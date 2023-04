Zagreb, 3. travnja 2023. – Digitalna transformacija s naglaskom na održivost poslovanja te projekti koji u prvi plan stavljaju brigu o okolišu, budućnost su hrvatskog turizma. Pokazali su to projekti koje su u sklopu Mastercardova projekta Uplift predstavili žiriju polaznici druge generacije Uplift akademije, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici koji se bave turizmom, ugostiteljstvom i srodnim uslužnim djelatnostima.



Druga sezona Uplift akademije počela je u studenom 2022. godine, a pohađalo ju je 32 stipendista iz cijele Hrvatske s istim ciljem – steći vještine i znanja koja će ima omogućiti da unaprijede svoje poslovanje i postanu otporniji na promjene na tržištu. Značajan dio Uplift akademije koju provodi Algebra stavljen je na mentorski program u sklopu kojeg su stipendisti podijeljeni u osam timova pod vodstvom mentorica Dijane Novak Krešić, Renate Ćurković, Marijane Šarolić Robić i Petre Stojanov smišljali projekte te ih predstavili žiriju na velikoj završnici edukativnog programa u kampusu Algebre.



Nautički turizam kao veliki potencijal Hrvatske

Žiri su činili prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Perica Šandić (Group Leader, Corporate Sales, HT), Mladen Puzak (izvršni direktor, Ured za strategiju, razvoj i korisničko iskustvo, Hrvatska pošta), izv.prof.dr.sc. Leo Mršić (prodekan za znanost i istraživanje Visokog učilišta Algebra, direktor Algebra LAB-a), Tomislav Dominković (predsjednik Uprave, Algebra), Ivan Kurtović (predsjednik Uprave, InterCapital Asset Management) te Dinko Novoselec (suosnivač, Feelsgood). Kao najbolji projekt su ocijenili onaj tima SeaUP koji čine Mari Greget (osnivačica brenda ‘komiška’, DMC-a HedonISSAm, suvlasnica prvog sushi fusion restorana ‘Peškarija’ na Visu), Nina Perajica (Afitat Travel), Dragana Buzdovačić (SUNLIFE charter), Juliana Sekelez (Heritage hotel Antique Split), a njihova mentorica bila je Petra Stojanov. Pobjednički tim je kao nagradu osvojio 5000 eura, a njihova ideja temelji se na aplikaciji koja bi nautičarima nudila razne usluge.



„Mislim da je takva aplikacija zaista prijeko potrebna nautičarima u Hrvatskoj. Broj nautičara doslovno je u svakodnevnom rastu. Primjerice, broj nautičara koji su posjetili otok Vis se 2022. godine udvostručio u odnosu na 2020. godinu. Mislim da bi takva aplikacija uvelike olakšala nautičarima boravak na Jadranu kad jednim klikom na pametnim telefonima mogu dobiti sve potrebne usluge – od popravaka na brodu, usluga jedrara, iznajmljivanja skutera, bookiranja izleta pa sve do dostave hrane i pića. Važno je istaknuti da se prilikom izrade projekta aplikacije vodilo računa i o održivosti. Korisnici aplikacije će ostvarivati popust na svoje račune, i to prikupljanjem otpada iz mora te dostavom tog prikupljenog otpada – limenki, staklenih boca i plastične ambalaže na kopno, a to je za nas jako važno jer tako doprinosimo očuvanju i zaštiti okoliša“, pojasnila je ideju Mari Greget.



Pobjednički tim je bio samo za bod bolji od drugoplasiranog, a dr.sc. Maja Brkljačić, rukovoditeljica razvoja poslovanja Algebra LAB-a, objasnila je što je presudilo da je SeaUP tim osvojio nagradu.



Spremnost na implementaciju kao faktor za pobjedu

„Ključna je bila spremnost na implementaciju. Stipendistice su vrlo ispravno zaključile da je problem kojeg su one rješavale velik, odnosno da nautički turizam ima značajan potencijal za razvoj dodatnih usluga osim samog veza i imale su najbolje formuliran plan kako izaći na tržište, prvo u Komiži na Visu, a onda i dalje. Svi problemi koji su bili adresirani u projektima su gorući problemi hrvatskog turizma, isto tako su stipendisti dobro adresirali i problem održivosti, a posebno je bilo lijepo vidjeti što su tu održivost jednako dobro problematizirali kolege koji dolaze iz područja koji su tradicionalni manje prepoznati kao turistička destinacija poput Požege, kao i oni iz Splitsko-dalmatinske županije koji se s turizmom rađaju. Pobjedničkom timu, vjerujem, treba možda svega šest mjeseci da realiziraju svoj projekt i budu na tržištu“, pojasnila je Brkljačić te dodala da je mentorima bilo najvažnije da Uplifteri prepoznaju konkretne probleme koji se događaju u njihovoj lokalnoj zajednici i njih pokušaju riješiti, a ne da raspravljaju o uobičajenim turističkim izazovima.



Ovogodišnji edukativni program Uplift akademije sastojao se od 100 sati, predavanja su bila online, stipendisti su kroz program upijali teorijska i praktična znanja, a organiziran je i prvi Uplift Meetup gdje su kroz jednodnevnu radionicu održanu u Tvrđavi sv. Ivana u Šibeniku od raznih stručnjaka učili na dobrim primjerima kako prilagoditi svoje poslovanje zahtjevima tržišta. Uplift akademija je u drugoj sezoni imala deset seminara s naglaskom na digitalnu transformaciju i održivost kao dva ključna elementa za stvaranje poduzetnika nove generacije u turističkom segmentu. Seminari koje su polaznici slušali su: leadership, alati digitalne transformacije, poduzetništvo i inovacije, upravljanje destinacijom, održivi turizam, turizam i ekonomija doživljaja, platforme i poslovni modeli temeljeni na internet stvari (IoT), četvrta industrijska revolucija i industrija 4.0, posvećenost rastu i rezultatima te korisničko putovanje. Uz to, imali su i četiri nove radionice od kojih su tri dio Algebrinog mini MBA programa, gdje je želja omogućiti studentima da dobiju iskustvo rada kroz mini MBA program i te radionice su usko vezane sadržajno uz turizam. Četvrta radionica bila je vezana uz područje održivog razvoja i održivog upravljanja u turizmu.



Projekt Uplift ide dalje!

„Mentorski program se u obje sezone Uplift akademije pokazao kao izuzetno važan dio edukacije jer je to najbolji način kako naučeno znanje primijeniti, a ujedno je i najbolji način za razmjenu iskustava stipendista koja su od neprocjenjivog značaja. Veseli nas što je to zapravo i prilika polaznicima da se zbliže i krenu širiti vidike te ostvarivati suradnje, a takvih primjera sad već imamo nekoliko. Nošeni zbilja odličnim reakcijama polaznika Uplift akademije, nastavljamo razvijati projekt Uplift. Treća sezona već je u pripremi, imat ćemo razne novosti, ali ono što svakako mogu potvrditi je da će svi mikro, mali i srednji poduzetnici koji se bave turizmom dobiti priliku postati naši stipendisti i tako steći mogućnost unaprjeđenja svog poslovanja“, izjavila je Gea Kariž, direktorica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj.



Osim što su dobili jedinstvenu edukaciju usmjerenu baš na potrebe malih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu te uslužnim djelatnostima, stipendisti su dobili i medijsku promociju za svoje poslovanje, kao i mogućnost dodatne edukacije kroz razne sadržaje predstavljene na stranici uplift.hr. Stranica je dostupna svima, a donosi tematske članke, specijale te pisane i video intervjue s brojnim stručnjacima relevantnima u području edukacije, gospodarstva i turizma.

***

O PROJEKTU UPLIFT I uplift.hr

Uplift je najveća hrvatska platforma usmjerena razvoju poslovanja mikropoduzetnika te malih i srednjih poduzetnika (MMSP) na čijem radu, znanju i inovativnosti počiva većina hrvatskog gospodarstva. Ova platforma osigurava sve potrebno za razvoj poslovanja: inspiraciju, edukaciju, mentorstvo, promociju te pristup relevantnim informacijama. Uplift je osmislio i realizirao Mastercard kao korak prema stvarnom utjecaju i aktivnom iskazivanju odgovornosti prema društvu. Partneri projekta su Algebra, Ekonomski institut, Zagreb i Hrvatska gospodarska komora, a u stvaranju sadržaja sudjeluju i uspješni poduzetnici i konzultanti te drugi partneri iz privatnog i javnog sektora. Kroz multimedijalni sadržaj, pisane i video intervjue, live chatove, ali i tematske članke o digitalizaciji, poduzetništvu i turizmu, Uplift.hr otvara brojna pitanja vezana uz MMSP sektor u Hrvatskoj i želi biti kvalitetan, prepoznat i važan sugovornik u traženju pametnijih, boljih i održivijih odgovora. Pratite nas na Uplift.hr te na Facebooku i Instagramu. Videozapis o projektu pogledajte ovdje.