodbu na novu radnu sredinu.

Novozaposleni vozači imaju mogućnost besplatnog smještaja tijekom prvih 6 tjedana rada, olakšavajući im prilagodbu na novu radnu sredinu. Pomoć u administraciji: Musgrave pruža aktivnu podršku zaposlenicima u administrativnim formalnostima, uključujući pomoć pri izradi PPS broja i otvaranju bankovnog računa.

Musgrave pruža aktivnu podršku zaposlenicima u administrativnim formalnostima, uključujući pomoć pri izradi PPS broja i otvaranju bankovnog računa. Osiguran smještaj tijekom trajanja zaposlenja: Osiguran smještaj tijekom trajanja zaposlenja: Tvrtka Musgrave osigurava smještaj za vrijeme trajanja zaposlenja u blizini radnog mjesta, što dodatno olakšava novim članova tima (smještaj je udaljen oko 1.5km od radnog mjesta).

Osiguran smještaj tijekom trajanja zaposlenja: Tvrtka Musgrave osigurava smještaj za vrijeme trajanja zaposlenja u blizini radnog mjesta, što dodatno olakšava novim članova tima (smještaj je udaljen oko 1.5km od radnog mjesta). EAP (Employee Assistance Program): EAP (Employee Assistance Program) - zaposlenici imaju pristup EAP-u, besplatnom savjetovanju koje obuhvaća razne aspekte života, uključujući kupnju kuće, podizanje kredita, upisivanje fakulteta ili dodatno usavršavanju. EAP uključuje i mogućnost besplatnog korištenja digitalnog liječnika 7 dana u tjednu.

EAP (Employee Assistance Program) - zaposlenici imaju pristup EAP-u, besplatnom savjetovanju koje obuhvaća razne aspekte života, uključujući kupnju kuće, podizanje kredita, upisivanje fakulteta ili dodatno usavršavanju. EAP uključuje i mogućnost besplatnog korištenja digitalnog liječnika 7 dana u tjednu. Besplatni sati/lekcije engleskog jezika: Tvrtka potiče kontinuirano usavršavanje zaposlenika pružanjem besplatnih sati engleskog jezika unutar same firme.

Tvrtka potiče kontinuirano usavršavanje zaposlenika pružanjem besplatnih sati engleskog jezika unutar same firme. Subvencionirane cijene hrane unutar kantine: Uz subvencionirane cijene hrane unutar kantine, Musgrave se brine o dobrobiti zaposlenika, nudeći ukusne i uravnotežene obroke po pristupačnim cijenama.

Dobrobit radnika i njihovih obitelji na prvom mjestu

Musgrave se ponosi pružanjem potpune podrške svojim zaposlenicima već od prvog radnog dana. Kroz automatsku prijavu, svaki novi član tima postaje korisnik raznovrsnih benefita irskog zakonodavnog sustava, i živi o okruženju koje potiče sigurnost, zadovoljstvo i profesionalni razvoj.

Mirovinski sustav: Musgrave prepoznaje važnost dugoročne financijske sigurnosti svojih zaposlenika. Automatska prijava omogućuje sudjelovanje u mirovinskom sustavu od samog početka zaposlenja, stvarajući temelj za stabilnu budućnost.

Musgrave prepoznaje važnost dugoročne financijske sigurnosti svojih zaposlenika. Automatska prijava omogućuje sudjelovanje u mirovinskom sustavu od samog početka zaposlenja, stvarajući temelj za stabilnu budućnost. Isplata plaće u slučaju bolovanja: Osim redovne isplate plaće, Musgrave brine o svojim zaposlenicima i u slučaju bolovanja. Osigurana isplata pruža financijsku sigurnost u izazovnim situacijama, omogućujući zaposlenicima miran oporavak.

Osim redovne isplate plaće, Musgrave brine o svojim zaposlenicima i u slučaju bolovanja. Osigurana isplata pruža financijsku sigurnost u izazovnim situacijama, omogućujući zaposlenicima miran oporavak. Zdravstveno osiguranje: Zdravlje zaposlenika je prioritet. Musgrave pruža sveobuhvatno zdravstveno osiguranje koje pokriva različite medicinske potrebe, osiguravajući pravovremenu i kvalitetnu skrb za sve zaposlenike i njihove obitelji.

Zdravlje zaposlenika je prioritet. Musgrave pruža sveobuhvatno zdravstveno osiguranje koje pokriva različite medicinske potrebe, osiguravajući pravovremenu i kvalitetnu skrb za sve zaposlenike i njihove obitelji. Dionice kompanije za sve zaposlenike: Kroz program dionica kompanije, svi zaposlenici stječu vlasnički interes u Musgraveu. Ova prilika ne samo da motivira, već potiče osjećaj pripadnosti i zajedništva, jer uspjeh tvrtke postaje zajednički cilj.

Kroz program dionica kompanije, svi zaposlenici stječu vlasnički interes u Musgraveu. Ova prilika ne samo da motivira, već potiče osjećaj pripadnosti i zajedništva, jer uspjeh tvrtke postaje zajednički cilj. Pomoć u dovođenju obitelji u Irsku: Zaposlenici Musgravea koji odluče preseliti se u Irsku s obitelji neće se osjećati sami u ovom izazovnom procesu.Musgrave aktivno podržava svoje zaposlenike u organizaciji preseljenja njihovih obitelji, pružajući korisne informacije o administrativnim postupcima, smještaju i integraciji u lokalnu zajednicu. Ovaj program osigurava da svaka obitelj ima potrebne resurse i podršku kako bi se brzo prilagodila novom životu u Irskoj.

Zaposlenici Musgravea koji odluče preseliti se u Irsku s obitelji neće se osjećati sami u ovom izazovnom procesu.Musgrave aktivno podržava svoje zaposlenike u organizaciji preseljenja njihovih obitelji, pružajući korisne informacije o administrativnim postupcima, smještaju i integraciji u lokalnu zajednicu. Ovaj program osigurava da svaka obitelj ima potrebne resurse i podršku kako bi se brzo prilagodila novom životu u Irskoj. Aktivno sudjelovanje u pronalasku poslova za članove obitelji: Musgrave ne staje samo na dovođenju obitelji u Irsku, već aktivno surađuje s članovima obitelji kako bi im pomogao pronaći zaposlenje prilagođeno njihovim vještinama i kvalifikacijama. Ovaj angažirani pristup pruža podršku cijeloj obitelji, čime se osigurava da svaki član ima priliku ostvariti profesionalni uspjeh u novom okruženju.

Musgrave ne staje samo na dovođenju obitelji u Irsku, već aktivno surađuje s članovima obitelji kako bi im pomogao pronaći zaposlenje prilagođeno njihovim vještinama i kvalifikacijama. Ovaj angažirani pristup pruža podršku cijeloj obitelji, čime se osigurava da svaki član ima priliku ostvariti profesionalni uspjeh u novom okruženju. Integracija djece u irski obrazovni sustav: Za zaposlenike s djecom, Musgrave se brine o nesmetanom prijelazu njihove djece u irski obrazovni sustav. Pruža podršku u procesu upisa u irske škole ili vrtiće, osiguravajući da roditelji imaju sve potrebne informacije i resurse kako bi njihova djeca imala pozitivan i uspješan početak svojeg obrazovanja u Irskoj.

Za zaposlenike s djecom, Musgrave se brine o nesmetanom prijelazu njihove djece u irski obrazovni sustav. Pruža podršku u procesu upisa u irske škole ili vrtiće, osiguravajući da roditelji imaju sve potrebne informacije i resurse kako bi njihova djeca imala pozitivan i uspješan početak svojeg obrazovanja u Irskoj. Olakšice za djecu: Svjesni obveza roditeljstva, Musgrave osigurava različite olakšice za djecu svojih zaposlenika. Ovo uključuje porezne povlastice, potpore za školovanje i druge pogodnosti koje olakšavaju teret roditeljima.

Započnite novu pustolovinu s Musgraveom!

Ako ste vozač s kategorijom C ili CE i težite priliku za profesionalni i osobni razvoj, Musgrave je pravo odredište za vas. Trenutno je aktivna kampanja zapošljavanja vozača kategorije C ili CE, što znači da i vi možete postati cijenjeni dio ove uspješne zajednice.

Musgrave nije samo poslodavac; mi smo obitelj koja cijeni predanost, entuzijazam i želju za rastom. Kao vozač u Musgraveu, ne samo da ćete imati priliku razvijati svoju karijeru, već ćete biti integrirani u dinamičnu i podržavajuću radnu zajednicu.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijavi se odmah putem linka na MojPosao.hr ili nas kontaktiraj na Whatsapp brojeve HR odjela:

MojPosao.net - Vozač C kategorije (m/ž) - Musgrave Retail Partners Ireland

MojPosao.net - Vozač CE kategorije (m/ž) - Musgrave Retail Partners Ireland

Dragica Majić – 00353858524902

Dawn Nugent – 00353860080251

Prijavite se za posao - klikom na link!

Za posao skladišnog radnika, vozača (kategorija C i CE) potrebno je osnovno znanje engleskog jezika.

● Godišnja plaća za poziciju skladišnog radnika: 27.993 € - 40.934 €.

Prijavite se za posao skladišnog radnika - Skladišni radnik (m/ž)

● Godišnja plaća za poziciju vozača C kategorije: 44.731 € - 55.000 €.

Prijavite se za posao vozača C kategorije - Vozač C kategorije (m/ž)

● Plaća za poziciju vozača CE kategorije: maksimalno 65.000 €.

Prijavite se za posao vozača CE kategorije - Vozač CE kategorije (m/ž)