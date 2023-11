Pratitelji ulične umjetnosti zbog specifičnog će stila na prvu prepoznati i da iza novog zadarskog murala stoji jedna od naših najaktivnijih i najradišnijih autorica, Dalmatinka Tea Jurišić iz kolektiva Graffiti na Gradele. Tea je prošli vjetroviti tjedan provela u Zadru te, uz pohvale i navijanje stanara, u četiri dana stvorila novo ulično remek-djelo. Mural je nastao u suradnji s telekomom Iskonom, koji se umjesto klasičnih oglasnih plakata ovaj put odlučio na nešto trajniji i puno vrjedniji format koji će uljepšati vizuru gradske četvrti i biti na ponos svojim stanovnicima.

Sloboda autorima!

„Tein rad pratimo već dugo, a s nogu nas je oborio njezin Adio trafikonte rad na Bijeloj kući u Bolu, koji kao da je prikaz stanja svijesti jednog Iskonovca. Teini radovi imaju poseban lokalni šarm, sposobnost da u sekundi raznježe gledatelja i zato uopće nije bilo teško dati joj punu slobodu, tzv. autorstvo u nastanku zajedničkog murala u Zadru. Jako smo ponosni na suradnju, a posebno na činjenicu da su i Zadrani oduševljeni poklonom-iznenađenjem“, objasnio je Iskonov direktor marketinga Gordan Glušac.

„Zadrar je prelijep, pa motive za samu skicu uopće nije bilo teško odabrati - na svakom koraku ima nešto divno i prepoznatljivo. Odabrala sam one koji me na prvu pomisao asociraju na Zadar. Ponudila sam svoju autorsku interpretaciju i skica je odobrena „iz prve“, a ono što me posebice veseli je apsolutno pozitivna reakcija stanara i susjeda. Rekla bih da je ovo sjajan način obogaćivanja života u lokalnoj zajednici i povezivanja s njom.“, dodala je Tea Jurišić.

Iskon city takeover najavio novu suradnju u Osijeku

Tijekom otkrivanja murala Zadar je brujio pozitivnom energijom. Na više mjesta u okolici murala organizirane su besplatne radionice, popkulturni kviz, servis bicikala, čak i škola fokusa za zadarske ljubimce. Djeca su u više termina učila crtati grafite s Krešimirom Golubićem, također članom Graffiti na Gradele kolektiva, a u Zadar je radi besplatnih programa doputovala i poznata škola izrade biljnih terarija Đardin te se pridružila lokalnim umjetnicima u prostoru craft pivovare Brlog. „I city takeover je prošao sjajno, sve su se radionice popunile do posljednjeg mjesta, vjerujemo da to nije samo radi poklona – torbi s Teinom ilustracijom.“, zaključuju u Iskonu dok Marko Boko iz Graffita na Gradele priprema teren za novi zajednički takeover, ovoga puta u Osijeku:

„Nakon sjajnog iskustva s oslikavanjem u Zadru veselimo se novoj avanturi s Iskonom, a na redu su istok Hrvatske i Osijek. U Osijek se uvijek rado vraćamo, a sve što mogu reći je da pripremamo novo iznenađenje s oslikavanjem još jednog murala, koji će svojim bojama uveseliti i obogatiti lokalnu zajednicu. Putem ovakvih projekata zaista bolje upoznajemo svaki kraj Hrvatske i nailazimo na genijalna iskustva sa stanarima i susjedima, što bude i dodatna motivacija u svemu onome što radimo - a što je i sama svrha ovakvih umjetničkih intervencija u javnom prostoru.“

Dok se čeka novo remek-djelo u Osijeku, pogledajte kako je nastao Tein zadarski mural: