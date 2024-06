Velikom proslavom i poznatim hitovima koje je gotovo 300 uzvanika pjevalo uglas s Jelenom Rozgom, jednom od najvećih glazbenih zvijezda u regiji, svečano je obilježeno otvorenje novouređenog Prima salona na Jankomiru.

Mnogi partneri, mediji, pojedinci iz struke i influenceri te ljubitelji modernog dizajna poput pjevačice Maje Šuput i modnog dizajnera Roberta Severa okupili su se ovog četvrtka na velikom otvorenju u Prima salonu na Jankomiru.

Uz druženje i fine poslastice, vrhunac svečanog eventa koji je vodila Jelena Glišić bio je nastup jedne od najvećih glazbenih zvijezda u regiji, popularne Jelene Rozge čiji su poznati hitovi odzvanjali novouređenim salonom.

Zagrebačka gradska četvrt Jankomir posljednjih godina razvila se u centralnu destinaciju za kupovinu namještaja u Zagrebu, ali i okolici. Ujedno, Jankomir predstavlja jednu od većih poslovnih zona u gradu i zato je Prima posljednjih pola godine uložila dodatnu snagu i resurse kako bi salon izgledao posebno moćno te kako bi transformirao dosadašnji uobičajeni način kupovine.

Omiljena šoping destinacija

Tako je salon koji se nalazi na poznatoj adresi ulica Velimira Škorpika 22, i koji je mnogima omiljena šoping destinacija kada je u pitanju uređenje doma, sada je dobio posve novo ruho.

„Salon Jankomir je na ovoj lokaciji već devet godina i treći je u Hrvatskoj uređen po konceptu '100% tvoje', nakon Makarske i Pule. Nedavno smo otvorili i prvi salon u Sloveniji, u Murskoj Soboti, također u ovom konceptu. Jankomir je u Zagrebu, ako ne i u Hrvatskoj, najveće i najbolje odredište za kupovinu namještaja i zato smo odlučili ovaj salon renovirati među prvima. Ovo je naš najveći salon i tu želimo prikazati sve što danas jesmo, što možemo i što nudimo“, rekao je vlasnik i direktor Prima grupe Renato Radić.

Objasnio je i zašto se Prima odlučila modernizirati postojeći salon i oplemeniti ga posve novim prodajnim konceptom.

„Koncept '100% tvoje' je nastao iz potrebe i želje da našim kupcima osiguramo najjednostavniji proces donošenja odluke pri odabiru namještaja za opremanje doma. Znamo da je to zahtjevan proces i vrlo važna životna odluka te velika investicija. S našim partnerima iz Brigade osmislili smo ovaj koncept kako bi se naši kupci pri donošenju odluka osjećali ugodno, u dobroj atmosferi, te kako bi na raspolaganju imali sve moguće alate. Cilj je da kupca oduševi 3D vizualizacija namještaja koji je odabrao za svoj dom. Zbog toga je ovaj koncept svjetski, a naš i na to smo jako ponosni. Vjerujemo da ćete se i vi oduševiti kada prošećete salonom na Jankomiru. Vidjet ćete puno novih proizvoda i inovacija koje smo dizajnirali i proizvodili“, dodao je Radić.

Naglasio je kako sve što Prima radi, radi upravo za svoje kupce.

„Već pri razvoju proizvoda razmišljamo kako stvoriti atraktivnu ponudu, najbolje rješenje, da namještaj bude što poželjniji. Pratimo trendove i stilove jer želimo da kupac može odabrati dizajnersko rješenje za svoj dom u jednom stilu. I što je najvažnije, kada mu namještaj dostavimo i montiramo, da se u svom domu osjeća ugodno, da je namještaj vizualno lijep, ali i praktičan za korištenje. Naš dizajn je trajna vrijednost prilagođena kupcu i to po najpovoljnijoj cijeni“, rekao je Renato Radić.

Inovativan namještaj na gotovo 4000 kvadrata

Prima salon, koji se renovirao zadnjih mjeseci, sada se proteže na čak 3650 kvadrata i uređen je u novom prodajnom konceptu "100% tvoje", koji čini kupovinu namještaja još većim užitkom. Ovaj novi koncept prodaje i uređenja salona nastao je jer Prima želi svojim kupcima omogućiti da što lakše sve prostorije svog doma opreme u istom stilu, kvaliteti i materijalima. U salonu je sada i prostor za 3D planiranje te studio za dizajn, kako bi kupci zajedno s prodajnim savjetnicima i dizajnerima stvorili najbolje i najkvalitetnije rješenje po svom ukusu, stilu i kvaliteti koju očekuju, uvijek po najpovoljnijoj cijeni. Cilj je stvoriti ugodu i što bolji doživljaj kupovine.

U kreiranju novog prodajnog koncepta „100% tvoje“ po kojem je ujedno i uređen salon Prima je surađivala s Brigadom, poznatom agencijom za dizajn koja je uvrštena među 100 najboljih arhitektonskih tvrtki u svijetu.

„Htio bih se zahvaliti Primi koja nam je dala priliku da realiziramo jedan ovako inovativan koncept koji na našem tržištu nije uobičajen, a koji je također doprinio da postanemo to što jesmo, da budemo među top 100 arhitektonskih tvrtki u svijetu jer je i ovaj salon također među top 100 salona namještaja na svijetu. Dizajnirali smo ga pod sloganom '100% tvoje' zato što Prima koja proizvodi sav namještaj lokalno i koja zaista može staviti pažnju na svaki komad namještaj koji kupujemo, treba i salon u kojem će to moći realizirati. To '100% tvoje' znači da se svaki kupac koji dođe u ovaj salon osjeća kao osoba, a ne kao kupac u nekom velikom skladištu namještaja gdje ono što vidi to i dobije. U Prima salonu sve može zaista biti 'njegovo'. U prostoru za 3D planiranje može personalizirati svoj namještaj, kroz salon s prodajnim osobljem može pronaći kombinaciju koja je zaista savršena za njega, a sve u ugodnom i svjetskom ambijentu koji dodatno naglašava kvalitetu ovog namještaja“, istaknuo je Damjan Geber, direktor i vlasnik Brigade.

Radionica koja je oduševila influencere

Medije i influencere poput Maše Zibar, Slađane Ostić, Ines Šitum, Martine Palić, Katarine Šestić Baotić, Meri Goldašić, Ive Horvat, Antonele Gaure, Stelle Zulijani te Lidije Tomas Matijević na svečanom otvorenju posebno je zainteresirala radionica „Tajne lijepo organiziranog ormara“ koju je vodila certificirana KonMari konzultantica Marija Budija Bingula. Saznali su ključne trikove prema metodi slavne Marie Kondo, popularne japanske savjetnica za organizaciju, uz koja svatko od vas može imati funkcionalan ormar. Pridružite se i vi novom izdanju radionice ove subote, 8. lipnja, u Prima salonu na Jankomiru, jer slavlje se nastavlja.

U Prima grupi koja se na tržištu ističe kao najveći domaći proizvođač namještaja, s vlastitim proizvodnim pogonima te razgranatom maloprodajnom mrežom s gotovo 70 salona u na tržištu jugoistočne Europe, i dalje vlada slavljeničko raspoloženje.

Slavlje se nastavlja

Prima Jankomir časti cijelu Hrvatsku uštedama do čak 60% na sav namještaj! Do 19. lipnja u svim Prima salonima i na webshopu iskoristite atraktivne uštede na namještaj te do 20% na dekoracije za dom. Otkrijte i 20 top proizvoda po najnižim cijenama te pronađite sve što vam treba za kompletno uređenje doma, vikendice ili apartmana, a sve to unutar vašeg budžeta.

Dođite 8. lipnja na veliko otvorenje u Škorpikovu 22 gdje svakog kupca čeka ručak, a pripremili smo i druga iznenađenja poput nagradne igre u kojoj uz malo truda možete osvojiti vrijedne nagrade, među kojima je i Prima poklon bon od 1000 €.

100% nova Prima čeka vas na Jankomiru!