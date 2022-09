Potter je rizik koji se isplati, no Chelsea ga neće čekati predugo

Graham Potter, rođen u Solihullu, stekao je izvanrednu reputaciju svojim radom u Brightonu, nakon uspjeha u Ostersundsu u Švedskoj i Swansea Cityju, stvarajući atraktivan nogometni brend. Potter, međutim, tek treba biti testiran u potpuno novim uvjetima koje će iskusiti u Chelseaju. Daleko od stabilnog radnog okruženja koje mu je omogućilo da tako izvrsno radi u Brightonu, gdje je imao slobodu stvarati i graditi svoju priču. Brighton je Potteru priuštio vrijeme, strpljenje za stvaranje rezultata, no takvo što si neće moći priuštiti kao menadžer u Chelseaju.

Potterovo imenovanje zasigurno predstavlja i pomalo riskantan potez uprave londonskog kluba. Jer, će novi trener biti pod pritiskom kakvog dosad nije doživio.

Dobra se reputacija može izgraditi polako, ali brzo uništiti, s obzirom na Chelseajeve jedinstvene zahtjeve prethodnih godina. Sve će ovo imati veliku ulogu u Potterovim razmišljanjima. No, teško bi bilo tko odbio borbu za vrh u engleskom prvenstvu, odnosno Ligu prvaka. To je ipak neodoljiva priča. Todd Boehly, jedan od vlasnika Chelsea, očito želi djelovati i nešto promijeniti. Boehly je pokazao nijanse nemilosrdnosti prethodnika Romana Abramoviča otpuštanjem Tuchela nakon njegovih prvih 100 dana na klupi i nedugo nakon najveće potrošnje nekog engleskog kluba u povijesti. Londonski klub potrošio je gotovo 300 milijuna eura.

Amerikančev širi cilj je imenovati dugoročnog menadžera koji će biti dio suradničke strukture u Chelseaju i koji će razvijati igrače. Dvije osnovne zadaće u koje se Tuchel, čini se, nije uklopio. Potterovo smireno, odmjereno upravljanje bila je jedna od najvažnijih referenci američkim vlasnicima. On ima neku vrstu prizemnog samozatajnog pristupa koji će mu dobro poslužiti u ludilu koje ga očekuje na Stamford Bridgeu.

Potter je jednom rekao:

- Teško je biti seksi ime kada te zovu Potter, pogotovo ako ti je ime Graham. Tada postaje još teže biti seksi. Dodaj tome dugo lice i crvenu bradu...

Ovakva vrsta humora zapravo krije posebnu vrstu karaktera i snage koja je Pottera dovela u Chelsea. Baš je i zbog toga označen kao jedan od potencijalnih nasljednika engleskog izbornika Garetha Southgatea.

Potter se nije bojao artikulirati svoje nezadovoljstvo navijačima Brightona nakon što su izviždali momčad nakon domaćeg remija bez golova protiv Leeds Uniteda u studenom 2021.

Rekao je:

- Malo sam zbunjen reakcijom publike. Imaju pravo na svoje mišljenje, ali ja se s njima u potpunosti ne slažem. Na osmom smo mjestu u Premiershipu, ali možda mi treba lekcija iz povijesti o ovom nogometnom klubu

Potter je mogao izabrati lakšu opciju i šutjeti, ali je jasno osjećao da mora progovoriti o onome što je smatrao nepravdom prema svojim igračima.

Nije bilo pritužbi jer je Brighton završio na devetom mjestu na kraju sezone koja je uključivala uzastopne pobjede u gostima kod Arsenala i Spursa te poraz Manchester Uniteda od 4:0, dok je novu sezonu započeo pobjedom 2:0 na Old Traffordu. Spomenimo i sjajnu pobjedu 5;2 kod kuće protiv Leicester Cityja.

Potterov prethodni rad ulijeva povjerenje da će uspjeti u Chelseaju, iako u okruženju koje je potpuna novost u odnosnu na njegove prethodne poslove. Tuchelov odnos s nekim igračima je puknuo što je bio jedan od ključnih razloga razlaza s klubom. No, Potterova staložena osobnost pomoći će novom i obrnutom procesu poboljšanja odnosa u momčadi.

Naravno, rizik dolazi s velikim očekivanjima zbog kojih je Tuchel i otpao. Zahtjevi za trenutačnim rezultatom mogli bi biti veliki test za Pottera.

Već sada ne nalazi se u zavidnoj situaciji nakon lošeg ulaska u sezonu i poraza od Dinama u Ligi prvaka. On nije potpuno bez europskog iskustva. Može se pohvaliti da je u Europskoj ligi u veljači 2018. godine pobijedio Arsenal kojeg je tada vodio Arsene Wenger. S Ostersundom je slavio 2:1. Sigurno je da Potter mora podići još jednu razinu u Chelseaju i jako je puno nogometnih stručnjaka koji su uvjereni da on to i može. Nakon što su pratili Pottera kako radi s Brightonom, u Chelseaju su uvjereni da je on rizik koji se isplati.