Krenula je blagdanska sezona darivanja, a s njom i novi rekordi u količinama dostavljenih paketa. Hrvatska pošta samo krajem studenog zaprimila je dvostruko veće količine paketa kao rezultat brojnih akcija i popusta koje su e-trgovine nudile svojim kupcima. Pošta za isporuku poklona i paketa naručenih u brojnim hrvatskim i međunarodnim e-trgovinama korisnicima nudi i alternativne dostavne kanale s paketomatima kao najfleksibilnijom opcijom beskontaktnog preuzimanja i slanja paketa.

Paketomati su automatizirani uređaji s pretincima različitih dimenzija i nalaze se na frekventnim i lako dostupnim lokacijama, do kojih se može doći pješice, biciklom ili javnim prijevozom. Dostupni su svaki dan u tjednu, od 0 do 24 sata, a korisnici mogu beskontaktno preuzimati i slati svoje pakete u vrijeme kada im najviše odgovara, a putem paketomata mogu i vratiti robu kupljenu u e-trgovinama. Paketomati su, uz rastući vozni park električnih vozila, jedna od okosnica poštanskih operatora u smanjenju emisija štetnih plinova i s razlogom se zovu „zeleni“ dostavni kanal. Naime, paketomati povećavaju postotak uručenja u prvom pokušaju, a dostavna vozila trebaju obići manje lokacija čime se značajno smanjuje emisija stakleničkih plinova.

Trenutačno je postavljeno više od 190 paketomata diljem Hrvatske, uključujući i otoke Brač, Lošinj, Korčulu, Krk i Pag. Za dostavu i otpremu pošiljaka s paketomata brine se Paket24, usluga brze paketne dostave Hrvatske pošte. Korisnici imaju i mogućnost preusmjeravanja paketa za vrijeme dostave, pa se tako sve Paket24 pošiljke mogu naknadno preusmjeriti za isporuku na paketomat putem poveznice koja stiže u elektroničkoj obavijesti. A šaljete li pakete s paketomata ili u paketomat, do kraja prosinca to možete učiniti po akcijskoj cijeni od 19,90 kuna koja se odnosi na sve formate paketa. Tako se po promotivnoj cijeni iz poštanskog ureda u paketomat mogu slati paketi mase do 20 kg, a s paketomata do 30 kg.

Popis već postavljenih paketomata provjerite na internetskim stranicama Hrvatske pošte.