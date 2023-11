Newcastle, koji se kvalificirao za svoju prvu Ligu prvaka u zadnjih 20 godina, trenutačno ima 11 ozlijeđenih igrača, s ukupno 14 različitih ozljeda. To je rekord u ligi koji dijeli s Manchester Unitedom. Dakle, je li problem u većem broju utakmica? Ne baš, budući da West Ham, koji se natječe u Europskoj ligi, trenutačno nema zabilježenih ozljeda. A tijekom cijele sezone imao ih je pet - što je najmanje u ligi.

Utjecaj prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva također bi mogao biti razlog dodatnog opterećenja igrača. Jedna od glavnih briga prije Svjetskog prvenstva u Kataru prošlog studenog bile su ozljede. Stoga je prva polovica sezone Premier lige 2022.-23. bila sažeta kako bi se osiguralo odigravanje više utakmica prije turnira. Unatoč nepredviđenoj pauzi zbog smrti kraljice Elizabete II., do 24. listopada odigrano je 11 utakmica, a neke momčadi odigrale su i 12.

Do 11. tjedna zabilježena je 151 ozljeda - 45 manje nego ove sezone, a nakon Svjetskog prvenstva bilo je potrebno nadoknaditi zaostatak u rasporedu.

"Izvana su stvari izgledale kao da su se malo vratile u normalu, ali stvarnost situacije je da još uvijek patimo od malog mamurluka od Svjetskog prvenstva. Brojke na Svjetskom prvenstvu zapravo su pale u usporedbi s posljednje tri ili četiri sezone. Zašto? Nikad ne možete biti sasvim sigurni. Pričalo se da su igrači smanjili intenzitet uoči Svjetskog prvenstva kako bi se pokušali zaštititi - kažu engleski kroničari.

Novi podaci 'Indeksa ozljeda u muškom europskom nogometu' globalne osiguravajuće grupe Howden pokazuju da je prosječna duljina izostanaka zbog ozljeda u Premierligi, La Ligi, Serie A, Bundesligi i Ligue 1 porasla s 11,35 dana prije turnira 2022. na 19,41 dan u siječnja odmah nakon toga.

Premier liga i Bundesliga bile su najviše pogođene, unatoč razlici u ritmu engleskog nogometa koji se nastavio dva dana nakon finala Svjetskog prvenstva, 18. prosinca s Carabao Cupom, dok su njemački klubovi dobili stanku od nešto više od mjesec dana.

U izvješću se navodi da "povećani tempo" u Premier ligi i Bundesligi može objasniti zašto je stopa ozljeda bila veća nego u Italiji, Španjolskoj i Francuskoj. Ozljede koljena, gležnja i lista/potkoljenice imale su najveći porast. Veznjak Manchester Cityja Kevin de Bruyne nije igrao od prve utakmice sezone protiv Burnleya zbog ozljede tetive. Isto tako, napadač Wolvesa, Pedro Neto, odsutan je dulje vrijeme zbog iste ozljede nakon utakmice protiv Newcastlea krajem listopada. U zadnjih dvadeset godina, tetive koljena čine oko 42% ozljeda mekih tkiva i mišića. Ove sezone zabilježen je porast od oko 96% ozljeda tetive koljena u usporedbi s prošlom sezonom, s 53 incidenta - 26 više nego tijekom 2022.-23. Sveukupno, to je povećanje od 55% u usporedbi s prethodnim prosjekom četiri sezone. Prethodni rekord bio je 40 ozljeda tetive tijekom sezone 2020.-21.

Ove sezone vodila se rasprava o utakmicama koje redovito traju više od 100 minuta. U izvješću Howdena korišteni su podaci koje je dostavio Sporting Intelligence za izračun troškova ozljeda. A oni su iznosili 255,4 milijuna funti, što je povećanje od 70,8 milijuna funti u odnosu na prethodnu sezonu. Dok je 946 prijavljenih ozljeda u pet velikih europskih liga predstavljalo smanjenje od 25% u odnosu na prethodnu sezonu, izvješće kaže da je "povećana ozbiljnost ozljeda", što je dovelo do rasta troškova za klubove. Trošak se izračunava na temelju toga koliko je igrač plaćen dok nije dostupan zbog ozljede.

Prvak Premier lige Manchester City zabilježio je 40 ozljeda uz procijenjenu cijenu od 11,9 milijuna funti. Manchester United i Nottingham Forest imali su najveći broj ozljeda - 69. Chelseajevih 68 ozljeda u sezoni 2022.-23., kada su završili na razočaravajućem 12. mjestu, koštalo ih je 40,1 milijun funti, najviše engleskih klubova.

Sveukupno, troškovi ozljeda u Premier ligi, La Ligi, Serie A, Bundesligi i Ligue 1 tijekom sezone 2022.-23. porasli su za 27,3% sa 485.2 na 617.8 milijuna funti. Kako se bliži prosinac, to znači jedno - puno nogometa. U Engleskoj će se između 21. prosinca i 2. siječnja igrati tri kola, a Premierliga kaže da "nijedan klub ne igra unutar 60 sati od druge utakmice".

Chelsea ima najmanje ukupno vrijeme oporavka sa 143,5 sati, a Brighton ima najviše sa 287,5 sati. Naravno, nemoguće je točno odrediti razloge ozljeda, jer svaki igrač i momčad imaju različite okolnosti. Međutim, jedno je jasno - vjerojatno će biti još gore. Sljedeće sezone vidjet će grupnu fazu Lige prvaka i Europske lige po 36 klubova i povećanje sa šest utakmica na osam rundi, do siječnja, s dvije utakmice play-offa za ulazak u šesnaestinu finala za klubove rangirane od devet do 24 mjesta u ukupnom poretku. Osim toga, 12 europskih klubova također će sudjelovati na Svjetskom klupskom prvenstvu s 32 momčadi u Sjedinjenim Državama u lipnju i srpnju 2025. Manchester City, Chelsea i Real Madrid već su se kvalificirali za to, a pridružio im se i pobjednik Lige prvaka iz tekuće sezone, plus još osam klubova odlučilo je o svom koeficijentu, iako će postojati ograničenje broja klubova iz pojedinih liga.

