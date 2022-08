Ovo je zapravo dan kakvog smo čekali. Nije vikend, radni tjedan je bliži kraju no početku, a utakmice… Uf, kakve samo utakmice danas Germania ima za ponuditi! Pa, krenimo redom! Francuska i Italija su 'krcate', a tu je i odličan nogomet na Otoku. Igra Liverpool, igra Tottenham, tu su City i Arsenal, a Germania je na Kloppove i Conteove trupe odlučila spremiti i najveće tečajeve.

Istina, danas u Ligama petice nema nekog velikog derbija, ali se zato igra kod naših susjeda gdje će se sukobiti Partizan i Crvena zvezda. I na one koji više vole takve utakmice smo mislili te spremili veliki tečaj na goste koji su nedavno promijenili trenera. Nitko ne sumnja u to hoće li biti zanimljivo ili ne, a dodatan razlog da pogledate utakmicu i odigrate ju na svojem listiću daje vam Germania koja je spremila ogroman tečaj na dvojku.

Ako netko još slučajno ne zna, Germania je nastavila s 'ukrcavanjem' putnika u avion koji će krajem godine odletjeti u Katar!Malo prije ljeta sretni igrač Germanije zaključio je prvu rundu natjecanja s osiguranim mjestom na letu za Katar. Dio aviona smo popunili, a od prošlog vikenda se nastavilo uzbudljivo natjecanje koje ne smijete propustiti. Nakon kratke stanke ljeto nam se barem kalendarski bliži kraju, a vi ga možete ispratiti sa stilom i osigurati si mjesto u avionu. Ukrcavanje traje do 6. studenoga, a onda – Germania te vodi u Katar!

Partizan - Crvena Z. (20.00) DVOJKA, 2.50

U 9. kolu prvenstva Srbije igra se najveći derbi tamošnjeg nogometa. Dok Crvena zvezda u prvenstvu nije izgubila bod, Partizan je ostao već bez njih sedam i ima veliki zaostatak za najvećim rivalom. Gosti u ovu utakmicu ulaze kao favoriti, a s klupe će ih voditi Miloš Milojević, nakon što je Dejan Stanković dao otkaz poslije trećeg neuspješnog pohoda na plasman u Ligu prvaka. Partizan je zadnji put svladao Zvezdu u lipnju 2020., prije više od dvije godine. Očekuje se jedna sjajna utakmica u kojoj je Germania spremila sjajan tečaj na goste te bi nam ga bilo jako teško zaobići danas.

West Ham United – Tottenham (20.45) DVOJKA, 2.15

Londonski derbi. West Ham je sezonu otvorio s tri poraza, a onda su u prošlom kolu Čekićari slavili kod Aston Ville i stigli do prvih bodova. Tottenham za sada igra odlično, upisali su tri pobjede i remi protiv Chelseaja i svi očekuju pobjedu Spursa. No, iako je Tottenham slavio u posljednje dvije međusobne utakmice, u obje je bio domaćin. U dvije pak posljednje utakmice na Olimpijskom stadionu, slavio je West Ham. No, kad imaš Contea, Kanea u formi, Sona koji trči 'kao navijen' i Ivana Perišića kojeg engleski mediji ne prestaju hvaliti na sva zvona, onda je jasno da si favorit. Dvojka na Pijetlove je nešto što ne propuštamo, pogotovo kad Germania nudi ovako velik tečaj!

Liverpool – Newcastle United (21.00) JEDINICA, 1.40

Liverpool je u prošlom kolu na Bournemouthu iskalio sve svoje frustracije i slavio s 9:0. Prije toga Redsi su u uvodna tri kola imali samo dva osvojena boda. Svi znamo da je Liverpool jedan od favorita za naslov, no već sada ima sedam bodova zaostatka za vodećim Arsenalom, odnosno pet za glavnim konkurentom Cityjem. Kloppovi izabranici stoga više nemaju pravo na kiks, no večeras im neće biti lagano. U goste im stiže neugodni Newcastle koji još ne zna za poraz (pobjeda i tri remija), a očekuje se i debi skupocjenog pojačanja Alexandra Isaka. Bobby Firmino je briljirao u prošloj utakmici, odzvanjat će danas Anfieldom 'Si Señor', a mi ćemo sigurno prije utakmice skoknuti do Germanije i uplatiti na jedinicu. Svaka čast Popeu, ali kad je Bobby u formi, a Mo Salah 'dužan', onda se Svrakama ne piše dobro…

