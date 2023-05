U sklopu A1 Starta talenti dobivaju plan edukacije i razvojni plan prilagođen njihovim potrebama koji uključuje vještine budućnosti, podršku iskusnog mentora, pristup najmodernijih digitalnim tehnologijama i sve to dok rade na zanimljivim STEM projektima.

A1 Start namijenjen je apsolventima, diplomantima i onima koji su završili fakultet u zadnjih 12 mjeseci, primarno STEM usmjerenja, a traže prvo stalno zaposlenje u organizaciji koja ih podržava u postizanju punog potencijala i priprema ih za daljnji razvoj karijere. A1 Hrvatska traži čak 15 mladih talenata, A1 Startovaca za pojačanje u Data Science & Analytics, IT Systems & Software, Cyber Security, IP Technologies i Digital Marketing timovima, a prijave traju do 31. svibnja. S obzirom na to da je ovdje riječ o stalnom zaposlenju, polaznici A1 Start programa imat će benefite jednake ostalim zaposlenicima kompanije, a uz to tijekom njihovih prvih godinu dana u kompaniji očekuje ih podrška iskusnih mentora i timova, plan edukacije prilagođen njihovim potrebama te jasno definirani ciljevi i razvojni plan koji ih priprema za nastavak karijere u A1.

„Motivirajuće je to što planiramo daljnji razvoj i ciljeve koji uvijek donose nove izazove. Upravo su izazovi ono što mi daje dodatnu motivaciju za rad i učenje“, izjavila je Lara Milić, A1 Start pripravnica i Junior Data Analyst, koja se pridružila kompaniji prošle godine.

„Smatram da su SQL i Python najvažnije tehničke vještine za ovu poziciju, koje koristim kao primarne toolove u svakodnevnom poslu. Fakultet mi je dao dobru podlogu za njih, no posao mi daje priliku za konkretnu primjenu i razvoj istih“, izjavila je Eva Belcar, A1 Start pripravnica i Junior CRVM Data Scientist.

Od pripravnika se očekuje da imaju strast prema STEM području i želju za rastom i napretkom kroz kontinuirani razvoj svojih znanja i vještina, ali i otvorenost radu u timovima. A1 Hrvatska se kao digitalna kompanija pozicionira u područjima vještina budućnosti, među kojima su cyber security, data science i machine learning, ali i gaming koji je osobito zanimljiv studentskoj zajednici. Tako smo po prvi puta u A1 Hrvatska, u suradnji s najistaknutijim tehničkim fakultetima u Hrvatskoj, oformili „A1 Student eChallenge“ esport ligu koja STEM studentima donosi posebno iskustvo gejmanja, ali i mogućnost sudjelovanja u organizaciji i administraciji ovog uzbudljivog esport natjecanja.

Natječaj za A1 start otvoren je do 31. svibnja do kada svi zainteresirani trebaju poslati svoj životopis i prijaviti se na željeno područje. Nakon toga slijedi selekcijski proces, a pripravnici će započeti s radom 2. listopada. Svi koji žele započeti svoju karijeru u tech i ICT industriji kroz A1 Start mogu dodatne informacije i link za prijavu pronaći na linku: https://jobs.a1.com/hr/a1-start/

