Podravka je trenutno u punom jeku berbe graška, koristeći specijalizirani kombajn na svojim i poljima svojih kooperanata. Grašak je jedna od povrtnih kultura u kojoj je Podravka samodostatna, odnosno sama proizvodi dovoljno zaliha za vlastitu proizvodnju, što znači da je sav ubrani grašak 100% domaći, posijan i ubran s hrvatskih polja.

Ukupno je posijano više od 130 hektara graška, uključujući i polja kooperanata, s očekivanim prinosom od oko šest tona po hektaru. Ova povrtna kultura ima vrlo kratku vegetaciju – samo tri mjeseca nakon sjetve, grašak je spreman za obradu u Tvornici voća i povrća u Varaždinu.

Potpuno mehanizirana berba osigurava efikasnost cijelog procesa. Grašak se bere i transportira izravno s polja do proizvodnih linija unutar tri do pet sati, čime se zadržavaju sve nutritivne vrijednosti. U konačnici, do tvornice stigne oko 120 prikolica ubranog graška.

Limenke u kojima se pohranjuje grašak ne sadrže konzervanse, a zadržavaju visoku kvalitetu i izvrstan okus, što ga čini idealnim izborom za sve koji cijene zdrave i domaće proizvode. Ukupno se tijekom sezone graška proizvede više od milijun i pol raznih gramatura konzervi.

Podravka kontinuirano širi svoje poljoprivredne aktivnosti, jača suradnju s kooperantima te ulaže u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje. Ove aktivnosti su dio Strategije održivog poslovanja Grupe Podravka do 2030. godine, koja uzima u obzir trenutačne potrebe tržišta, kao i buduće izazove poput klimatskih promjena i geopolitičkih nestabilnosti.

Ulaganja u suvremenu poljoprivrednu mehanizaciju, navodnjavanje i poboljšanje kvalitete zemljišta osiguravaju visoku produktivnost i kvalitetu prinosa. Zahvaljujući ovim naporima, potrošači mogu biti sigurni da će Podravkin grašak uvijek biti svjež, kvalitetan i domaći proizvod, brzo dostupan na njihovim stolovima.

