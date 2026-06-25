PARKSIDE obilježava 30 godina!
Već 30 godina robna marka PARKSIDE podržava ljude i njihove „uradi sam” projekte (u daljnjem tekstu: DIY/„do it yourself”). PARKSIDE svoju obljetnicu slavi diljem Europe.
Veliko dostignuće za PARKSIDE: robna marka ove godine slavi 30 godina. Ono što je započelo 1996. godine, tri desetljeća kasnije razvilo se u najprodavaniju robnu marku za dom i vrt u Europi. Pod geslom obljetnice „SLAVIMO PUNOM SNAGOM!” robna marka obilježava tri desetljeća uspješnog razvoja.
30 godina uz ljude i projekte
Bilo da je riječ o ambicioznom DIY projektu, profesionalnoj upotrebi u radionici ili održavanju zelenih površina, PARKSIDE je postao vodeća europska robna marka za dom i vrt. Cilj ostaje jasan: pružiti podršku svima koji žele uspješno i samostalno ostvariti svoje ideje i projekte. U vrijeme viših troškova života, mnogi se odlučuju za samostalnu izvedbu radova kod kuće ili u vrtu. Okretanje održivosti, osvještavanje potrošnje i očuvanje resursa, u kombinaciji sa željom za neovisnošću, motivira ljude da popravljaju rabljeni namještaj i udahnu mu novi život. Od samog početka, PARKSIDE je prvi izbor onih koji žele pokrenuti vlastite projekte uz visokokvalitetan alat po najboljoj cijeni.
Obljetnica puna posebnih trenutaka
Nakon uspješnog postavljanja Guinnessovog svjetskog rekorda „THE PULL”, u kojem je akumulatorska bušilica PARKSIDE 12V vukla najveći putnički zrakoplov na svijetu, Airbus A380, i dok traju pripreme za novi poduhvat, obilježavamo 30 godina kao veliko dostignuće za PARKSIDE. Ovom prigodom PARKSIDE pokreće 360° marketinšku kampanju pod geslom „SLAVIMO PUNOM SNAGOM!”, koja uz bogatu povijest robne marke u prvi plan stavlja DIY zajednicu. Video kampanje povodom 30. obljetnice PARKSIDE-a dostupan je NA LINKU. Različitim posebnim ponudama i promocijama na društvenim mrežama kupci se mogu pridružiti proslavi i postati dio snažne zajednice. Promocije povodom obljetnice počet će sredinom srpnja. Do kraja rujna bit će dostupno „zlatno izdanje PARKSIDE” i ograničena izdanja odabranih Lidlovih proizvoda u PARKSIDE dizajnu. Proslavom obljetnice, PARKSIDE ne slavi samo 30 godina uspjeha, već punom snagom gleda i u budućnost.
„30 godina robne marke PARKSIDE dokaz je naše kvalitete. DIY kulturu približili smo širokom krugu ljudi, a u međuvremenu se formirala prava zajednica PARKSIDERA koji inspiriraju jedni druge te si savjetima i trikovima pomažu u sljedećim projektima. Naša zahvalnost ide milijunima kupaca koji nam vjeruju već tri desetljeća i svakodnevno nam iznova dokazuju: Zajedno to možemo!”, kaže Robin Ruschke, voditelj marketinga u Lidl Stiftung & Co. KG.
Priča o uspjehu PARKSIDE-a
Robna marka PARKSIDE osnovana je 1996. godine. Naziv robne marke potječe od Parkside Streeta u Londonu, u blizini kojeg se nalazilo britansko sjedište Lidla. Ono što je započelo kao sveobuhvatna ponuda za DIY entuzijaste, kroz kontinuirani razvoj proširilo se i na vrtni program. Za one koji žele još više, PARKSIDE PERFORMANCE donosi vrhunske performanse stvorene za zahtjevne projekte naprednih majstora i profesionalaca.
Godine 2023. PARKSIDE je dobio snažnog partnera u Arnoldu Schwarzeneggeru, s kojim robna marka jača prepoznatljivost i inspirira ljude na samostalno stvaranje. Danas PARKSIDE okuplja veliku zajednicu PARKSIDERA i prepoznatljivo je ime zastupljeno na različitim platformama.
Veliko postignuće u povijesti rasta PARKSIDE je Euromonitor priznanje za najbolje prodavanu robnu marku "sve za dom i vrt". Godine 2022. PARKSIDE je postao neovisna robna marka i jedan od Lidlovih šest tematskih svjetova neprehrambenih proizvoda.