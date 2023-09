Koliko ideja vam se svaki dan izrodi u glavi? Neke su možda sitne i usputne pa ih vrlo brzo zaboravite, neke vam možda zabavljaju misli danima, a neke vas možda prate mjesecima pa i godinama. Nekad su to ideje o privatnom životu, profesionalnom razvoju, nekad je maštanje o savršenoj kućici na moru, a nekad je to fantastična poslovna ideja… Upravo ove potonje kampanja „Gajba dobrih ideja“ nagrađuje Uplift pivom!

U javnom prostoru se poduzetništvo često gleda s negativne strane, nerijetko slušamo kako je netko morao staviti ključ u bravu i da je konkurencija nemilosrdna te da nema zdravog natjecanja na tržištu unutar iste branše. Taj stav kampanja „Gajba dobrih ideja“ ostavlja sa strane i fokusira se na val pozitivnih priča.

Lansiranjem Uplift piva želi se uključiti šira zajednica u val pozitivne energije jer ovo pivo je više od pića - ono simbolizira snagu suradnje, radost kreativnosti i potencijal poduzetničkih ideja. To je dokaz činjenice da se sjajne ideje mogu pojaviti na najneočekivanijim mjestima, a uspjeh se može proizvesti iz optimizma, otpornosti i, doslovno, dobrog piva

Posjetite stranicu Gajba dobrih ideja, kreiranu baš za ovu aktivaciju, opišite svoju poslovnu ideju, što biste radili da znate da baš ništa ne može poći po zlu – bez obzira koliko ta ideja bila ambiciozna, kreativna ili nekonvencionalna.

U priču je upletena i umjetna inteligencija pa nakon što vaša ideja bude odobrena, moći ćete vidjeti kako će je AI pretvoriti u sliku, a na mail vam stiže i QR kod preko kojeg možete preuzeti vaš Uplift NFT - jedinstveni zapis na blockchainu te trajna uspomena i dokaz sudjelovanja u ovoj kampanji!

Svoje ideje možete slati do 15. listopada dokad kampanja Gajba dobrih ideja traje, a odabir pobjednika najkreativnijih odgovora u nagradnom natječaju će ići u dva vala – prvi će se održati u tjednu do 6. listopada 2023., a drugi u tjednu do 20. listopada 2023.

Usudite se sanjati, svoje snove ispisati i prijaviti ih u Gajbu dobrih ideja! Osim što ćete s druge strane ekrana imati nekog tko će na vašu ideju reći „Opa, ovo je fantastično“, one najbolje čeka i 6-pack piva nastalog u suradnji s Varionicom! Idealno za nazdraviti s ekipom koja je vaš vjetar u leđa.

Možda vas upravo pisanje ideja potakne i na poslovnu edukaciju namijenjenu prvenstveno mikro, malim i srednjim poduzetnicima u turizmu, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima i OPG-ovima! Uplift akademija je upravo to, a dosad ju je pohađalo 72 stipendista. Treća sezona može biti vaša prilika za unaprjeđenje poslovanja. Detalje o besplatnoj edukaciji koju provodi Algebra možete pronaći OVDJE.