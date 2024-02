Uzbudljive vijesti stižu iz svijeta igara na sreću! Croatia Global Jackpot, prvi hrvatski globalni Jackpot koji osvaja srca igrača diljem Lijepe naše, donosi nevjerojatnu priliku za osvajanje ogromnih nagrada.

A gdje toga ima? Samo u Admiralu! Vi izaberite lokaciju, želite li da to bude Admiral Automat klub, Admiral Casino ili Admiral Bet kladionica, sasvim je svejedno. Mogućnost za osvajanje je jednaka svugdje!

Prvi Admiral Grand Jackpot je ulovljen u Admiral Automat klubu Umag na adresi Joakima Rakovca 11, a iznosio je vrtoglavih 89.307,12 €!



Croatia Global Jackpot nudi tri razine Jackpota koje će vas ostaviti bez daha. Prva razina, Admiral Grand, donosi vam priliku osvojiti stotine tisuća eura! Zamislite samo što biste mogli učiniti s tim iznosom - putovanja, luksuzni automobili, ili možda ostvarenje svojih snova? Na vama je da odaberete, na nama je da vam damo priliku!



Ali to nije sve! Diamond razina Jackpota donosi vam priliku osvojiti fantastičan iznos od desetak tisuća eura. Ova razina Jackpota donosi vam priliku da sebi priuštite luksuzne trenutke i uživate u vrhunskom iskustvu.



I za one koji žele osjetiti slatki okus pobjede, tu je Gold razina Jackpota s iznosom do nekoliko tisuća eura. Ova razina Jackpota pruža vam priliku za osvajanje lijepih nagrada koje će vam uljepšati svakodnevne životne trenutke i donijeti osmijeh na lice.



Sada imate priliku postati sljedeći dobitnik Admiral Grand Jackpota!

Pridružite se tisućama igrača koji su već osjetili slast pobjede i postanite dio ove nevjerojatne priče.



Ne propustite priliku jer sljedeći Jackpot možda čeka baš vas!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno.