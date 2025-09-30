Okuplja domaće umjetnike i dizajnere, a svi prihodi idu udruzi Mali zmaj

I ove godine, u svom osmom izdanju, InDizajn sajam će od 3. do 5. listopada u Areni Zagreb spojiti dizajn, arhitekturu i umjetnost - uz posebnu humanitarnu notu. U okviru izložbe “Humanitarni PlakArt”, posjetitelji će moći odabrati plakate, vizuale, postere i zidne ukrase koje su za izložbu donirali brojni cijenjeni domaći umjetnici, ilustratori i dizajneri, a svi prihodi bit će namijenjeni udruzi Mali zmaj, društvu za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece.

Boris Pleša Foto: Promo

Na izložbi “Humanitarni PlakArt” bit će predstavljeni radovi brojnih poznatih domaćih umjetnika i ilustratora, među kojima su Lola Art (Lana Lovrić), Monsieur Dorian (Dora Barbarić), Artplakata (Marko Babić), Boris Pleša Corporation (Boris Pleša), Studijo.co (Josipa Maras), Dragan Kordić, Ranko Ajdinović, Agata Lučić, Dilemma (Ema Juretić), Klara Rusan “KLARXY”, Beside Design (Željana Pirić) i Manuel Šumberac. Radovi su dostupni na jednom mjestu i po promotivnim cijenama, omogućujući posjetiteljima da ukrase svoje domove i istovremeno podrže rad udruge Mali zmaj.

Proteklih godina posjetitelji su kroz projekt Humanitarni ormar mogli podržati rad udruge kupnjom odjeće, knjiga i modnih dodataka doniranih od strane poznatih Hrvata i Hrvatica. Ove godine koncept humanitarne aktivnosti u potpunosti je prilagođen svijetu interijera.

Agata Lučić Foto: Promo

“Ponosni smo što i ove godine možemo biti dio InDizajn sajma i predstaviti rad naše udruge široj publici. Zahvalni smo svima koji su donirali svoje umjetničke radove i uključili se u ovu inicijativu. Posjetitelji će imati priliku uljepšati svoje zidove i domove, a svaka njihova donacija doprinosi osmjesima i radosti naših najmlađih”, rekla je osnivačica udruge Mali zmaj, Martina Leopold, pozivajući sve da posjete štand i podrže inicijativu.

Dora Barbarić Foto: Promo

Udruga Mali zmaj započela je kao inicijativa prijatelja u prosincu 2009. godine s ciljem da razveseli djecu i pruži podršku onima kojima je najpotrebnija. Njihov entuzijazam ubrzo je privukao širu zajednicu, a nakon niza uspješnih akcija, udruga je formalno osnovana. Danas je iza njih dugi niz inicijativa koje pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Dragan Kordić Foto: Promo

“Djeca su najosjetljivija skupina našeg društva i zato nam je iznimno drago što i kroz ovu izložbu možemo doprinijeti njihovoj sreći. Pozivam sve posjetitelje da svrate do štanda udruge, pronađu umjetninu za sebe i time učine dobro djelo. Svaki odabir znači pomoć i radost za djecu koja to najviše zaslužuju. Zahvaljujem se i svim umjetncima koji su nesebično donirali svoje radove i time omogućili ovu inicijativu”, izjavila je osnivačica sajma InDizajn, Mirjana Mikulec.

Manuel Šumberac Foto: Promo

Sajam, u organizaciji RTL Hrvatska i Studija za dizajn interijera Mirjana Mikulec, etablirao se kao središte brendova, kreativaca i istaknutih arhitekata. Uz stručna predavanja svjetski renomiranih arhitekata, zanimljive panele, dječji kutak, humanitarnu izložbu i nagradnu igru, program nudi inspirativno iskustvo za sve generacije. Posjetitelji mogu očekivati i atraktivne sajamske popuste, a organizatori i ove jeseni predviđaju velik interes. Dodatna doza inspiracije za uređenje doma očekuje posjetitelje i putem malih ekrana - emisija InDizajn s Mirjanom Mikulec vraća se s novom sezonom 5. listopada, a emitirat će se nedjeljom prijepodne.

Studiji.com Foto: Promo

Više informacija o programu i izlagačima dostupno je na službenim stranicama InDizajn sajma.