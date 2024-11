Početak digitalne transformacije Vašeg poslovanja

Ako vaša tvrtka posluje isključivo offline, onda vam hitno treba rješenje koje će vas smjestiti na internet, jer vaša konkurencija i kupci već su tamo!

Web stranica bez web stranice

Prije nego što dobijete glavobolju računajući koliko morate uložiti u izradu i održavanje web stranice, odnosno otvaranje i održavanje profila na društvenim mrežama te na kraju kako pronaći vremena da se uz sve to posvetite i digitalnom marketingu, imamo jednostavnije, ekonomičnije i vrlo učinkovito rješenje. Na najveću poslovnu platformu u Hrvatskoj, Moja djelatnost, potrebno se registrirati u nekoliko klikova. I pogodite što? Vaša tvrtka je već dostupna na internetu!

Poslovnu platforma Moja djelatnost, vodi poznata marketinška kuća Azut Digital koja svojim dugogodišnjim iskustvom u marketingu na internetu ruši sve izgovore tradicionalnog poslovanja. Moja djelatnost čini tvrtke koje nemaju svoje digitalne kanale lako i brzo dostupnima na internetskoj tražilici, dok onima koji imaju web stranice poboljšava njihovu SEO strategiju, što znači više posjetitelja i potencijalnih kupaca.

“Na platformi Moja djelatnost tvrtke mogu jednostavno predstaviti svoje usluge i proizvode, ali i jednostavno komunicirati s klijentima. Mali poduzetnici i lokalni uslužni obrti, poput frizerskih salona, ​​automehaničarskih radionica i lokalnih trgovina, česti su korisnici naše platforme kako bi na najlakši i najbrži način svom poslovanju omogućili online prisutnost. Svaka objava na portalu predstavlja mini verziju web stranice koja sadrži reprezentativan opis poslovanja, reference, vizualni identitet i kontakt podatke tvrtke, a sadržaj stranice tvrtka može sama uređivati ​​prema svojim potrebama”, kažu iz Azut Digitala.

Zašto biti online?

Tvrtke do čijih se osnovnih informacija o poslovanju ne može doći na internetu, ne ostvaruju ni dio svog poslovnog potencijala. Zato, bez obzira na veličinu ili industriju, tvrtke koje žele ostati konkurentne moraju biti vidljive na internetu. Uz “Moja djelatnost” budite prisutni na internetu i uvjerite se u potencijal najvećeg tržišta na svijetu.

“Bez obzira na to kako potencijalni kupci saznaju za vaše usluge ili proizvode, gotovo je sigurno da će potražiti više informacija na internetu, zbog čega je važno biti tamo. Neka vas digitalna transformacija ne plaši, jer platforma "My Business" s desecima tisuća klijenata, čiji broj neprestano raste, već je pokazala da online oglašavanje i uspješna optimizacija više nisu rezervirani samo za velike brendove, niti da dostupnost na Google tražilici zahtijeva ogromne troškove. Uz minimalna ulaganja, tvrtke koje su bile nevidljive na internetu mogu steći veću reputaciju i proširiti opseg poslovanja. A to je iznimno važno za mlade i male tvrtke s ograničenim resursima, jer će im online prisutnost koja ne poznaje granice dati poticaj i dovesti nove kupce. Zaista ne postoje dovoljno dobri izgovori koji bi opravdali održavanje vašeg poslovanja samo izvan mreže. Naprotiv, to je rizik za koji će neki platiti visoku cijenu. Prema najnovijim istraživanjima, oko 38% uglavnom malih i srednjih tvrtki u Hrvatskoj ne koristi prednosti digitalne prisutnosti, a to bi ih moglo stajati opstanka poslovanja u skoroj budućnosti”, upozoravaju iz Azut Digitala.

"Moja djelatnost" na papiru

Osim online izdanja, Azut Digital svojim klijentima nudi i oglašavanje u tiskanom izdanju “Moja djelatnost”, koje omogućuje fizičku prisutnost informacija i korisno je za one koji preferiraju tradicionalne metode pretraživanja. Katalog, osim profesionalnog dizajna, sadrži korisne poslovne informacije i kontakte poduzetnika iz različitih sektora, što olakšava pronalazak potrebnih usluga i proizvoda. “Moja djelatnost” izlazi dva puta godišnje i distribuira se diljem Hrvatske, tako da o svom poslovanju možete saznati na prometnim lokacijama poput zračnih luka, autobusnih stanica, čekaonica, sajmova, poslovnih centara, a kako katalog sadrži informacije korisne za svakog u kućanstvu, često se nalazi i u domovima.

