Neki već uživaju na svojim godišnjim odmorima, no za one koji i dalje marljivo rade, vikend je glavni fokus tjedna, prigoda za opuštanje, za odmor, za potencijalni kratki „skok“ na more ili u planine, i samim time, pravo veselje počinje u petak popodne.

No, za slučaj da vam to nije dovoljan razlog za veseliti se petcima, Admiral se pobrinuo dati vam dodatni push da preživite tjedan. Od 14. srpnja u svim Admiralovim poslovnicama, bilo klubovima ili kasinima, drugi petak u mjesecu bit će ZLATNI PETAK!

Zlatni petak skup je promocija koje će se razlikovati od lokacije do lokacije, i za svakoga će biti ponešto.

Osvježavajuća kiša jackpotova

U periodu trajanja ZLATNOG PETKA, u razdoblju od 20 do 24 sata „padat“ će jackpotovi u ukupnim iznosima od 400,00 € (3.013,80 kn), 600,00 € (4.520,70 kn) i 800,00 € (6.027,60 kn), ukupne vrijednosti preko nevjerojatnih 88.000,00 € (663.036,00 kn)!

Happy Hour

Svaki igrač registriran u poslovnici koji se prijavi na neki od automata preko NBS sustava, nakon odigranog jednog beta dobije dodatnih 5 € (37,67 kn) promotivnog bonusa!

Iako su igrači zasigurno odlično upoznati s pojmom NBS-a kao i s pogodnostima koje on pruža, za one koji se možda prvi put susreću s ovime, reći ćemo kako je NBS sustav registracije putem otiska prsta u Admiral poslovnicama. Vrlo je jednostavan za korištenje te svim igračima omogućuje pristup igranju u svim automat klubovima i casinima. Uz to, NBS uključuje i privatni račun za svakog igrača, na kojemu se nalazi sav uplaćeni novac, novac osvojen igrom te ostvareni promotivni bonusi.

Vrtnja u sretne sate sretna je vrtnja

U periodu od 21:00 i 23:00 sata trajat će promocija Lucky Spin, koja omogućuje da svi posjetitelji, koji za vrijeme njezinog trajanja igraju na aparatima za igre na sreću, osvoje besplatne vrtnje uz minimalni ulog od 0,20 € (1,51 kn). Ukoliko igrač osvoji besplatne vrtnje, ima pravo jednom zavrtjeti kolo sreće i osvojiti nagradu u obliku promotivnog bonusa za igru na automatima za igre na sreću.

Uz sve ove vrhunske promocije, koje su odličan dodatak na već zagarantirano zabavnu igru koju sve Admiralove poslovnice i kasina nude, preostaje još samo upitati se – pa kad će taj petak?

Dakle, označite svi svoje kalendare i pripremite se za ZLATNI PETAK koji donosi KIŠU JACKPOTOVA, HAPPY HOUR i LUCKY SPIN u Admiralove poslovnice