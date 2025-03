Održan tradicionalni Health Hub Trend Report Brunch 2025

Obzirom na ubrzanu digitalizaciju i sve veću integraciju umjetne inteligencije u zdravstveni sektor, kao i uspostavljanje multidisciplinarnih centara izvrsnosti zbog integriranog pristupa skrbi od prevencije do liječenja, što je istaknuto na nedavnom Svjetskom gospodarskom forumu pod sloganom "Suradnja za inteligentno doba", ovogodišnji tradicionalni Health Hub Trend Report Brunch održan je pod sloganom "ZAJEDNIČKA VIZIJA STRUKE I ZDRAVSTVENE POLITIKE – za boljitak pacijenata". Događaj je u zanimljivoj atmosferi Perona 16 okupio vodeće stručnjake iz zdravstvenog sektora, struku i administraciju, predstavnike zdravstvene industrije, sportsko-zdravstvene ambasadore, pacijente, IT industriju i zdravstvene medije, kako bi raspravljali o trendovima na horizontu, ključnim izazovima i prilikama u hrvatskom zdravstvu.

Ključne teme ovogodišnjeg skupa bile su prevencija u digitalnom ruhu do 2030., digitalizacija zdravstva i važnost digitalne podrške zdravstvenom managementu, važnost centara izvrsnosti u zdravstvu, zeleno zdravstvo te povezanost zdravlja i klime, zdravstvo kao pokretač društva te sport kao inspiracija za zdravlje i kolektivni optimizam u zdravstvu.

Na panelu su sudjelovali ugledni stručnjaci, a putem video izjave pridružio im se i doc. dr. sc. Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu, izjavivši: „Kao koordinator Kluba zastupnika Europske pučke stranke u Europskom Parlamentu za zdravstvo želim istaknuti da zdravstvo nije trošak, nego ulaganje u ljude, kvalitetu života i gospodarski rast. Samo zdravo društvo može biti inovativno i produktivno, a naš je zadatak osigurati učinkovit, dostupan i otporan zdravstveni sustav. U tome ključnu ulogu ima digitalizacija. Europski prostor za zdravstvene podatke, na kojem sam radio kao izvjestitelj Europskog Parlamenta, doprinijet će bržoj razmjeni informacija, boljem praćenju sigurnosti lijekova i olakšati znanstvena istraživanja temeljem podataka iz cijele Europske unije.“

Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, istaknuo je kako je Hrvatska, zahvaljujući izvrsnoj digitalizaciji putem CEZIH-a, napravila iskorake u pokretanju nacionalnih preventivnih programa i zdravstvenih pregleda, a u mogućnosti je ojačati preventivne mjere: "Nacionalni zdravstveni pregledi koje provodimo, preventivni paneli ali u budućnosti i digitalni podsjetnici za cijepljenje pokazatelj su kako digitalni alati mogu doprinijeti boljim ishodima i jačanju prevencije, što Hrvatsku može pozicionirati kao europskog lidera u preventivnoj skrbi."

Ovom prigodom Health Hub je predstavio posebnu publikaciju proizašlu iz 4 policy sastanka s brojnim dionicima iz Hrvatske i EU, u kojoj se zagovara digitalna transformacija imunizacije i uvođenje digitalnih podsjetnika za struku i građane, s pilot programom za RSV viruse, a potom i druge respiratorne infekcije koje posebice ugrožavaju kronične bolesnike, malu djecu i starije. Publikaciju možete prelistati OVDJE.

Hrvatska ima vrijedno iskustvo uspostavljanja vlastitih centara izvrsnosti kojima smo se etablirali kao regionalna perjanica i lider, pa pacijenti iz šire regije dolaze k nama. Prof. dr. sc. Stjepko Pleština, predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju i v. d. ravnatelja KBC Zagreb, naglasio je kako je nužno isticati pozitivne primjere kojima Hrvatska radi iskorake u regiji kako bi oni postali uzor za daljnje dobre inicijative i uspostavljanje novih centara izvrsnostgi: "Na KBC Zagreb uspostavljen je Zavod za personaliziranu medicinu, a centar za CAR-T terapiju omogućava liječenje djece i odraslih s onkohematološkim bolestima na najmoderniji način. Takvi primjeri trebaju biti smjernice za razvoj regionalnih centara izvrsnosti, npr. na području ženskog zdravlja i muškog zdravlja." KBC Zagreb napravio je iskorake s novim pristupom u otkrivanju i liječenju raka prostate, njihov tim je aktivan u Nacionalnom pilot programu za rano otkrivanje raka prostate, nabavljen je i najsuvremeniji Da Vinci robot za kirurško liječenje, a pojavljuju se i nove metode liječenja i dijagnostike poput radioligandne terapije te bi primjerice vizija struke i zdravstvene politike trebala ići ka uspostavi takvog centra izvrsnosti za liječenje raka prostate koji nudi sve na jednom mjestu- od prevencije do vrhunskog liječenja uz takve inovacije na horizontu. Europa danas govori o spremnosti na radioligandnu terapiju te osnaživanju kapaciteta za primjenu radiofarmaceutika, a Hrvatska ima iskustvo i viziju da gradi centre izvrsnosti u zdravstvu.

Na tragu vizije moderne, precizne onkološke skrbi, Health Hub je predstavio publikaciju kao plod dijaloga i foruma sa dionicima zdravstvenog ekosustava, u kojima se potiče osnaživanje precizne onkologije na tragu dobrih praksi uz investiranje u kadar, novi pristup financiranju prateće dijagnostike u onkologiji te skrb temeljena na primarnim i sekundarnim podacima. Publikaciju možete prelistati OVDJE.

Naš poznati neurokirurg doc. dr. sc. Fadi Almahariq koji je trenutačno u jednoj od najvećih bolnica u Ryadu, i ove se godine pridružio na tradicionalnom Health Hub-ovom Trend Report Brunchu, govoreći o dosezima u neurokirurgiji, digitalizaciji, robotici i zdravstvenoj diplomaciji te multilateralnoj suradnji u izmjeni najboljih medicinskih praksi. Istaknuo je potrebu kontinuiranog ulaganja u tehnologiju i edukaciju kako bi hrvatski zdravstveni sustav mogao parirati najnaprednijim svjetskim ustanovama, premda je, nadodaje, naš kadar već sada vrhunski i kompetentan u svakom trenutku.

Dr. sc. Sanja Stojsavljević Shapeski, tajnica Hrvatskog gastroenterološkog društva, osvrnula se na zabrinjavajuće podatke o smrtnosti od raka debelog crijeva i istaknula potrebu za promjenom paradigme da obilježavamo samo prigodne mjesece nego da o zdravlju i prevenciji govorimo u društvu 365 dana: "S preko 1900 izgubljenih života godišnje od raka debelog crijeva, uzevši u obzir da je pravovremeno otrkiven izlječiv u 90-100% slučajeva, moramo iskoristiti sve dostupne digitalne alate kako bi preventivne poruke doprijele do svakog građanina, ne samo u Plavom ožujku kojeg svakako smatramo važnim, ali i cijele godine."

Žensko zdravlje i muško zdravlje postaju sve važniji kao zasebne tematike, jer je ustanovljeno kako neposvećenost tim temama (ciljano) može utjecati na razbolijevanje i preuranjeni prestanak rada zbog odlaska na bolovanja ili u mirovinu zbog zdravstvenih razloga. Svjetski gospodarski forum je ponudio neka rješenja kako premostiti jaz u zdravlju žena i osigurati 400 milijardi dolara godišnje za globalno gospodarstvo, a neke od najvažnijih indikacija su povezane s boli, menstrualnim tegobama, migrenama, ...Belupo je, kao domaća kompanija, dugo posvećen ovoj tematici i zdravstvenom opismenjavanju građana te vrlo blisko surađuje sa strukom u smislu pomicanja granica znanja te unaprjeđivanja proizvoda...

Anastazija Vasileva Pokrajac, direktorica tržišta Adria regije u Belupu, istaknula je važnost samoskrbi i domaće farmaceutske industrije: "Jačanjem svijesti o samoliječenju i prevenciji rasterećujemo zdravstveni sustav, a poticanjem domaće proizvodnje lijekova jačamo otpornost države na globalne krize. Važno je imati širu sliku gledanja na generičku industriju u trenutku kada se zbog stalnog pritiska na sniženje cijena prestaju diljem svijeta proizvoditi neki esencijalni lijekovi zbog neodrživosti proizvodnje (npr. neki antibiotici, antikoagulansi, lijekovi za snižavanje šećera itd.). Važno je osigurati zajedničku viziju i struke i zdravstvene administracije i zdravstvene industrije, da svi zajednički radimo na izgradnji održivih i otpornih zdravstvenih sustava.“

Svjetski gospodarski forum (WEF) ističe da su zdravlje i klima usko povezani jer klimatske promjene povećavaju učestalost ekstremnih vremenskih uvjeta, zagađenja zraka i širenja zaraznih bolesti, što negativno utječe na globalno zdravlje. Također, zdraviji ekosustavi doprinose smanjenju zdravstvenih rizika, dok održive politike mogu istovremeno poboljšati i javno zdravlje i klimatsku otpornost. Health Hub je prvi u regiji pokrenuo Green Health Hub i Green Healthcare Bootcamp zagovarajući zelenu transformaciju zdravstva. Hrvatska Vlada i povezana ministarstva su omogućila zelenu i digitalnu transformaciju specijalnih bolnica, toplica i lječilišta uz financijsku omotnicu preko 130 milijuna eura, Nacionalna dječja bolnica predviđena je kao energetski potpuno samoodrživa greenfield investicija, a bolnice poput Karlovca, Zaboka i Zadra su postali lideri zelene transformacije bolnica.

Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u dm-u, predstavila je ESG inicijative: „Željeli smo pružiti priliku svima u RH da predstave svoje zelene ideje, da ih dodatno razviju i da one najbolje dobiju potrebnu podršku. Na natječaj „{ZAJEDNO} za zelene ideje“ mogu se prijaviti projekti koji doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice kao i edukativni projekti usmjereni na zaštitu okoliša i održivost. Nevladine udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave, neprofitne pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i hrvatski proizvođači svoje projekte mogu prijaviti do 21. ožujka, na mrežnoj stranici jednizadrugezajedno.hr, i to u tri kategorije: zaštite okoliša i održivosti, edukacije te poticaja održivom poduzetništvu i proizvodnji.“

Haris Pavletić, dr. med., predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza, naglasio je povezanost sporta i zdravlja: "Sport nas uči timskom radu, disciplini i upornosti – to su vrijednosti koje trebamo prenijeti i u zdravstveni sustav."

Martin Sinković, UNISPORT ambasador i višestruki olimpijski, europski i svjetski prvak u veslanju, dodao je: "Sport može biti inspiracija za zdraviji životni stil, kako među mladima tako i starijim generacijama. Hrvatska ima potencijal biti ne samo sportska, već i zdravija nacija." Pritom je naveo i važnost angažmana sportaša u visokom obrazovanju, zdravstvenoj diplomaciji i gospodarstvu kroz svoj primjer pokretanja vlastite linije zdravih proizvoda „RowSpirit by Martin Sinković“.

Hrvoje Sagrak, MBA, predsjednik Uprave Infodom-a, osvrnuo se na digitalizaciju zdravstva: "Podaci su ključ za donošenje kvalitetnih odluka. Digitalizacijom i modernim alatima možemo značajno poboljšati iskustvo pacijenata i rad zdravstvenih ustanova. Svjetski gospodarski forum (WEF) već nekoliko godina zaredom zagovara digitalnu transformaciju zdravstva, a posebice re-skilling top zdravstvenog managementa u tom smjeru, kako bi se maksimizirala učinkovitost ustanova, postigli bolji ishodi u liječenju i personalizirao pristup pacijentima. Trebamo na ovakvim skupovima osvijestiti važnost u zdravstvenim ustanovama i institucijama integrirati rješenja koja su važna i za iskustvo pacijenata ali osnaživanje zaposlenika, poput CRM-a, Customer Joruney Mappinga, eLearning modula za sve djelatnike unutar ustanova ili alata za praćenje učinkovitosti kadra. Podaci su nam važni da rastemo, razvijamo se i pružamo kvalitetniju skrb prilagođenu potrebama pacijenata…“.

Anita Bujanić, voditeljica Health Hub-a zaključila je: „Ovaj skup potvrdio je da su zajednička vizija struke, industrije, pacijenata i zdravstvene administracije, uz sve partnere koji promiču zdravlje, nužni za unapređenje sustava i osiguranje bolje zdravstvene skrbi za sve građane. Health Hub već je već 4 godine platforma za dijalog i razvoj konkretnih rješenja koja mogu unaprijediti zdravstveni sektor u Hrvatskoj i sa svakim događajem nudimo nove ideje i ostajemo konstruktivni partner za moderne politike i inovativnu skrb dostupnu svima!“

Izvrsnu atmosferu sa tradicionalnog skupa Health Hub-a možete pogledati u videu OVDJE.