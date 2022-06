U ponedjeljak 13. lipnja završena je prva faza natjecanja Pogodi najveći tečaj, a 43 igrača su rezervirala povratnu kartu za Germania avion u Katar. Druga faza natjecanja kreće od 20. kolovoza do 6. studenog kada će se popuniti mjesta u Germania avionu.

Svakog dana, jedan igrač!

Optimistično ste krenuli od samog starta i pogađali nevjerovatne listiće. Kao i uvijek, bilo je padova i prolazaka u nadoknadi vremena, puno nervoze, ali i sreće, a najviše znanja!

Da svako od vas može da bude pobjednik pokazali su Germanijini igrači koji su pogađali ukupne kvote malo ispod 100, a bilo je i onih koji su skidali ukupnu veću od 4 tisuće. Posljednji putnik za Katar uplatio je svoj listić u Čakovcu, a s ukupnim tečajem 146.63 osigurao je svoje mjesto u avionu. Svima koji su osigurali svoja mjesta u Germanijinom avionu za Katar čestitamo i želimo sretan put. Imate sasvim dovoljno vremena za pripremiti se za putovanje života.

Za one koji to nisu uspjeli u prvom krugu stignu još u drugoj fazi Germanijinog natjecanja osigurati za preostala mjesta u Germania avionu od ukupno njih 122 za oba kruga. Podsjećao, druga faza kreće od 20. kolovoza i traje do 6. studenog. Svakog dana pobjednik je natjecatelj koji ima dobitan listić s najvećim pogođenim tečajem uz uvjet od najmanje četiri para po listiću i minimalni pojedinačni tečaj od 1,35.

Konkurencija će biti ogromna, ali u Germania avionu ima dovoljno mjesta za sve. Nadamo se da se vidimo u Kataru.

Više o natjecanju pročitaj ovdje.

