Uz najpriznatije hrvatske barbere, ovaj zabavni događaj bio je prava poslastica za sve ljubitelje vrhunske brijačke umjetnosti. Prolaznici su se rado zaustavljali pored atraktivne pozornice s dva brijačka stolca, fascinirani vještinama brijača, dok su drugi satima strpljivo stajali u dugačkom redu kako bi isprobali usluge koje su im ovom prilikom bile besplatne.

“Cilj nam je bio promovirati brijačku umjetnost i izraziti našu zahvalnost zajednici. Kako bismo to postigli, ponudili smo besplatno šišanje svima koji su prisustvovali događanju uz pomoć renomiranih barbera, i to iz Fulir Barbershopa vlasnika Matije Ptića i New age, poznate tiktokerice Alise Mehulić. Dodatno, podijelili smo poklone renomiranog barber brenda Uppercut Deluxe, omogućivši prisutnima da iskuse njihove visokokvalitetne proizvode. Atmosfera je bila fantastična. Oni koji su se ošišali doživjeli su autentični ambijent prave brijačnice. Sve u svemu, događaj je uspješno ispunio svoje ciljeve, stvarajući pozitivno i privlačno iskustvo za sve sudionike”, poručio je Saša Žalić, vlasnik Salona Premium koji nudi širok izbor frizerske opreme, pribora i kozmetike. Među njima su i oni marke Uppercut Deluxe koje su izradili sami barberi te ih svakodnevno koriste u svom profesionalnom radu.

Uppercut Deluxe inspiriran je bezvremenskim stilom 1950-ih, koji nudi savršen spoj modernog i tradicionalnog pristupa dotjerivanju muškaraca. Brend pruža širok raspon visokokvalitetnih proizvoda dizajniranih da zadovolje potrebe suvremenog muškarca za njegu, u koje se mogu pouzdati cijeli život. Od pomada i voskova do šampona i alata za oblikovanje, Uppercut Deluxe osigurava da svaki muškarac može s lakoćom postići oštar, klasičan izgled.

Osim nevjerojatnih demonstracija najnovijih trendova u industriji kose, događaj je bio popraćen odličnim glazbenim performansom DJ-a koji je dodatno podignuo odlično vikend raspoloženje na punoj terasi Oranž bara.

Jedinstveni događaj u centru Zagreba nisu propustila ni poznata lica, poput voditelja Joška Lokasa i Ivana Vukušića, koji su priznali da itekako vode brigu o svom izgledu. „Mi muškarci smo oduvijek držali do sebe, no nekada nam stvari nisu bile dostupne kao danas. Volim što sada imamo mogućnosti izgledati i mijenjati imidž kako želimo“, poručio je Ivan Vukušić. „Ja zbog prirode svog posla uvijek moram biti sređen, ali i moja djeca kad vide da negdje postoji barber shop, samo me nazovu, strpaju u automobil i čekaju red koliko treba. Shvatili su da postoji 'level up' kada je u pitanju izgled, a ova ekipa je brutalna po svemu. Odlično rade, a pritom se i stalno zabavljaju. Zato nam mladi danas izgledaju kao da su izašli iz američkih filmova“, nadovezao se Joško Lokas.

Ovo događanje u centru Zagreba dokazalo je kako barber kultura u Hrvatskoj cvjeta te postaje dio životnog stila muškaraca svih generacija, jer tko danas ne voli biti profesionalno dotjeran i stiliziran?