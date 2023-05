Ljubiteljima istočnjačke kuhinje Purple Monkey dobro je znano ime. Ovaj asian fusion street food restoran unazad nekoliko godina oduševljava jelima koja nas okusima vode u neke daleke krajeve. Sam naziv restorana asocira na nadrealno, a u spoju simbolike ljubičaste boje i majmuna krije se i filozofija ove gastro destinacije. Ljubičasta boja odražava kreativnost i spiritualnost, dok majmunčić utjelovljuje nesputanost, beskrajnu slobodu džungle i znatiželju. Upravo takvo nadrealno iskustvo čeka vas u Purple Monkeyju, a svestrani kuhar Tomislav Bralić poziva vas da isprobate nove okuse i uronite u egzotičan svijet slobode i divljine.

Tomislav Bralić, mnogima poznat i kao Don Tom, idejni je tvorac svih kulinarskih kreacija u Purple Monkeyju. Prije nego li je profesionalno zaplivao u gastro vodama, bio je DJ u mnogim popularnim klubovima diljem Hrvatske, a kuhanje je tada bilo samo hobi. Međutim, u jednom trenutku zasitio se noćne atmosfere i klubova te se u potpunosti posvetio drugoj strasti, kuhanju. Radio je kao kuhar u mnogim restoranima u Zagrebu i na Jadranu, a svoja znanja i vještine pokazao je i u školi kuhanja „Gastronomadi“. Slušajući omiljene ploče, smišljao je jela, tako da svako jelo ima i svoju glazbenu pratnju, a dok uživate u ukusnim jelima, moći ćete uživati i u playlisti po Tomislavovom izboru - i to na novoj zagrebačkoj lokaciji, u Tomašićevoj 6.

Mnogi će reći konačno, jer do sada su postojeće tri lokacije funkcionirale kao dark kitchen, odnosno kao lokacije iz kojih je moguće isključivo naručiti hranu za van. Otvorenjem novog restorana, sada u potpunosti možemo uroniti u šareni svijet Purple Monkey-ja i osjetiti sve njegove čari. Interijer podsjeća na prašumu, za što su zaslužne ilustracije raznolikih biljaka na zidovima te bambusi koji vise sa stropa. Radno vrijeme prkosi zagrebačkoj tradiciji pa će petkom i subotom vrata biti otvorena do 1 ujutro, a s time da će se jela moći naručiti do 23 sata. Od ponedjeljka do četvrtka restoran će raditi do 23 sata, a moguća je i dostava.

U novoj, kreativnoj centrali imat ćete priliku okusiti neke već dobro poznate specijalitete, ali i sasvim nove kreacije proizašle iz maštovitog uma Tomislava Bralića. Tako ćete gastro putovanje moći započeti Yakitori štapićima. Riječ je o komadima mesa na bambusovom štapiću, a dostupne su tri opcije: pileći zabatak, pork belly i domaća kobasica. Na jelovniku su i popularni bao bansi, jastučići od tijesta punjeni povrćem i pork belly-jem ili trganom patkom. Ako ste fan popularne japanske punjene tjestenine, gyoza, birat ćete verziju sa svinjetinom ili piletinom. Volite li objed započeti jelom na žlicu, oduševit će vas aromatične juhe: mulli juha i tam yam juha. Zanimljiv je i izbor priloga, a na vašem tanjuru mogu se pronaći edamame hummus, firecracker cvjetača, zapečeni grah i miks mladih salata. Želite li nešto prezalogajiti dok čekate svoje jelo, na raspolaganju će biti prženi edamame, wakame salata i pečeni lješnjak.

Glavna jela podijeljena su u tri kategorije bowlsa: rice bowls, salad bowls i noodle bowls. Ako preferirate rižu kao bazu, birat ćete jela pod nazivima katsu piletina, kung pao, bulgogi, hama teriyaki ili pad karo pao. Za one koji uživaju u laganim obrocima pravi izbor bit će salate. Interesantna je hama na kvinoja salati, ali i mesne opcije poput trgane patke na kvinoja salati, tople salate s piletinom i mandarinom ili harusame piletine. Azijski restoran nezamisliv je bez noodlesa, a u Purple Monkeyju čekaju vas dan dan noodlesi, purple monkey noodlesi te pad thai s tofuom, uz opciju dodatka piletine ili kozica. Jela prate i pomno odabrana vina, a za ljubitelje koktela pobrinuo se Blend bar, koji je specijalno za Purple Monkey osmislio posebne koktele. Za potpuni doživljaj, sva ova izvrsna jela posluživat će konobari odjeveni u svileni kimono, kojeg potpisuje beogradski brand 'Silk for breakfast'.

Dozvolite da vas Ljubičasti Majmun uvede u svijet u kojima će uživati sva vaša čula, a čeka vas u Tomašićevoj 6 u Zagrebu.