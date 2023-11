Kako bi se izbjegle gužve i omogućilo uživanje u kupnji, NAMA je odlučila „produžiti“ Crni petak. Stoga vas sve pozivamo da u tjednu od 20. do 27. studenog ne propustite priliku posjetiti poznatu NAMA-u, najstariju zagrebačku robnu kuću, i pronaći sve „od igle do lokomotive“ na posebnoj Black Friday Week promociji. Cijeli tjedan vas očekuju primamljivi popusti od 20% do 50% na gotovo sve proizvode u NAMA ponudi. Iznosi popusta prigodno su označeni točkama različitih boja, kako bi vaša kupnja prošla što opuštenije. Plava točka iznad artikla označava popust od 20%, crvena 30%, žuta 40%, dok je crna rezervirana za najveća sniženja (50%).

Black Friday je tek prije osamdeset godina poprimio značenje koje i dan-danas znamo kao najbolje vrijeme za „uloviti“ odlične popuste, ali i najnepovoljniji dan za obavljati shopping zbog gužvi koje se stvaraju u svim trgovinama. Upravo iz tog razloga, NAMA svojim kupcima pruža savršenu priliku za opuštenu kupovinu kroz cijeli tjedan. U ovom razdoblju pred blagdane, na jednom mjestu možete pronaći sve što vam je potrebno da druženja i slavlja s obitelji i prijateljima prođu što bezbrižnije. A, ako možda samo želite obnoviti svoju garderobu, u NAMA-i ćete pronaći asortiman odjeće i obuće za poslovne prilike i za razne vrste proslava. Naglasak također stavljamo na bogati zimski asortiman, stoga vas savjetujemo da ne čekate novogodišnja sezonska sniženja, već da posjetite NAMA-u i spremni dočekate nadolazeće hladnije dane.

„Narodni magazin“ (NAMA) oduvijek je privlačio veliki broj ljudi, ponajviše stanovnika Zagreba željnih kvalitetne robe. Zbog zaposlenika koji su spremni preporučiti najbolje komade, ali i zbog toga što se na jednom mjestu može kupiti gotovo sve, od odjeće i obuće do artikala za uređenje doma, poznata zagrebačka robna kuća ima posebno mjesto u srcu Zagrepčana.

„NAMA vas ponovno poziva na druženje i odlične popuste. Naš primarni cilj je pružanje odlične usluge, a ako uz to uspijete pronaći nešto po vašem ukusu, tim bolje. NAMA je uvijek bila i bit će mjesto koje okuplja građane Zagreba različitih profila, jer smo mi robna kuća u kojoj je asortiman gotovo pa neograničen i gdje svi mogu pronaći ponešto za sebe“, zaključila je Izvršna direktorica nabave i marketinga - Brankica Filipaj Mišić.

Toplo preporučamo da od 20. do 27. studenog posjetite robnu kuću NAMA, suvremenu destinaciju za kupnju s tradicionalnim uređenjem koje se baštini od samih početaka, stvarajući najbolje shopping iskustvo. Bilo da trebate pomoć oko pronalaska određenog artikla ili savjet oko stvaranja savršene modne kombinacije, NAMA i njeni zaposlenici su pravi odabir za svakoga.