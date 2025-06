Instar lansirao Summer Tech Market /

Ovog ljeta uživajte u tehnologiji uz popuste do 30%

Foto: Instar Centar

Ljeto je savršeno vrijeme za osvježenje - ne samo garderobe, već i tehnološkog arsenala. Upravo zato Instar Centar pokreće Summer Tech Market, veliku sezonsku kampanju koja donosi popuste do čak 30% na vrhunske uređaje! Ponuda vrijedi do 15. srpnja 2025. ili do isteka ograničenih zaliha, a dostupna je u Instar poslovnicama i putem webshopa.