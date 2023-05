U neposrednoj blizini Designer Outleta, ljubiteljima kvalitetnih Burger Kingovih okusa - putnicima, prolaznicima, turistima i šopingoholičarima dostupna je velika i uvijek svježa ponuda Burger Kingovih menija – sada još i brže i jednostavnije.

Posebnost novog restorana u Rugvici jest što ljubitelji dobrog obroka do Burger Kingove ponude mogu još lakše – jer naručiti možete iz vlastitog vozila. Kroz prvi Burger Kingov Drive Thru u Hrvatskoj sada se mogu provesti svi posjetitelji u gužvi i u svojoj narudžbi uživati gdje god požele.

Restoran u Rugvici opremljen je s dvije usporedne Drive-Thru linije i čak šest digitalnih menu displeja na Drive-Thru usluzi. Tu su i četiri samoposlužna kioska unutar restorana, pa posjetitelji mogu biti sigurni da nema gužvi i duljih čekanja.

Što se tiče same ponude posebnost Burger Kinga je, znaju to već obožavatelji, „kraljevski standard“ do kojeg ovaj lanac beskompromisno drži u svim svojim restoranima – a to znači da ćete u BK-u uvijek dobiti isključivo svježe spremljen sendvič od kvalitetnih namirnica, bez aditiva i konzervansa. Naime, jela se u BURGER KING®u za razliku od drugih fast food lanaca pripremaju isključivo po narudžbi, što znači da nema unaprijed pripremljenih sendviča već se sendvič radi ispred vas i to onog trenutka kad se narudžba zaprimi.

Burger Kingov „kraljevski standard“ nalaže da se burgeri rade od najkvalitetnijih sastojaka i namirnica, bilo da se radi o biljnoj alternativi odnosno plant based ponudi ili 100 postotnoj govedini ili piletini, bez dodanih konzervansa, pojačivača okusa ili bojila, a peku se isključivo na roštilju i to na vatri, onako kao što biste radili kod kuće.

Dođite i ako još niste, obavezno isprobate Burger Kingov klasik – Whopper, dostupan u goveđoj ali i bezmesnoj verziji.

U Burger Kingu su posebno ponosni na činjenicu da je novi restoran, u skladu s ciljevima maksimiziranja energetske učinkovitosti, opremljen vlastitom sunčanom elektranom. „Ovo je prvi hrvatski Burger King s instaliranom sunčanom elektanom s čak 80 fotonaponskih panela koji prozivode 25 kW energije za potrebe restorana, kao još jedan korak prema smanjenju ugljičnog otiska.“ Energetska učinkovitost ključni je element Burger Kingovog obećanja na globalnoj razini o smanjenju ukupnog otiska i odlučnog zalaganja za zaštitu i očuvanje okoliša.

Pored splitskog Burger Kinga i nedavno otvorenog restorana u Rijeci, Burger King u Rugvici jedan je od najvećih Burger Kingovih restorana u Hrvatskoj s više od 360 četvornih metara površine, s 90 sjedećih mjesta unutra i dodatnih 40 na prostranoj vanjskoj terasi.

Restoran zapošljava 20 djelatnika, a za posjetitelje će biti otvoren svakoga dana od 9:00 do 23:00 dok će Drive Thru za brzo uživanje u finom obroku biiti otvoren od 9 do ponoći.

Ovo je šesti restoran Kraljevih Restorana, tvrtke nositelja razvojne franšize, te ukupno osmi Burger Kingov restoran u Hrvatskoj.