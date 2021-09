NAJBOLJA PRIRODNA PREVENCIJA PROTIV AMBROZIJE – ULJE CRNOG KIMA

Proljeće je donekle poštedjelo alergičare, ali ambrozija je obilježila početak jesenske sezone te je svojom visokom koncentracijom u zraku izazvala simptome alergije čak i onima koji do sada nisu pokleknuli njenom utjecaju. Rujan često donese svojevrsni nemir u svakodnevnicu mnogih koji pate od simptoma alergije na ambroziju, što se može znatno umanjiti prevencijom i kontinuiranom upotrebom prirodnih dodataka prehrani, koje možete dugoročno koristiti – pogotovo u vrijeme kada je priroda u fazi mirovanja.

Glavne komponente crnog kima imaju važnu ulogu u prevenciji i borbi protiv mikroba, alergija, upala, poremećaju rada jetre i dijabetesa, autoimunih te čak i malignih bolesti.

Alergije se mogu povezati s hranom koju jedemo, stvarima koje dodirujemo i supstancama koje udišemo. Ova potonja kategorija javlja se u mjesecima kada su biljke aktivne. Simptomi alergija mogu se kretati od dosadnih (svrbež očiju i povremeno kihanje) do opasnih po život (zatvaranje dišnih putova). Srećom, većina ljudi spada u blagu do umjerenu kategoriju kada su u pitanju ove vrste alergija. Alergije uzrokuju prekomjerno oslobađanje tvari u tijelu koja se naziva histamin i on je odgovoran za svrbež, suzne oči, začepljenje nosa, kihanje, kašalj i crvenilo.

Kvaliteta ulja crnog kima

Medicinska istraživanja proučavaju upotrebu hladno prešanog ulja crnog kima (Nigella sativa) kod alergija i rezultati su pokazuju da već do dva tjedna uporabe ulja crnog kima smanjuje prisutnost začepljenosti i svrbeža u nosu i napadaja kihanja što ga svrstava u perspektivno botaničko sredstvo za alergije. Antialergijski učinak čistog, djevičanskog egipatskog crnog kima dobro je utvrđen ali važno je znati odabrati kvalitetno ulje. Ono mora biti hladno prešano, u malim serijama, čuvano u tamnim staklenim bočicama što ga stabilizira na nježan, prirodni način. Ulje crnog kima sadrži sadrži 0,4-2,5% biološki aktivnog eteričnog ulja, koji opet sadrži velik broj različitih spojeva. Najzastupljeniji je timokinon ujedno i najvažnija djelatna tvar ulja crnog kima prema čijem sadržaju se i procjenjuje autentičnost i kvaliteta ulja te njegov farmakološki učinak. Kako bi razina timokinona bila na razini i pružila terapeutski učinak na organizam ulje mora biti svježe prešano i sjeme mora biti kvalitetno.

Med sa sjemenkama crnog kima

Crni kim kao prirodnog saveznika pri kontroli alergija ili regulaciji imuniteta možemo potražiti i u drugim formama, primjerice u medu. Med i sjemenke se vole podupirući zajedničko djelovanje. Korištenjem sjemenki crnog kima u medu čiste se dišni putevi, sprječava se nakupljanje sluzi, omogućava bolje i dublje disanje te povećava aktivnost obrambenog sustava. Timokinon iz crnog kima širi bronhije i tada prestaju simptomi alergije, a tijelo se polako privikava na cvjetni prah koji ga iritira, pa i onaj od ambrozije. Tako ovaj med postaje funkcionalan i djeluje poput nježnog prirodnog cjepiva i dobro ga je uzimati tokom cijele godine. Med sa sjemenkama crnog kima je odličan način za ponuditi djeci, jer crni kim koji je inače snažnog i jakog okusa, a u medu mu se bitno popravlja okus. Matičnjakov med za djecu NIGELLA JUNIOR sa sjemenkama crnog kima i jezgrom lješnjaka u medu za jačanje imunog sustava i borbu protiv alergija kod djece, definitivno je pravi izbor za mališane. Još važnije je da dugoročno uzimanje meda djeluje imunostimulacijski, sprječava nastanak infekcije te je učinkovitiji od kemijskih sirupa za kašalj, pogotovo za dječji kašalj.

