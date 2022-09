Zagrebačka kulturno-umjetnička scena postaje bogatija za još jedan art projekt čiji je cilj spojiti hrvatske umjetnike raznolikih polja na jednom mjestu. Kroz suradnju s live artistima, streetwear dizajnerima, DJ-evima i tattoo majstorima, ovaj event promijenit će perspektivu o dosadašnjim pop-up okupljanjima.

IME:MJESTO:VRIJEME: dvorište Ro & Do, Ilica 73/2 naziv je eventa koji nastoji predstaviti oblike umjetnosti na koje nećemo naići sasvim slučajno. U subotu 17.09.2022. od 12 sati, dvorište svima poznatog Ro & Do bara bit će otvoreno za sve one koji žele saznati više o domaćem umjetničkom craftu bez naplate ulaza. Raznovrsnost ovog događaja nudi svakome ponešto: imat ćemo priliku vidjeti skulpture renomiranog umjetnika Stephana Lupina i mlade kiparice Alane Kajfež, dok će se u isto vrijeme moći i obaviti shopping kod hrvatskih dizajnera House of Kiwi, Bubu with Love, DeeVintageCYWG, Hm.atic i Daka art.

Priča se nadograđuje oslikavanjem zidova svježim graffiti radovima te live art izvedbom poznatog street art umjetnika Modula 8. Dodatan sadržaj ovog programa upotpunit će i tattoo majstor.MakeUp artisti iż Vida Loca Bioglitter bara dati će ovom događanju poseban šljokičasti sjaj. La Canntina Light&Legal omogućiti će vam da besplatno uživate u nekim od njihovih CBD proizvoda tijekom cijelog događaja.

Atmosferu u dvorišnom ambijentu gradit će DJ-evi Lunar, Flaneur., Patrik, Vedran, dok ce noćni program u prostoru Ro &Do bara upotpuniti Herya, Elena Mikac, Einfakinn i Tony Taylor.

Market Street Food pripremio je posebnu selekciju street food ponude za one koji ogladne. U suradnji sa Maraskom i Coctail truckom Marina Nekića pripremamo jedinstveno iskustvo degustacije vrhunskih koktela Maraskina i Pelinkovca, dok ljubitelji piva će se moći osvježiti Becks, te sokovima Juicy i Red Bull.

Cijeli prostor bit će uređen i prilagođen namjeni događaja od strane Gane Elez iz Miniwala.

Organizatori IME Association i Media Loca, ovim događajem spajaju hrvatsku umjetnost, modu, gastronomiju uz vrhunsku glazbu i kreativan sadržaj s nezaboravnom zabavom. Ulaznice za noćni program događaja mogu se nabaviti i preko Entrio sistema na sljedećem linku. Samo dogaanje pratite na Facebook ili Instagram stranici.