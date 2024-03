Maja Čupić po struci je komercijalistica, koja je nakon srednje škole 2010. godine upisala Fakultet za hotelijersko-turistički menadžment. No, želja za radom je prevagnula i kada se pojavila dobra poslovna prilika, Maja je odlučila studij koji sam stavila u status mirovanja zbog dobre poslovne prilike i želje za radom. „Želja mi je završiti studij no prilike su uvijek drugačije“, smije se Maja.

Pet kratkih pitanja za Maju Čupić:

Moj najveći poslovni izazov je… nepoduzetnička klima u našoj zemlji, veliki nameti i davanja državi kada ste tek na početku priče, a bez previše podrške i s kompliciranim administrativnim procesima. Također, žene poduzetnice ipak još uvijek teže prolaze na tržištu te moraju “potegnuti” malo više.

Moja najveća pobjeda je… odvažnost da sama iz ničega stvorim svoju priču i iznad svega publika koja je to prepoznala i nagradila. Taj osjećaj kada dobijete potvrdu kvalitete svoga rada i vidite sreću svojih kupaca zbog vaših proizvoda je nešto neprocjenjivo.

Za pet godina bit ću… U svom vlastitom prostoru u srcu Zagreba :) Sanjam velike stvari. :)

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… Da veliki broj ljudi oko vas i nisu tako velika podrška.

Što želite naučiti na Uplift akademiji… Kako u start up fazi poslovanja napraviti dobre temelje za rast i razvoj.

Prije ulaska u svijet poduzetništva, Maja je marljivo skupljala iskustvo iz različitih područja, od prodaje preko organizacije evenata pa sve do upravljanja brendom. „Moje prvo radno iskustvo bilo je u firmi Sportina Group, gdje sam imala priliku proći od početne pozicije prodavača do recepcionera, te sam stekla odlična prodajna radna iskustva. Do pokretanja vlastite firme i brenda Croatyque imam iskustvo rada u raznim firmama, a te su mi te pozicije donijele bogato radno iskustvo u radu s ljudima, komunikaciji i međunarodnim suradnjama. Posebno bih istaknula posljednju poziciju, direktora firme bonton store & Gallery d.o.o., kao i poziciju brand menadžera za brendove Paul & Joe Paris, Maison Margiela mm6, Essentiel Antwerp, Autry, National Standard i ostalih brendova koji su bili dio bonton storea. Osim osnovnih poslova upravljanja bendom istaknula bih event menadžment, organizaciju izložbi, promocije parfema, glazbene evente…“, nabraja Maja.

Došlo je vrijeme da sve naučeno primjeni na vlastitom projektu u koji će utkati vlastitu inspiraciju i viziju, ljubav prema kulturnoj baštini, modi, umjetnosti i ručnom radu. „Brend Croatyque nastao je iz čiste ljubavi i želje za poduzetničkim ostvarenjem. Samo ime nastalo je iz ljubavi prema Francuskoj, koju jako volim i spoj riječi Croatia Adriatic Boutique“, objašnjava Maja. „Cijenim i volim francuski način života, uživam u svemu što Francuska nudi, od vina i sira do modnih brendova. Putujući kroz Francusku uvijek su me oduševljavali njihovi specifični mali dućani, tako sam i ja nakon niza godina iskustva u prodajnom svijetu odlučila otvoriti mali slatki dućan, koji na žalost trenutno traži novu lokaciju i prostor“, kaže naša Uplifterica.

„Unatoč svim izazovima, iskreno se veselim svakoj novoj prilici“

„U poduzetništvu sam tek dvije godine, te mogu reći da je nužna velika hrabrost i da je poduzetništvo u Hrvatskoj veliki izazov, osobito za male proizvođače. Osim osnovnih izazova s kojima se susrećeš kao poduzetnik koji je tek na početku, mogu reći i da sam imala ne tako pozitivna iskustva jer sam žena u poslovnom svijetu. No, bez obzira na izazove, iskreno se veselim svakoj novoj prilici i suradnji. Istaknula bih da sam imala jednu vrlo lijepu suradnju s Crvenim križem u Zagrebu, za koje sam izradila majice kratkih rukava i hoodie s njihovim logom marke Croatyque2“, priča Maja sa smiješkom.

„Najveća podrška u mom poduzetničkom pothvatu je moja obitelj, roditelji i brat Pijer, i prijateljica Ines Klarić, osnivačica brenda Ru’o Linen, čije sam divne proizvode imala i u ponudi u dućanu“, kaže Maja.

Uz Ru’o Linen, u trgovini Croatyque su se mogli pronaći i prekrasni odjevni predmeti modnog brenda Unaesthetik, prirodna kozmetika, mirisne svijeće, grafike hrvatskih dizajnerica kao što su Maja Tomljanović i Matea Kovač, različite predmete od keramike hrvatskog brenda Dunja Ignis, šarmatne i prepoznatljive SENG ručno izgrađene torbice za bicikl, unikatni nakit koje potpisuje The All studio, unikatni ručno rađeni predmeti za uređenje doma hrvatskog brenda Issa home i još mnogo divnih predmeta kojima je zajedničko nekoliko stvari - izvorno hrvatsko porijeklo, ručna proizvodnja i kvaliteta izrade.

Paralelno uz prodaju i promociju različitih domaćih brendova, Croatyque razvija vlastiti modni izričaj i identitet, u obliku odjevnih proizvodna i modnih dodataka s prepoznatljivim Croatyque logotipom, pa Maja u svojoj ponudi ima Croatyque hoodice, majice s kratkim rukavima, čarape, šilterice i platnene torbe. „Najljepši dio mog posla vezanog za Croatyque je kada vidim da moji finalni kupci i poslovni klijenti cijene i vole nositi i koristiti moje proizvode“, dodaje.

„Od osnivanja vlastitog brenda Croatyque do početka 2024. godine, Croatyque je poslovao u prostoru u samom srcu Zagreba, u Tkalčićevoj ulici, kao prodajno mjesto koje je osim vlastitog brenda okupljalo razne hrvatske brendove i proizvode koji su nastali isključivo na osnovama ručnog rada. Spletom okolnosti i promjenom vizije vlasnika prostora, primorana sam naći novi prostor, i još uvijek sam u potrazi“, kaže.

Pritom, dok traje potraga za prostorom koji će savršeno utjeloviti ono što Croatyque jest, Maja se posvetila drugim poslovnim izazovima. „Želim istaknuti i svoju drugu ljubav, a to je posredništvo u prodaji nekretnina, koji radim kao vanjski suradnik u renomiranoj agenciji za nekretnine“, kaže nam Maja.

Uz dodatan posao, i potragu za savršenom fizičkom lokacijom trgovine, Maja i dalje marljivo radi na razvoju i širenju poslovanja, razradi novih ideja i kanala prodaje, i to onima koji se odvijaju u digitalnoj sferi. „Kao posljedica situacije s Covidom, internetska prodaja se pokazala kao dobra poslovna prilika da taj kanal prodaje dobije još veći zamah“, kaže Maja. Kako kaže, i sama je trenutno u fazi razvoja vlastite internetske trgovine za brend Croatique. „Smatram da ću time postići plasman i na šire tržište od hrvatskog te steći i publiku na stranim tržištima. Svojim budućim potencijalnim klijentima želim ponuditi kvalitetan hrvatski proizvod koji se proizvodi isključivo u hrvatskim radionicama i tvornicama“, objašnjava.

Majin san je povratak održive mode u Hrvatsku

Kada govorimo o modnoj i tekstilnoj industriji i proizvodnji općenito, neizbježno pitanje koje s nameće je zaštita okoliša i održivost.Stoga smo i Maju pitali postoje li neke vrijednosti u pogledu zaštite okoliša i održivosti do kojih osobito drži, a u kojem se području, po njezinom viđenju, može napraviti još više u području očuvanja i zaštite okoliša.

„Svi proizvodi brenda Croatyque su izrađeni od 100 posto pamučnog platna i izvrsne su kvalitete i dugog vijeka trajanja. Ono što bih voljela vidjeti u budućnosti je veća ponuda proizvođača prirodnog platna u Hrvatskoj, koja je nekada ovdje postojala i koju je krasila izuzetna ponuda i kvaliteta. Održiva moda je trend koji se polako vraća, ulazi u svijest potrošača i proizvođača i zaista se nadam da će sve veća svijest o nadolazećoj ekološkoj katastrofi koja nam prijeti kao posljedica brze i nekvalitetne, jeftine robe definitivno promijeniti navike kupaca“, ističe naša Uplifterica.

Maju smo na kraju pitali što očekuje od Uplift akademije. „Uplift akademija je veliki vjetar u leđa poduzetništvu, osobito malim proizvođačima. Prilika za sudjelovanjem u ovakvom projektu za mene je veliko iskustvo, ne samo u pogledu učenja novih i modernih metoda razvoja brenda i upravljanja, nego je i dijeljenje iskustva s drugima velika škola i prilika da se uvidi koje su sve mogućnosti u poslovanju. Upoznavanje novih ljudi i rad s njima je također velika radost, jer sresti toliko kreativaca i pametnih ljudi sa sličnim izazovima i iskustvima je zapravo rijetka prilika. Samo naprijed, radite odličan posao“, zaključuje Maja.

Više o Mastercardovom projektu Uplift, stipendistima Uplift akademije kao i razne tematske članke i intervjue možete pronaći na stranici uplift.hr