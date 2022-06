Liga prvaka najjače je nogometno klupsko natjecanje koje zadnjih desetljeća privlači iznimnu pozornost sportske javnosti zbog glamura i kvalitete koju predstavlja. Na kraju svake sezone, najčešće se većina nogometnih analitičara bavi učinkom najboljih igrača. Kada govorimo o napadačima, najbolji učinak netom završenog elitnog nogometnog natjecanja imao je Karim Benzema. Francuski napadač u dresu madridskog Reala u pohodu na tron zabio je petnaest pogodaka. Bio je, bez sumnje, jedan od najvažnijih kotačića u mehanizmu Carla Ancelottija.

Bio je to rekordni 14. naslov europskog prvaka u vitrinama jednog od najuspješnijih svjetskih nogometnih klubova. Na putu do svog novog finala Lige prvaka, Real je pokazao autoritet i širinu kakvu ima rijetko koja momčad. Uostalom, do naslova prvaka nevjerojatnim su preokretima svladali nekoliko respektabilnih protivnika. Kada je u četvrtfinalu ždrijeb Lige prvaka spojio Chelsea i madridski Real, jasno je bilo da će sve zaljubljenike u najvažniju sporednu stvar na svijetu čekati posebna uzbuđenja.

Kada govorimo o povijesti ovog natjecanja, takvih uzbuđenja bilo je na pretek. A povijest su pisali velikani ovog sporta, a najčešće se pamte najbolji strijelci. Kada je 2003. godine započela njegova priča u ovom elitnom natjecanju, jasno je bilo da je Cristiano Ronaldo predodređen za najveće stvari. Povijest je to dokazala. Sjajni Portugalac u 183 je nastupa zabio 14 pogodak što ga čini najboljim svjetskim napadačem u Ligi prvaka. Taj učinak Ronaldo je ostvario u zadnjih 19 godina, igrajući za Manchester United, madridski Real i Juventus. Drugo mjesto pripada Lionelu Messiju kojemu je za 125 pogodaka trebalo 156 utakmica. Analize o tome tko je bolji vjerojatno će trajati još dugo. A zapravo je potrebno samo zaključiti kako smo zadnjih desetak i više godina imali sreću i privilegiju uživati u jednom od najvećih individualnih rivalstava u povijesti, kada je nogomet u pitanju. Naravno, nezaboravne su Messijeve izvedbe u Barceloni još od 2005. godine.

Treće mjesto na ljestvici najboljih u povijesti dijele Robert Lewandowski i Karim Benzema. Poljski napadač 86 je pogodaka postigao u 106 utakmica, dok je francuskom reprezentativcu za taj učinak trebalo malo više - 141 utakmica. Iza ovog dvojca, najbolji učinak ima Raul Gonzales. Jedna od ikona madridskog Reala zabila je 71 pogodak od 1995. do 2011. godine igrajući za kraljevski klub, odnosno njemački Schalke. Svoje najbolje igračke godine Ruud van Nistelrooij dao je u dresu Manchester Uniteda, odnosno, Real Madrida, a u Ligi prvaka postigao je 56 pogodaka.

Thomas Müller ima priliku stići Nizozemca. Njemački je reprezentativac, naime, zabio samo četiri pogotka manje. Među deset najboljih strijelaca u povijesti Lige prvaka spadaju još tri dobro poznate nogometne figure. Svaka je na poseban način obilježila svoju nogometnu eru. Brz poput vjetra, Thierry Henry je od 1997. do 2012. godine u Monacu, Arsenalu i na kraju Barceloni postigao 50 pogodaka u 112 nastupa. Samo jedan pogodak manje učinak je još jedne legende madridskog Reala, Alfreda di Stefana.

Razdoblje od 1955. do 1964. bilo je zlatno doba ovog španjolskog velikana, a Di Stefanu je za taj učinak trebalo 58 utakmica. I na koncu, deseto mjesto na ljestvici najučinkovitijih napadača elitnog nogometnog natjecanja dijele Andrij Ševčenko i Zlatan Ibrahimović sa po 48 pogodaka. Ukrajinac je svoju priču gradio od 1994. do 2012. godine kroz kijevski Dinamo, Milan i Chelsea upisavši 100 nastupa u Ligi prvaka. A neuništivi Ibrahimović traje još od 2001. godine. U Ligi prvaka ubilježio je 124 nastupa igrajući za Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, PSG i Milan...