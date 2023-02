„We want to be the most loved beer, not the most sold“

Estrella Galicia piva proizvedena je davne 1906., a danas se izvozi u više od 30 zemalja. Pivo je broj jedan u Španjolskoj i zadnjih 10 godina najbrže je rastući brend. Svako pivo proizvedeno je isključivo u Španjolskoj po jedinstvenoj recepturi. Proizvodi se bez dodanih šećera ili drugih aditiva. Svi sastojci korišteni u proizvodnji su iz vlastitog uzgoja.

Perjanica Estrella Galicia pivovare je Estrella Galicia Cerveza Especial 5,5% alkohola. Estrella Galicia Cerveza Especial pivo je svijetle zlatne boje, odabranih žitarica i posebno gorkog hmelja. Proces kuhanja, fermentacije i sazrijevanja odvija se više od 20 dana, zbog čega pivo Estrella Galicia Especial ima ugodan i karakterističan okus hmelja.

Uz Estrella Galicia Cerveza Especial 5,5% Roto dinamic u svojoj ponudi ima i Estrella Galicia 0,0% bezalkoholni Pilsner, Estrella Galicia bez glutensko pivo i premium liniju 1906 Reserva Especial, 1906 Black Coupage, 1906 Red Vintage i 1906 Galician Irish Red Ale.

Slogan pivovare Estrelle Galicije je: „We want to be the most loved beer, not the most sold“, što govori da su u proizvodnju ovog legendarnog španjolskog piva uložene godine znanja i iskustva što je na kraju rezultiralo time da su pivski znalci izrazito zadovoljni okusima i vrstama koje im ovaj brend daje.

Ovaj ekskluzivan pivski brend možete pronaći u svim Roto shopovima i webshopu.

Roto dinamic vodeći je nacionalni distributer pića prema HoReCa kanalu s uspješnim poslovanjem te konstantnim rastom i razvojem posljednjih 30 godina, te uspješnim razvojem maloprodajne mreže diljem cijele Hrvatske. U želji da ugostiteljima, ali i kupcima u maloprodaji ponudi ne samo najbolju uslugu, nego i proizvode, Roto dinamic je uz Estrella Galiciu ekskluzivni uvoznik nekoliko prestižnih internacionalnih brendova vina, piva i jakih alkoholnih pića.