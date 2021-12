Mnoge od nas će se složiti: završetak godine svojevrsna je priprema za promjene i poboljšanja u nadolazećoj godini koju ćemo ispuniti novim doživljajima i iskustvima. Analiziramo staru, zbrajamo i oduzimamo. Uvijek možemo bolje, drukčije: nebitno odnosi li se to na neke postupke, navike ili one vanjske stvari poput treninga, odijevanja ili njege kože. Zagledat ćemo se pri tome u ogledalo. Sviđalo nam se to što vidimo ili ne, zapitat ćemo se: trebam li i mogu li bolje? Na koji način? Je li vrijeme za operaciju? Lifting? Filere? Botoks?

Prije nego krenete razmišljati o agresivnim tretmanima, dajte šansu nježnijem, a jednako učinkovitom pristupu. Lijepo je znati da odnedavno žene u Hrvatskoj mogu računati na dvije „prijateljice“, prave heroine kad je u pitanju ljepota i zdravlje kože. Zovu se Nana i Gaba. One su glavni likovi NEURO GABA & NANA tretmana – Neuro Peel tretmana koji zamjenjuje invanzivne tretmane. Stvorene su putem najnovijih otkrića u medicini za savršeni lifting lica i novost su u pristupu tretmanima pomlađivanja.

GABA (gama-aminomaslačna kiselina) je neproteinska aminokiselina, jedna od temeljnih tvari u našem živčanom sustavu. Njena inhibirajuća svojstva odgovorna su za stanje opuštenosti i mira, izrazito brzo opušta mišiće lica i zateže kožu pri čemu rapidno smanjuje bore i ublažava linije lica. GABA popravlja stanična oštećenja i potiče sintezu hijaluronske kiseline i kolagena. Rezultat svega toga je mladenački i odmoran, svjež izgled.

NANA (N-acetil-5-neuraminska kiselina) igra važnu ulogu u prijenosu signala između stanica. U dermokozmetici, NANA kao aktivna tvar stimulira podjelu stanica, produžuje njihov život, inhibira metaloproteinaze i rekonstruira kolagenska i elastinska vlakna.

Udružene zajedno, svojim jedinstvenim svojstvima temelj su za stvaranje jedinstvenog neuro peela. Djelujući kao neurotransmiteri ove kemijske molekule omogućuju prijenos signala između živčanih stanica. Zahvaljujući neuronima, one dopiru do drugih stanica u našem organizmu gdje se kombiniraju s ostalim receptorima za pokretanje specifičnog učinka.

Snaga tretmana Arkana neurokozmetičke linije

Tretmani ARKANA neurokozmetike temeljeni su na peelingu pri kojem se GABA i NANA kombiniraju s 30%-tnom mliječnom kiselinom koja snažno hidratizira, pomlađuje i učvršćuje kožu te ju čini elastičnom i fleksibilnom. Mliječna kiselina djeluje i na proizvodnju keramida koji brtve lipidnu barijeru, ali i pomaže u dubljoj penetraciji aktivnih sastojaka. Rezultati koje donosi takav tretman su trenutačni i intenzivni:

trenutačni face-lifting, zbog čega je tretman izuzetno poželjan prije važnih evenata na kojima želite zablistati,

dugotrajna zategnutost i zaglađenost kože uz smanjenje bora do koje dolazi ponavljanjem ovog tretmana (individualno je koliko će tretmana biti potrebno, ali već s pet tretmana promjene na licu bit će izrazito dugotrajne).

Od trajnih benefita za izgled kože ističu se prevencija starenja, regeneracija stanica, poticanje sinteze hijaluronske kiseline i kolagena, ali i njihova rekonstrukcija, te snažna hidratacija kože koja još dugo nakon tretmana izgleda pomlađeno i učvršćeno.

NANA I GABA tretman – nagrada za kraj godine

Zablistajte na nadolazećim blagdanskim druženjima, a novu godinu dočekajte ljepši nego ikad: počastite se tretmanom za kraj godine. Nakon tretmana, neke od nas prenosit će glas preporuke i dijeliti svoje oduševljenje sa svima. One samozatajne skrivat će tajnu svog novog izgleda. Koju god taktiku odabrale, dobro je što NANA i GABA ostaju s nama dokle god to želimo – u obliku seruma, kreme ili peelinga.

NEURO GABA & NANA SERUM: 11% aktivnih sastojaka: GABA kiselina, visoka molekularna hijaluronska kiselina, Glycohyal LW. Ekspresni lifting serum luksuzne teksture i mirisa, s 3 učinka: „učinak smrzavanja“, „učinak punjenja“ i „hidro učinak“.

NEURO GABA & NANA KREMA: 10% aktivnih sastojaka: GABA &NANA kiselina, visoko molekularna hijaluronska kiselina, Glycohal LW, kokosovo, maslinovo i jojobino ulje, pantenol. Formula tekućih kristala ima laganu teksturu i snažan učinak zatezanja, te održava i pojačava učinke Neuro GABA Lift Peela.

NEURO GABA & NANA PEEL: 41% aktivnih sastojaka: mliječna kiselina, GABA i NANA kiseline. Spektakularna neuro-amino aktivnost, s učincima izglađivanja bora i napetosti te jakim učinkom hidratacije i punjenja bora.

NEURO GABA Lift Mask: 21% aktivnih sastojaka: GABA, Instalift ™, Goji, maltodekstrin, pululan, kaolin, cink oksid. Ova verzija maske za kućnu upotrebu lako se ispire, ali ima spektakularan učinak podizanja i izglađivanja bora.

Rezervirajte svoj termin za susret – NANA i GABA tretmani i preparati čekaju vas u odabranim dermokozmetičkim salonima u Hrvatskoj.

Za više detalja o tretmanima i proizvodima zapratite nas na Instagramu i Facebooku.