Nezaboravno slavlje

Grand Casino Admiral, smješten na Rudeškoj cesti 140 u Zagrebu, mjesto je gdje se luksuzna zabava i fantastične prilike za dobitke susreću. Poznat po svojoj sofisticiranoj atmosferi i vrhunskoj ponudi, priprema nezaboravnu rođendansku proslavu koja će se održati u subotu, 19.10., s početkom u 20:00 sati.

Očekuju vas nastupi koji oduzimaju dah!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zabava počinje s glamurom i spektaklom – Cabaret Divas će oduševiti publiku svojim nastupima, a bend A Strana podići će atmosferu na višu razinu. Uz to, izvođači Polina Mytko i Ante Sax and Beat unijet će dodatnu energiju, dok će DJ Daddy Cool osigurati da plesni podij bude ispunjen do ranih jutarnjih sati.

Uz nastupe vrhunskih izvođača, najavljuju i Kiša Jackpotova ukupnog iznosa 10.000,00 € u periodu između 20:00 i 00:00 h!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali zabavi, niti iznenađenjima, tu nije kraj. Za vas su posebno pripremili i rođendanski bonus u iznosu od 15,00 € za sve posjetitelje.

Uz vrhunsku zabavu, Grand Casino Admiral priprema posebne pakete pića "7 veličanstvenih" i izbor najfinijih delicija, kako bi večer bila savršeno zaokružena i gosti uživali u ukusnim specijalitetima.

Ovaj rođendan neće biti samo obična proslava – bit će to prava avantura ispunjena glamurom, zabavom i velikim nagradama. Dođite i uživajte u spektakularnoj proslavi 7. rođendana Grand Casina Admiral, omiljenoj destinaciji za ljubitelje uzbuđenja i igara na sreću.

Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću.

Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa