Otok Rab i grad Čakovec bogatiji su za nove Tisak plus prodavaonice, novo mjesto susreta i druženja. Riječ je o novome konceptu prodavaonice u Hrvatskoj koja nudi inovativan doživljaj kupnje. Sukladno potrebama kupaca, ovaj koncept objedinjuje najbolje od kioska i najbolje od Tisak medije. Tisak plus na jednom mjestu tako nudi bogat izbor domaćih i stranih magazina kao i razne knjige, igračke, poklone i najbolje iz kategorije gaminga, ali i asortiman proizvoda i usluga inače dostupnih na kioscima Tiska. Tisak plus prodavaonice na Rabu i u Čakovcu zadnje su u nizu otvorenja ovog novog prodajnog formata Tiska, koji trenutno broji pet prodavaonica. Prva trgovina ovog koncepta otvorena je na riječkome Korzu, a Tisak u narednom razdoblju planira i dodatna otvorenja prodavaonica u novom Tisak plus formatu u cijeloj Hrvatskoj. Ujedno će Tisak daljnji razvoj svoje maloprodajne mreže temeljiti na tri prodajna formata – kioske, TisakMediu i Tisak plus.

“Tisak plus objedinjuje najbolju ponudu i usluge kioska i Tisak medije. U pogledu dizajna interijera trudili smo se pratiti aktualne trendove, pa tako u samom prostoru posjetiteljima nudimo vrhunski doživljaj. Također, s obzirom na široki izbor usluga kao što su Tisak paket, plaćanje računa, mjenjačnica, itd., svi kupci u novootvorenom Tisak plusu mogu na jednom mjestu obaviti niz brzih, jednostavnih i sigurnih usluga koje štede vrijeme i novac.”, zaključio je na otvorenju novih prodajnih lokacija, Ivan Mudrinić, direktor sektora maloprodaje.

Na otvorenju je naglasak stavljen na dječje aktivnosti, a Tisak je i svim kupcima poklanjao prigodne poklone.