Zanimljiva glazbena jesen nastavlja se u Kući umjetnosti Arsen u kojoj nas tijekom studenog očekuju zvukovi gitare, nezaboravni stihovi Leonarda Cohena te spoj etna i klasike s potpisom jednog od najsvestranijih umjetnika na domaćoj kulturnoj sceni

Nakon Amsterdama, Pariza i Londona, na red je došao i Šibenik! Kaki King, američka glazbenica i skladateljica koju je najutjecajniji američki glazbeni časopis Rolling Stone uvrstio na listu „bogova gitare“, u petak, 19. studenog, stiže u Šibenik gdje će promovirati svoj novi album Modern Yesterdays objavljen krajem prošle godine. Foo Fightersi, David Byrne, Mike Gordon, David Grohl samo su neka od glazbenih imena koja su dijelila pozornicu s gitaristicom i kompozitoricom koja posljednjih godina, zahvaljujući fascinantnoj tehnici sviranja gitare koju često koristi i kao perkusije, plijeni pozornost struke i kritike. Virtuoznost i eksperimentalan zvuk savršeno se povezao s multimedijalnim performansom The Neck is a Bridge to the Body s kojim je 2015. godine odradila svjetsku turneju koja se pokazala prijelomnim trenutkom u njenoj karijeri.

Glazbene večeri nastavljaju se u utorak, 23. studenog, kada šibenska Kuća za umjetnost Arsen ugošćuje jednu od najsvestranijih domaćih glumica i glazbenica, Maju Posavec. Maja je započela samostalnu glazbenu karijeru 2016. godine, a tri godine kasnije zajedno s Ivanom Kapecom izdaje album Večer s Cohenom na kojem su glazbeno obradili 12 pjesama jednog od najvećih kantautora i pjesnika našeg doba. Svevremenski stihovi, nezaboravni jazz i zvukovi gitare inspirirani su albumom Famous Blue Raincoat Jennifer Warnes koja je 1987. na svoj specifičan način obradila Cohenove pjesme. Maja i Ivan donose Suzanne, Dance Me To The End Of Love, Sisters Of Mercy, Hallelujah, I Am Your Man i brojne druge Cohenove pjesme u novom ruhu.

Kraj studenog, odnosno 25. (četvrtak), rezerviran je za klavirsko-udaraljkaški spektakl Meštrović & Expresto koji donosi spoj etna i klasike i, od 2009. godine kada je trio utemeljen, ne prestaje oduševljavati glazbenu kritiku i publiku gdje god da se pojavi. Matej Meštrović, bez sumnje jedan od najsvestranijih umjetnika na hrvatskoj kulturnoj sceni, Kristina Bjelopavlović Cesar, temperamentna pijanistica te Borna Šercar, bubnjar, udaraljkaš, skladatelj, slikar i pjesnik u Šibeniku će predstaviti neke od autorskih skladbi i obrade poznatih djela klasične glazbe - Mozartove All Turca, Bizetove Carmen, kao i Brahmsova Mađarskog plesa br. 5 koji u izvedbi Expresta na YouTubeu ima gotovo pet milijuna pregleda.

Detaljne informacije i ulaznice dostupne su na kucaarsen.hr, a novosti iz programa i ponude pratite i na službenom Facebook te Instagram profilu.