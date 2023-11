Dolaskom hladnijih dana maštanje o božićnom uređenju postaje sve češće, a izbor dekoracija sve veći. Upravo zato je početak studenog idealno vrijeme za planiranje ovogodišnje Božićne atmosfere naših interijera. Božić je vrijeme kada dom postaje posebno važan, jer se uređuje kako bi stvorio ugodnu atmosferu i pružio osjećaj topline i bliskosti. Kako bi stvaranje božićne čarolije prošlo čim uspješnije, poželjno je popratiti nekoliko kreativnih savjeta.

PAŽLJIVO BIRAJTE BOŽIĆNO DRVCE

Svake godine, božićno drvce postaje središnji komad u gotovo svakom domu. Važno je odabrati pravo drvo za svoj dom koje će ovisiti o veličini prostora i poziciji gdje bismo ga smjestili. Bilo pravo, bilo umjetno, božićno drvce svakako je sastavni dio božićne priče. S obzirom da je pravo drvce ponekad zahtjevnija opcija, odlična alternativa su umjetna drvca koja danas izgledaju gotovo kao prava. Izbor iz Lesnina XXXL trgovina nudi drvca raznovrsnih dimenzija i dizajna poput onih sa snježnim efektom ili drvca s izgledom pravih borovih iglica koja će zasigurno biti ovogodišnji favorit.

POSVETITE PAŽNJU BLAGDANSKOM STOLU

Blagdanski stol je srce svakog božićnog okupljanja. Dodavanje topline i čarolije za stol najlakše možemo učiniti izborom stolnjaka, tanjura, čaša i pribora koji odražavaju božićni duh. To ne mora nužno biti posuđe za večeru, blagdansku atmosferu možemo upotpuniti Božićnim servisom za doručak i jutarnju kavu, raznim zdjelama i posudama za kekse, ali i dekorativnim svijećama i mirisima.

STVORITE BOŽIĆNU ČAROLIJU U SVAKOM KUTKU

Bitno je voditi računa i na manje prostorije poput kupaonice ili hodnika. To su prostorije gdje uz suptilne božićne ukrase ili svjetla dodajemo poseban šarm u svakom kutku svojeg doma. Najbolje rješenje su božićne figurice, svijećnjaci, patuljci ili dekorativne led svjetiljke. Posljednje, ali nimalo manje važno, neizostavni adventski vijenac kao šećer na kraju ove slatke božićne priče.

Uređenjem doma u božićnom duhu stvaramo čaroliju koja će obitelj i goste okružiti toplinom i ljubavlju. Od drvca i ukrasa do mirisa i svjetala, ovi elementi zajedno će stvoriti predivnu blagdansku atmosferu.

