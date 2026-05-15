Nova razina natjecanja i veliko finale u Beogradu

Dok kava ostaje neizostavan dio svakodnevice, a baristi sve češće pomiču granice zanata pretvarajući svaku šalicu u osobni potpis, regionalna scena kave dobiva novo poglavlje. Barcaffè Barista Cup 2026, najvažnije i najprestižnije natjecanje u pripremi kave u regiji, otvara prijave, a veliko finale održat će se 1. listopada u Beogradu.

Nakon iznimnog interesa i rasta natjecanja kroz prethodna izdanja, Barista Cup i ove godine okuplja najbolje bariste iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine, pružajući im priliku da pokažu svoje znanje, preciznost i kreativnost na regionalnoj razini.

Prijave su otvorene od 15. svibnja u 10:00 sati do 15. lipnja u 23:59, a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem službene stranice Barcaffè Barista Cupa. Kao i prethodnih godina, prijavni proces uključuje ispunjavanje prijavnog obrasca te upload video materijala u kojem kandidati predstavljaju svoje vještine, tehniku i osobni pristup pripremi kave.

Barcaffè Barista Cup 2025 Foto: Drazen Kokoric/Kabinet porter

Ovogodišnje izdanje donosi najveću promjenu do sada

Ovogodišnji Barcaffè Barista Cup donosi najveću promjenu dosad u formatu natjecanja - uvođenje polufinalne faze koja će se održavati u svakoj od zemalja sudionica. Nakon selekcije pristiglih video prijava, najbolji kandidati dobit će priliku svoje znanje i vještine predstaviti uživo pred stručnim sucima.

Tijekom polufinalnog natjecanja kandidati će pripremati espresso i vlastiti signature drink, uz naglasak na tehničku preciznost, kreativnost i kvalitetu prezentacije. Njihove nastupe ocjenjivat će stručni žiri sastavljen od senzoričkih i tehničkog suca, koji će procjenjivati cjelokupno barističko umijeće i pristup pripremi kave.

Najbolji među najboljima u borbi za titulu

U završnicu natjecanja plasirat će se ukupno 10 najboljih barista iz regije. Svaka zemlja imat će osiguranog jednog predstavnika, dok će se preostali finalisti odabrati na temelju ukupne kvalitete prijava i rezultata u polufinalnoj fazi natjecanja.

Veliko finale održat će se 1. listopada 2026. u kultnom beogradskom prostoru Fabrika Events, u kojem će se finalisti natjecati pred publikom i stručnim žirijem u izazovima koji spajaju tehniku, kreativnost i osobni izraz. Kao i dosad, natjecanje obuhvaća pripremu espressa, latte art i autorski „signature drink“, kroz koje natjecatelji imaju priliku ispričati vlastitu coffee priču. Pobjednika natjecanja očekuje novčana nagrada od 5.000 eura te prestižna titula najboljeg bariste u regiji.

Barcaffè Barista Cup 2025 Foto: Drazen Kokoric/Kabinet porter

Stručni žiri Barcaffè Barista Cupa 2026 predvodit će glavni sudac Aleš Gorenc, dok će u ulozi senzoričkih sudaca sudjelovati Jovan Zdravković, Nik Oroši, Filip Lipnik i Matija Matijaško.

Za tehnički dio ocjenjivanja bit će zadužen Toni Matas, dok će podršku u pripremi natjecanja pružati Marko Podbrežnički.

Prilika za vidljivost, razvoj i povezivanje

Barcaffè Barista Cup posljednjih se godina etablirao kao jedno od najrelevantnijih regionalnih okupljanja coffee scene - mjesto na kojem se susreću talent, znanje, kreativnost i vrhunsko barističko umijeće. No ovo natjecanje donosi mnogo više od samog plasmana; ono otvara vrata novim profesionalnim prilikama, suradnjama i kontaktima te pruža priliku da svoj rad predstaviš pred ljudima koji oblikuju industriju kave u regiji.

U svijetu u kojem je svaka šalica odraz osobnosti, znanja i strasti, Barcaffè Barista Cup prilika je da upravo tvoj potpis dođe u prvi plan. Ako vjeruješ u svoje vještine, voliš izazov i želiš stati uz bok najboljima, sada je pravi trenutak za prijavu. Možda upravo ovdje počinje tvoje najveće profesionalno poglavlje.

Sretno!