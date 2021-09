Biografska drama prati pjevačicu od njenih samih početaka u Detroitu kad je kao mala curica pjevala u crkvenom zboru kojeg je vodio njen otac do superzvijezde i Kraljice Soula. Aretha je u svojoj dugoj karijeri imala preko sto pjesama na ljestvici Billboard, uključujući sedamnaest pjesama koje su ušle u TOP 10 pop ljestvicu, te dvadeset pjesama koje su bile na broju jedan R&B ljestvice. Osvojila je 18 Grammyija i bila je prva žena koja je ušla u Rock and Roll kuću slavnih.

Arethina obrada hita Otisa Reddinga „RESPECT“, koja je postala zaštitna pjesma feminističkog pokreta, ustoličila ju je kao ikonu u borbi za ljudska i ženska prava. Bila je više od pjevačice i njezine pjesme su bile više od pjesama. Pjevala je na pogrebu za Dr. Martina Luthera Kinga te na tri inauguracije američkih predsjednika.

Uz „Respect“ brojni hitovi, uključujući „You Make Me Feel Like A Natural Woman“ , „Do Right Woman – Do Right Man“ , i „Think“ obožavani su diljem svijeta i biti će izvedeni u filmu.

Režiju filma potpisuje Liesl Tommy a scenarij Tracey Scott Wilson.

Impresivnu glumačku postavu predvode Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Tate Donovan, Mary J. Blige i druge zvijezde.

Film je dobio ime RESPECT po jednoj od najpoznatijih Arethinih pjesama a dolazi u kina u 2021. godini.

Film stiže u kina 09.09.