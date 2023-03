Većina klubova očekivano se plasirala u osminu finala, nekih neočekivano nema (ističe se Barcelona), ali svi su zasluženo izborili svoje mjesto među 16 najboljih klubova. Tim povodom, donosimo Vam neke zanimljivosti za svih 8 parova.

PSG – Bayern

Bayern i PSG prije ove utakmice susreli su se 11 puta, i nijedna utakmica dosad nije završila neriješeno. PSG je pobijedio 6 puta, a ovom pobjedom 1:0 u Parizu, Bayern je izjednačio ukupni skor te se može pohvaliti boljom gol-razlikom od 16:15.

U posljednje 33 domaće utakmice, PSG samo dvaput nije uspio zatresti mrežu svog suparnika, a oba puta na drugoj strani terena stajao je njemački velikan – u četvrtfinalu 2020/2021. te u netom odigranoj utakmici osmine finala.

Bayern na uzvratnu utakmicu nosi minimalnu prednost, ali sigurno ima i psihičku prednost zbog svoje povijesti i renomea. Naime, francuska je momčad ispala u osmini finala u 4 od posljednjih 6 puta kad su se našli u ovoj fazi natjecanja, dok Bayern, od posljednjih 10 osmina finala, samo jednom nije uspio proći u četvrtfinale (2018/2019).

AC Milan – Tottenham

Druga najtrofejnija momčad u povijesti Lige prvaka sa 7 naslova, Milan, vratio se u nokaut-fazu ovog natjecanja prvi put nakon 2013/2014.

Engleske momčadi u posljednje vrijeme predstavljaju im pravu prepreku – od svog posljednjeg europskog naslova nakon pobjede protiv Liverpoola 2006/2007, igrali su s otočkim klubovima 15 puta te upisali samo jednu pobjedu (4:0 protiv Arsenala 2011/2012), 4 neriješena rezultata i čak 10 poraza, i sigurno će se nadati da će nakon pobjede u ovoj utakmici početi novi, puno pozitivniji niz na europskim terenima.

S druge strane, Tottenhamu je ovo tek sedma sezona ikad u Ligi prvaka. U sezoni 2018/2019. dogurali su do finala i zasigurno će željeti približiti se tom uspjehu ili nadmašiti ga. Prvi korak prema tome bit će im pokušati nadoknaditi zaostatak od 1:0 u uzvratnoj utakmici protiv Milana.

Club Brugge – Benfica

Iako obje momčadi imaju bogatu europsku povijest, ovo je prvi put da su se međusobno susreli. Brugge je u skupini završio iza druge portugalske momčadi, Porta, a ispred Bayera i Atletica Madrida. Zanimljivo, obje utakmice Bruggea i Porta završile su pobjedom 4:0 gostujuće momčadi. Belgijskom prvaku ovo je prvi put u više od 40 godina da je ušao u nokaut fazu Lige prvaka, a najveći europski uspjeh im je iz davne sezone 1977/1978 kada su igrali finale Europskog kupa (poraz 1:0 protiv Liverpoola), preteče Lige prvaka.

Benfica je ove sezone već dokazala da je momčad protiv koje je iznimno teško igrati, završili su prvi u svojoj skupini, ispred PSG-a i Juventusa. Slavni portugalski klub osvojio je Europski kup dvaput zaredom (3:2 protiv Barcelone 1960/1961. i 5:3 protiv Real Madrida godinu kasnije). Uz to su čak pet puta gubili u finalima (jedini „bolji“ od njih je Juventus sa sedam poraza u finalima).

Benfica je iz Belgije otišla zadovoljna s 2:0, tako da će Brugge imati težak zadatak na uzvratu.

Borussia Dortmund – Chelsea

Borussia je prošle sezone pomalo iznenađujuće i definitivno razočaravajuće ispala u grupnoj fazi natjecanja, od nje su uspješniji bili Ajax i Sporting, tako da su ove sezone već više napredovali. Jude Bellingham prometnuo se u ključnog igrača i pokazao da u Dortmundu postoji život i nakon Haalanda.

S druge strane, Chelsea je u krizi. Europski prvak od prije 2 sezone u posljednjih 10 utakmica u Premiershipu ima samo dvije pobjede i ukupno osvojenih 10 bodova. Navijači se polako okreću protiv njihovog trenera Grahama Pottera, i na društvenim mrežama sve se češće među navijačima Chelsea javlja se oznaka #PotterOUT. Nakon poraza od Borussie 1:0, čeka ih težak uzvrat.

Liverpool – Real Madrid

Ždrijeb je odlučio fanove sporta nagraditi reprizom prošlogodišnjeg finala, iz kojega je trijumfalno izašao Real.

Liverpool je nedavno postao tek deseti klub u povijesti koji je došao do okruglih 150 utakmica u Ligi prvaka (od grupne faze do finala), i to u utakmici petog kola protiv Ajaxa. To im možda ostane i vrhunac ove sezone u europskom natjecanju, jer iako je engleski klub odlično započeo utakmicu i u 14. minuti je na semaforu stajalo 2:0, Kraljevski klub pokazao je svoj pobjednički pedigre i do kraja utakmice postigao čak 5 pogodaka.

Eintracht Frankfurt – Napoli

Napoli se ove sezone svim silama trudi vratiti na staze stare slave, kada je Diego Armando Maradona nosio nebesko plavi dres. U Serie A gaze sve pred sobom i izgleda kao da se treba dogoditi čudo da ne osvoje naslov, iako do kraja prvenstva ima još 15 kola. Slično je i u Ligi prvaka, osvojili su prvo mjesto u skupini s Liverpoolom, Ajaxom i Rangersom i sa 20 zabijenih golova u prvih 6 utakmica najopasnija su momčad u Europi. Dosad im je najveći uspjeh u Ligi prvaka bio osmina finala, i velike su šanse da će ove sezone to nadmašiti.

Suprotstavljen im je Eintracht koji nastavlja sa svojim odličnim predstavama. Prošle godine osvojili su Europa ligu pobjedom protiv Rangersa (5:4 nakon izvođenja kaznenih udaraca), i ova momčad koja sve više sazrijeva i koja tvrdi da voli preokrete zasigurno nikome neće biti lak protivnik, no Napoli je u dokazao zašto je bio favorit na kladionicama i iz Frankfurt je napustio zadovoljan nakon konačnih 0:2 u prvoj utakmici.

RB Leipzig – Manchester City

Prije ove utakmice, RB je u posljednjih 12 utakmica doma skupio čak 10 pobjeda i samo jedan poraz. Iako u ovoj fazi natjecanja nema lakih protivnika, engleski prvaci zasigurno nisu mislili da će ih Gvardiol i ekipa zaustaviti ovako učinkovito i da će konačni rezultat biti 1:1, upravo zahvaljujući pogotku hrvatskog reprezentativca.

U uzvratu City sigurno neće imati lak zadatak, no dodatnu motivaciju zasigurno će crpiti iz činjenice da je ovo već drugi put zaredom da nisu slavili nad njemačkim klubom – Red Bull ih je porazio 2:1 prije malo više od 12 mjeseci.

Inter – Porto

Dok su bili igrači, Simone Inzaghi i Sérgio Conceição bili su suigrači u Laziu. Sada, kao treneri, bit će protivnici. Inter će svoj optimizam graditi na činjenici da nikad nije doma izgubio od neke portugalske momčadi, a Porto u tome da je u ovoj fazi natjecanja nedavno eliminirao dvije talijanske momčadi (Romu 2018/2019. i Juventus 2020/2021), iako se u oba dvoboja pobjednik tražio u produžecima.

Porto je zaredao s 10 pobjeda u posljednjih 10 utakmica u svim natjecanjima, no u Milanu je taj niz napokon prekinut zahvaljujući jedinom strijelcu na utakmici, Lukakuu.

Uzvratne utakmice počinju 7.3. i s nestrpljenjem iščekujemo vidjeti koji će klubovi izboriti prolazak u četvrtfinale ovog elitnog natjecanja. Statistički, prva runda osmine finala djeluje golgeterski solidno primarno zahvaljujući Liverpoolu i Realu na čijoj je utakmici palo 7 golova, dok se na preostalih 7 utakmica lopta iz mreže vadila samo 10 puta, tako da se nadamo da će povišeni ulozi u uzvratu biti popraćeni s više golova.