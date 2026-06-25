PARKSIDE obilježava 30 godina!

Veliko dostignuće za PARKSIDE: robna marka ove godine slavi 30 godina. Ono što je započelo 1996. godine, tri desetljeća kasnije razvilo se u najprodavaniju robnu marku za dom i vrt u Europi. Pod geslom obljetnice „SLAVIMO PUNOM SNAGOM!” robna marka obilježava tri desetljeća uspješnog razvoja.

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30 godina uz ljude i projekte

Bilo da je riječ o ambicioznom DIY projektu, profesionalnoj upotrebi u radionici ili održavanju zelenih površina, PARKSIDE je postao vodeća europska robna marka za dom i vrt. Cilj ostaje jasan: pružiti podršku svima koji žele uspješno i samostalno ostvariti svoje ideje i projekte. U vrijeme viših troškova života, mnogi se odlučuju za samostalnu izvedbu radova kod kuće ili u vrtu. Okretanje održivosti, osvještavanje potrošnje i očuvanje resursa, u kombinaciji sa željom za neovisnošću, motivira ljude da popravljaju rabljeni namještaj i udahnu mu novi život. Od samog početka, PARKSIDE je prvi izbor onih koji žele pokrenuti vlastite projekte uz visokokvalitetan alat po najboljoj cijeni.

Foto: Promo

Obljetnica puna posebnih trenutaka

Nakon uspješnog postavljanja Guinnessovog svjetskog rekorda „THE PULL”, u kojem je akumulatorska bušilica PARKSIDE 12V vukla najveći putnički zrakoplov na svijetu, Airbus A380, i dok traju pripreme za novi poduhvat, obilježavamo 30 godina kao veliko dostignuće za PARKSIDE. Ovom prigodom PARKSIDE pokreće 360° marketinšku kampanju pod geslom „SLAVIMO PUNOM SNAGOM!”, koja uz bogatu povijest robne marke u prvi plan stavlja DIY zajednicu. Video kampanje povodom 30. obljetnice PARKSIDE-a dostupan je NA LINKU. Različitim posebnim ponudama i promocijama na društvenim mrežama kupci se mogu pridružiti proslavi i postati dio snažne zajednice. Promocije povodom obljetnice počet će sredinom srpnja. Do kraja rujna bit će dostupno „zlatno izdanje PARKSIDE” i ograničena izdanja odabranih Lidlovih proizvoda u PARKSIDE dizajnu. Proslavom obljetnice, PARKSIDE ne slavi samo 30 godina uspjeha, već punom snagom gleda i u budućnost.

„30 godina robne marke PARKSIDE dokaz je naše kvalitete. DIY kulturu približili smo širokom krugu ljudi, a u međuvremenu se formirala prava zajednica PARKSIDERA koji inspiriraju jedni druge te si savjetima i trikovima pomažu u sljedećim projektima. Naša zahvalnost ide milijunima kupaca koji nam vjeruju već tri desetljeća i svakodnevno nam iznova dokazuju: Zajedno to možemo!”, kaže Robin Ruschke, voditelj marketinga u Lidl Stiftung & Co. KG.

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Priča o uspjehu PARKSIDE-a

Robna marka PARKSIDE osnovana je 1996. godine. Naziv robne marke potječe od Parkside Streeta u Londonu, u blizini kojeg se nalazilo britansko sjedište Lidla. Ono što je započelo kao sveobuhvatna ponuda za DIY entuzijaste, kroz kontinuirani razvoj proširilo se i na vrtni program. Za one koji žele još više, PARKSIDE PERFORMANCE donosi vrhunske performanse stvorene za zahtjevne projekte naprednih majstora i profesionalaca.

Godine 2023. PARKSIDE je dobio snažnog partnera u Arnoldu Schwarzeneggeru, s kojim robna marka jača prepoznatljivost i inspirira ljude na samostalno stvaranje. Danas PARKSIDE okuplja veliku zajednicu PARKSIDERA i prepoznatljivo je ime zastupljeno na različitim platformama.

Veliko postignuće u povijesti rasta PARKSIDE je Euromonitor priznanje za najbolje prodavanu robnu marku "sve za dom i vrt". Godine 2022. PARKSIDE je postao neovisna robna marka i jedan od Lidlovih šest tematskih svjetova neprehrambenih proizvoda.