Ovaj robot mogao bi postati najpoželjniji kućni pomoćnik godine

U vremenu u kojem svakodnevica postaje sve brža, a slobodno vrijeme dragocjenije nego ikad, tehnologija koja pojednostavljuje život više nije luksuz - već očekivanje. Upravo s tom idejom, globalni lider u robotici za kućanstvo, ECOVACS ROBOTICS, predstavio je u Zagrebu svoje najnovije premium modele robotskih usisavača DEEBOT X12 OmniCyclone i X12 PRO OMNI, uređaja osmišljenih kako bi redefinirali način na koji brinemo o čistoći doma.

Ekskluzivno predstavljanje održano je 22. travnja u elegantnom prostoru Clubhouse Golf, gdje su se okupili predstavnici medija i brojni uzvanici kako bi među prvima doživjeli novu generaciju pametnog čišćenja. Događanje je organizirala tvrtka Smart trade, ovlašteni uvoznik i distributer ECOVACS uređaja u Hrvatskoj, koja već godinama prati globalne tehnološke trendove i donosi ih na domaće tržište.

Program je moderirala Doris Pinčić Guberović, a među uzvanicima su bila i poznata lica domaće lifestyle scene, uključujući Hanu Hadžiavdagić, Martinu i Ismaela Hadžića, Meri Goldašić, Andru Anića te Niku Čuturića, koji su imali priliku iz prve ruke upoznati tehnologiju koja obećava značajno smanjiti vrijeme provedeno u kućanskim poslovima.

Središnja zvijezda događaja bio je DEEBOT X12 Omni, najnoviji model iz premium X serije, koji je predstavio Dominik Dubinović iz tvrtke Smart trade, a koji donosi niz inovacija usmjerenih na maksimalnu učinkovitost uz minimalan angažman korisnika.

Ono što ga izdvaja na tržištu je napredna FocusJet tehnologija za prethodno otapanje mrlja, koja omogućuje da uređaj prvo omekša tvrdokorne nečistoće, a zatim ih temeljito ukloni.

Ovaj proces posebno dolazi do izražaja u prostorima poput kuhinje, gdje se često susrećemo s osušenim tragovima hrane ili prolivenim napitcima.

U kombinaciji s unaprijeđenim sustavom brisanja OZMO ROLLER 3.0, koji kontinuirano ispire valjak tijekom rada, X12 omogućuje dubinsko čišćenje uz znatno manje potrebe za ručnim održavanjem. Zahvaljujući snažnom usisu i inteligentnoj navigaciji, uređaj prepoznaje prostor, prilagođava se različitim površinama te osigurava temeljito čišćenje od zida do zida.

Posebnu praktičnost donosi i izuzetno brzo punjenje - tek nekoliko minuta dovoljno je za nastavak rada, što ga čini idealnim rješenjem i za veće stambene prostore. Sustav pametnog upravljanja dodatno pojednostavljuje svakodnevno korištenje jer uređaj može samostalno kreirati raspored čišćenja prilagođen navikama korisnika.

Tehnologija koja prati način života

Današnji domovi sve su dinamičniji - s djecom, kućnim ljubimcima i užurbanim rasporedima - stoga tehnologija mora biti jednako fleksibilna. Upravo zato DEEBOT X12 OMNI modeli koriste napredne sustave prepoznavanja prepreka i automatskog prilagođavanja ruti, omogućujući mu da učinkovito čisti i složenije prostore bez potrebe za stalnim nadzorom.

Osim što uklanja prašinu i dlake, posebno je prilagođen kućanstvima s kućnim ljubimcima, gdje se čistoća mora održavati kontinuirano, ali bez dodatnog napora.

„Današnji korisnici očekuju tehnologiju koja ne samo da radi učinkovito, već se i prilagođava njihovom načinu života. DEEBOT X12 nudi rješenje koje spaja vrhunske performanse i jednostavnost korištenja, omogućujući korisnicima više vremena za ono što im je zaista važno“, istaknula je Ivana Šola, vlasnica i direktorica tvrtke Smart trade.

Uz novi robotski usisavač, uzvanici su imali priliku upoznati robotsku kosilicu serije GOAT A i GOAT O, robotski čistač bazena ULTRAMARINE P1 te inovativni robotski čistač prozora WINBOT W3 OMNI, koji dodatno proširuju ideju automatiziranog doma.

Created for Ease - filozofija koja oblikuje suvremeni dom

Predstavljanje novih uređaja dio je globalne kampanje Created for Ease, koja naglašava ideju da tehnologija treba služiti čovjeku - pojednostaviti obveze, povećati učinkovitost i učiniti svakodnevicu ugodnijom.

Tvrtka ECOVACS ROBOTICS, osnovana 2006. godine, danas je jedan od vodećih svjetskih proizvođača robotskih rješenja za kućanstvo. S prisutnošću na gotovo 180 tržišta i milijunima korisnika diljem svijeta, kontinuirano razvija inovacije koje postavljaju nove standarde u kategoriji pametnih kućanskih uređaja. U Hrvatskoj su uređaji dostupni kod ovlaštenih maloprodajnih partnera, omogućujući domaćim korisnicima pristup tehnologiji koja je do nedavno bila rezervirana za futurističke vizije doma. Predstavljanje modela DEEBOT X12 OMNI u Zagrebu pokazalo je kako pametni uređaji više nisu samo tehnološki dodatak, već sve važniji dio suvremenog lifestylea - onog u kojem je vrijeme najveća vrijednost, a jednostavnost nova definicija luksuza.

Model DEEBOT X12 OMNI PRO bit će dostupan kod odabranih maloprodajnih partnera, uključujući Bazzar.hr, eKupi.hr, Dobi.hr, eHome.hr, Harvey Norman, Instar i Tehno-mag, dok će se model DEEBOT X12 OmniCyclone moći kupiti ekskluzivno u trgovinama Harvey Norman.

Redovna maloprodajna cijena modela DEEBOT X12 PRO OMNI iznosi 1.299 eura, dok je preporučena cijena modela DEEBOT X12 OmniCyclone 1.499 eura.

Povodom lansiranja, tijekom svibnja za oba modela osigurana je posebna promotivna pogodnost uz uštedu od 200 eura.

Prodaja započinje u svibnju, kada će novi modeli postati dostupni kupcima na hrvatskom tržištu.