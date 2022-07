Stara izreka kaže da grom nikada ne udara dva puta u isto mjesto. Srećom, to se ne može primijeniti na canneske lavove jer su se Bruketa&Žinić&Grey i Go2Digital ponovno našli u tom biranom društvu zahvaljujući projektu Brigometar koji su kreirali u suradnji s Croatia osiguranjem.

Na najprestižnijem svjetskom festivalu oglašavanja prije točno godinu dana osvojili su brončanog lava za kreativnu uporabu podatkovne tehnologije u kampanji Dogvertising, a ove godine opet su ušli u finale najznačajnije nagrade s kampanjom Brigometaru kategoriji kreativna uporaba podataka (Creative data).

Performance Marketing World uvrstio je Brigometar u top 5 projekata prijavljenih na natjecanje Cannes Lions, a europsko udruženje za digitalni marketing (IAB Europe) proglasilo ga je najboljim digitalnim vanjskim oglasom u Europi.

“Nekad su ljudi čitali oglase, a danas i oglasi čitaju ljude”, izjavila je Marija Jakeljić, direktorica marketinga Croatia osiguranja.

“Brigometar dokazuje da hrvatska oglasna industrija posjeduje znanje, kreativnost i tehnologiju koja u nekim segmentima prestiže i najrazvijenija europska tržišta”, rekao je Davor Bruketa, kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey.

“Ulazak u finale potvrda je naše pozicije lidera u vanjskom oglašavanju u Hrvatskoj i u Europi. Jedini smo hrvatski medij koji je osvojio Cannes, a u finalu smo bili dodatno još dva puta, što nam govori da idemo u dobrom smjeru. Naš rad, naša inovativnost i tehnologija, prepoznata je od strane struke i to nam puno znači”, izjavili su iz Go2Digitala.

Brigometar je interaktivni vanjski oglas koji mjeri zabrinutost prolaznika koristeći umjetnu inteligenciju. Digitalni citylight uređaji postavljeni su u tri najveća grada u Hrvatskoj s ciljem osvještavanja važnosti brige za mentalno zdravlje. Ispitanici s najvišom očitanom razinom zabrinutosti upućeni su na besplatan preventivni zdravstveni pregled u Croatia poliklinici u Zagrebu.

Osim nezabrinutih lavova, razloga za brigu nema ni vodeća outdoor kompanija u Hrvatskoj i regiji. Naime, u prvoj polovici 2022. godine povećali su doseg mreže na 1,7 milijuna ljudi dnevno i ojačali svoju poziciju postavljanjem LED reklamnih površina na sedam novih lokacija u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Varaždinu i Zaprešiću. U najavi su i još tri nova digitalna tornja na atraktivnim lokacijama u Zagrebu - Vukovarska, Prečko i Zagrebačka Avenija, kao i prvi digitalni toranj na ulazu/izlazu u Veliku Goricu.

