Otkrijte skrivena značenja božićnih simbola u vašem domu!

Kad pomislite na Božić, što vam pada na pamet? Uspomena na voljenu osobu, omiljenu blagdansku tradiciju, kupnju darova ili nešto drugo? Što god bilo, jeste li ikada zastali i dublje razmislili o simbolima Božića i njihovom značenju? Donosimo vam značenje božićnih simbola koji se nalaze u svakom domu.

Zašto baš bor?

Božićno drvce koje svakog prosinca ukrašavamo svjetlucavim šljokicama, lampicama i kuglicama različitih boja obično je zimzelene vrste, poput smreke, jele ili bora. Te vrste stabala su, zbog svog konstantno zelenog i svježeg izgleda, jedan od simbola vječnog života. No, posljednjih godina, baš zbog dugovječnosti, sve su popularnija umjetna drvca. Ona dolaze u raznim bojama i veličinama, a nalaze se i na policama Lesnina XXXL poslovnica. Na Lesnina XXXL web shopu i u poslovnicama do 30. 11., odnosno do istekla zaliha, aktualna je akcija na božićni asortiman.

Tradicija bez koje se ne može

Poput drvca, vijenci se koriste kao tradicionalni ukras tijekom blagdanske sezone. Obično napravljeni od grana i zelenila zimzelenih biljaka, vijenci su izloženi na ulaznim vratima kao simbol dobrodošlice. Za dodatnu zabavu i estetiku, vijenci se mogu personalizirati cvijećem, mašnama ili ukrasima poput kuglica i lampica.

Nagovještavanje i svjetlost koja vodi

Zvona koja zveckaju uz naše omiljene blagdanske melodije smatraju se nagovještajem posebnih trenutaka, baš kao što je Božić. U našim se domovima tijekom blagdana mogu naći na svakom kutku, mogu biti na Božićnom drvcu, stolu, policama ili kao vanjski ukras od lampica. Jedan od vjerskih simbola blagdana, Božićna zvijezda, zvijezda kao simbol mira i nade nalazi se na vrhu jelke.

Neizostavne boje Božića

Najpopularnije božićne boje su zelena, crvena i zlatna. Zelena simbolizira život, nadu i obnovu, crvena simbolizira ljubav, radost i toplinu. Zlatna simbolizira bogatstvo, svjetlost i mudrost te predstavlja svjetlost zvijezde vodilje. Brojni su božićni ukrasi upravo u tim bojama, od kuglica, lampica, svijeća pa sve do posuđa, a sve ih možete pronaći na policama Lesnina XXXL poslovnica ili na web shopu po promotivnim cijenama u sklopu akcije koja traje do 30.11. ili do isteka zaliha.