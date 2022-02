Još nas manje od dva mjeseca dijeli do početka prijava za subvencionirane stambene kredite Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Objava javnog poziva za građane najavljena je za 9. ožujka, a od tada će i građani moći bankama podnositi zahtjeve za subvencionirane kredite. Nepuna dva tjedna nakon, 21. ožujka, banke će u ime svojih klijenata početi s predajom zahtjeva za subvencije APN-u. Ove se godine za tu namjenu planira utrošiti 50 milijuna kuna, a oglas će trajati sve do utroška osiguranih sredstava.

Državni program subvencioniranja kredita odlična je prilika za mlade ljude koji žele riješiti svoje stambeno pitanje. Kroz taj program država plaća od 30 do 51 posto mjesečne rate ili anuiteta kredita, najmanje 5 godina. Kako biste sudjelovali u APN-ovom programu, do navedenog datuma potrebno je odabrati nekretninu ili zemljište na kojem ćete graditi svoj dom, prikupiti potrebnu dokumentaciju i odabrati banku u kojoj ćete realizirati stambeni kredit.

Nakon odabira nekretnine sastanak u banci prvi je korak

Bez obzira na rast cijena nekretnina, te unatoč pandemiji i potresima, interes za nekretninama uoči APN natječaja i ove godine je velik. Ako ste odabrali svoju nekretninu ili zemljište na kojem ćete graditi, prvi je korak dogovaranje sastanka u banci kako biste dobili najbolju pomoć i na vrijeme saznali korisne informacije potrebne za predavanje zahtjeva za subvencionirane kredite. Kao i do sada, OTP banka d.d. je pripremila niz dodatnih pogodnosti za sve korisnike subvencioniranih kredita.

Odaberite pravu banku za sebe

OTP banka d.d. ne naplaćuje trošak procjene nekretnine, naknade za obradu kredita i za prijevremeni povrat kredita kod subvencioniranih stambenih kredita. Neovisno o tome odlučite li se za kredit u kunama ili u eurima, OTP banka d.d. nudi fiksnu kamatnu stopu za prvih deset godina otplate kredita. Iznos kredita može biti do 100% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a isto ovisi o lokaciji nekretnine i kreditnom riziku klijenta.

Kod OTP banke d.d. klijenti dobivaju popust od 30% na policu osiguranja od požara. Svim klijentima koji apliciraju za subvencionirani stambeni kredit, a koji ne uspiju dobiti subvenciju APN-a, nudi se odobravanje redovnog stambenog kredita po kamatnim uvjetima za subvencionirane stambene kredite.

Tko sve ima pravo na subvenciju?

Pravo na subvencioniranje stambenog kredita imaju građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj do 45 godina, koji isto kao i njihovi partneri, nemaju vlasništvo nad nekretninom, ili ju prodaju u svrhu kupnje veće nekretnine, odnosno za gradnju, dogradnju ili dovršetak kuće. Podnositelj zahtjeva mora imati i prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj.

Država će subvencionirati cijenu odabrane nekretnine do maksimalno 1.500 eura/m2, s porezom, točnije do iznosa od 100.000 eura. Subvencionira se mjesečna rata ili anuitet kredita prvih 5 godina otplate kredita, a rok subvencije se produžuje za dvije godine za svako dijete rođeno za vrijeme trajanja subvencije, odnosno za jednu godinu po svakom djetetu u vrijeme prijave za kredit. Također, u slučaju da je podnositelju zahtjeva ili članu njegova kućanstva utvrđen invaliditet veći od 50 posto tjelesnog oštećenja, dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine. Visina same subvencije određena je indeksom razvijenosti područja u kojem se kupuje ili gradi nekretnina, a postotci subvencije iznose od 30% – 51% otplatnog obroka. Rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Obratite se s povjerenjem OTP banci d.d. već danas kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije. Zatražite povratni poziv i očekujte poziv za daljnji dogovor.