Znače li snovi išta? Možete li saznati svoje podsvjesne želje pokušavajući dešifrirati svoje snove?

Moderne teorije sugeriraju da ne, ali to ne znači da ne možemo pokušati zabaviti se time. Analiza i interpretacija snova nisu savršene, ali od davnina bude znatiželju kod mnogih ljudi, pa tako tumačenja snova možemo zateći čak i u Bibliji. Razumijevanje dubljeg značenja snova u nekim slučajevima zasigurno može pomoći u racionalizaciji misli i osjećaja, a čak i ako tumačenju snova ne pridajete neku važnost i ne vjerujete da skrivaju neko dublje značenje, rasprava o njima svakako može biti jedan od načina da brže prođe vrijeme.

Kraljevska cesta do nesvjesnog?

Poznati Austrijanac Sigmund Freud, utemeljitelj psihoanalize kao znanstvene discipline, izjavio je kako je interpretacija snova kraljevska cesta do znanja o nesvjesnim aktivnostima uma. Nismo sigurni koliko istine ima u tome, no to ne znači da se ne možemo malo razonoditi ovom temom – hajdemo vidjeti koje su najčešće teme i simboli u snovima i što o njima kažu tumači i analitičari snova.

Snovi o padanju

Snovi o padanju s velikih visina vrlo su česti, a neki vjeruju i u pomalo nebulozni mit da će, ako nakon dugog pada udare o tlo, umrijeti i u javi.

Tumači snova tvrde kako su snovi o padanju znak da nešto u našem životu ne ide po planu, ili kako sanjač stoji pred velikom prekretnicom i boji se nečega, poput neuspjeha na poslovnom ili ljubavnom planu. Russell Grant, autor knjige The Illustrated Dream Dictionary tvrdi da bi se osobe koje često sanjaju ovaj san trebale više opustiti i naučiti uživati u životu.

Goli u javnosti

Jeste li ikad sanjali kako ste se pojavili na poslu ili u nekoj drugoj javnoj prigodi potpuno goli? Ne brinite, niste jedini. Penney Peirce, autorica knjige Dream Dictionary for Dummies kaže da bi ovaj san mogao indicirati da se osobe koje sanjaju ovakve snove osjećaju kao lažnjaci ili kako se boje da će netko razotkriti njihove nedostatke i mane.

Lovac i lovina

Snovi u kojima sanjača ganja neka poznata ili nepoznata osoba mogu biti posebno zastrašujući, i mnogi ljudi sanjaju ovakve snove. Tumači snova sugeriraju kako osoba koja sanja ovakve snove možda pokušava izbjeći nešto u svojoj svakodnevici, ili kako pokušava pobjeći od svojih strahova ili želja. Po Tonyju Crispu, autoru knjige Dream dictionary, u tumačenju ovog sna bitno je i tko (ili što) je lovac. Ako je lovac neka životinja, sanjač se pokušava skriti od svog bijesa, strasti ili neke druge emocije. Ako je lovac nepoznat, moguće da sanjača muči neka trauma iz prošlosti, a ako je lovac osoba suprotnog spola, sanjač se možda boji ljubavi ili nije prežalio neku prijašnju vezu.

I krezubi snovi ujedaju

Peirce kaže da snovi u kojima sanjaču ispadaju zubi mogu imati više različitih značenja – može biti da je sanjač zabrinut zbog svog fizičkog izgleda, zbog svojih loših komunikacijskih sposobnosti ili brine da je nedavno rekao nešto jako sramotno.

Peirce pojašnjava kako je uloga zubi da grizu kroz nešto, režu, trgaju i drobe, pa ako zubi ispadaju, sanjač vjerojatno smatra da je izgubio moć biti asertivan, odlučan i moć da štiti samog sebe.

O smrti se sniva

Smrt je česta tema snova koja može biti uznemirujuća. U snovima mogu umirati ili bližnji ili sam sanjač, a Lauri Loewenberg u svojoj knjizi Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life, piše kako smrt, kao i promjena, može biti zastrašujuća jer nismo sigurni što se nalazi „s druge strane“, pa zato ljudski um poistovjećuje smrt i promjenu. Slično tumači i sanjanje smrti bližnje osobe, jer možda je došlo do promjene u odnosu ili udaljavanja, pa smrt u ovom kontekstu može značiti žalovanje za minulim vremenima.

Snovi o ispitima

Ispiti su često stresni događaji, piše Craig Hamilton-Parker, autor knjige The Hidden Meaning of Dreams, koji mogu ukazati na naše nedostatke, i tvrdi kako su snovi o ispitima često uzrokovani strahom od neuspjeha i kako ukazuju na to kako je sanjač nespreman za izazove koji su pred njim.

Nevjerni Jude Snovi u kojima supružnik ili partner vara sanjača nisu rijetkost. U ovakvim snovima, možda i češće nego u drugima, sanjač traži ima li u snu neke istine. Trish i Rob MacGregor, autori knjige Complete Dream Dictionary: A Bedside Guide to Knowing what your Dreams Mean, kažu da ti snovi mogu biti odraz straha da će partner biti nevjeran, ali da ne znače da se to dogodilo ili da će se uopće dogoditi. Vjerojatnije je, kažu, da su uzroci ovakvih snova problemi s povjerenjem, lojalnosti i komunikacijom u vezi.

Uzbudljivi – ako se ne bojite visina

Mnogi ljudi sanjaju da mogu letjeti, i ti snovi mogu biti oslobađajući i uzbudljivi, osim ako se bojite visina, jer u tom slučaju su jako zastrašujući. Crisp piše da u ovim snovima ovisi kakvi su sanjačevi osjećaji o letenju – ovi snovi mogu predstavljati osjećaj slobode i nezavisnosti, ili želju za bijegom od surove stvarnosti.

