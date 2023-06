Kao što je Aristotel čovječanstvu doprinio svojim filozofijama, tako Senzacija spašava svijet od kronične dosade i nezanimljivosti te svaki dan pretvara u neograničenu zabavu ispunjenu filozofiranjem o… pa o tome zašto je Watermelon Sugar najveća ljetna himna ikada, ali i o tome zašto se bove zovu bove. Bilo kako bilo, osim što okusi Senzacije čine ljeto najljetnijim razdobljem sama po sebi, ona ove godine filozofiranje vraća njezinim korijenima, tamo gdje je sve počelo - u Grčku. Jer kako bolje provesti ljetni odmor nego uživajući na putovanju s ekipom, neograničenom količinom sunca, u Grčkoj… i skroz besplatno.

Nije presenzacionalno da bi bilo istinito jer to je upravo ono što Senzacija poklanja. A kako do toga? Odgovor na to dao je Platon kada je rekao: “Kupi bilo koju Senzaciju u trgovini ili kafiću, broj računa ukucaj na web ili pošalji u SMS-u i račun te tvoje Senzacije čuvaj do destinacije” (Izvor: došlo nam je u snu).

KOME JE VRUĆE, NEKA PIJE SENZACIJU

Dakle, odmor u Grčkoj za četiri osobe (čitaj: ti i ekipa) udaljen je jedan račun od tebe, a istovremeno se ohladiš i Senzacijom. Ne možeš izgubiti jer kome je vruće, najbolje da pije Senzaciju (ako nema jahtu).

A tko ne ode u Grčku, neće ostati bos, žedan, a ni bez ljetnog hita jer utješne nagrade uključuju merch u obliku Sensation papuča, ljetnu dozu Senzacija i AirPods Max. U prijevodu, ljetovat će i tko neće jer svi smo mi u Grčkoj ako to dovoljno dobro zamislimo.

Nagradna igra traje do 15.7.2023., a pravila nagradne igre pronađi na www.sensationdrink.com i sretno!