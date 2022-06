Katkada je nužno sačuvati vrijeme, živce i olakšati si život. A to je moguće uz pravilnu uporabu ovog uređaja. Sušenje odjeće i predmeta od tekstila u sušilici prilično je jednostavno, no ipak treba obratiti pozornost na pravilan postupak prije svega zato da sačuvate predmete koji su vam potrebni i da izbjegnete glačanje odjeće kada to nije nužno. Odjeća osušena u sušilici čista je, mirisna, najčešće joj glačanje i ne treba. Tako ćete dobiti na vremenu koje možete odvojiti za sebe.

Kupili ste sušilicu i što sada?

Sušilicu rublja postavite u prostor koji je dobro prozračen, s temperaturom između 10°C i 25°C. Ako je temperatura u prostoriji niža, može doći do kondenzacije unutar stroja, a to može oštetiti uređaj. Svakako pričekajte dva sata da se sušilica ugrije na sobnu temperaturu prije nego što je priključite na električnu mrežu i nipošto se nemojte koristiti produžnim kablovima niti je priključivati na utičnicu koja je namijenjenu aparatu za brijanje ili sušilo za kosu.

Uređaj treba postaviti na ravnu i stabilnu podlogu. Ne smije stajati na tepihu niti na mjestu koje onemogućuje da se vrata sušilice otvore do kraja, pristup otvoru za odvod treba biti slobodan, kao i kruženje zraka. Prostorija u kojoj je smješten stroj za sušenje mora biti dobro prozračivana. Sa svake strane treba ostaviti tri do pet centimetara praznog prostora zbog usisavanja zraka. Nakon instalacije uređaja, sušilicu nemojte pokrenuti još najmanje 24 sata.

Kako se pravilno koristiti sušilicom za rublje?

Prije uporabe svakog stroja treba proučiti upute jer se postavke mogu razlikovati ovisno o proizvođaču i modelu.

U stroju se ne smije sušiti neoprano rublje. Postoji i popis stvari koje se ne smiju stavljati u sušilicu. Na popisu zabranjenih predmeta najčešće su stvari s gumenim i zapaljivim dijelovima (na primjer ručnici s tragovima laka za kosu, odjeća s mrljama od acetona, terpentina, voska i sličnih kemikalija), obuća s lijepljenim potplatima, jako velika posteljina poput velikih prekrivača, jastuka, vreća za spavanje, komadi koji sadrže lateks ili gumu, rublje koje je oprano omekšivačem, ali to ovisi o uputama proizvođača. U sušilici nije mjesto ni odjeći koja ima šljokice, grudnjacima, kupaćim kostimima, torbama i ruksacima koji nisu od pamuka, predmetima od kože, antilopa, baršuna, prirodne svile i čipke. Kod vune treba biti iznimno oprezan i pratiti upute proizvođača.

Prije sušenja ne zaboravite pričvrstiti patentne zatvarače, gumbe, špage. Male komade rublja najbolje je staviti u posebne vrećice za rublje prije sušenja. Iz džepova je potrebno izvaditi sve predmete, a posebno one koji su zapaljivi poput upaljača i šibica.

Sušilicu uvijek napunite do vrha jer ćete tako smanjiti potrošnju energije po kilogramu rublja, ali je nemojte preopteretiti. Pazite da ne prekinete sušenje prije kraja ciklusa sušenja. Učinite li to iz bilo kojeg razloga, budite oprezni kada vadite rublje iz bubnja zbog vrućine. Brzo izvadite sve komade rublja iz stroja i raširite ih kako biste raspršili toplinu.

Dobro bi bilo odjeću izvaditi iz sušilice dok je još vlažna i protresti svaki komad rublja da bi se izbjeglo glačanje. Osušit će se do kraja na zraku, a nakon toga treba je odmah složiti i spremiti, nikako ne ostavljati na hrpi jer će se izgužvati.

I na kraju, dobro održavani filtri osnova su za dobro sušenje. Na kraju svakog ciklusa obrišite i uklonite sva vlakna i prašinu. Ako ste se odlučili za kondenzacijsku sušilicu koja ne ispušta topao i vlažan zrak poput ventilacijske, redovito ispuštajte vodu iz kondenzacijskog spremnika i to nakon svakog ciklusa sušenja. To će spriječiti neželjene mirise.

Kupujete sušilicu? Gledajte energetski razred!

Birajte najbolji mogući energetski razred u skladu s vašim financijskim mogućnostima. No, imajte na umu da odabirom sušilice boljeg energetskog razreda štedite novac jer najekonomičniji su strojevi najboljih A energetskih razreda koji mogu potrošiti i do 40% manje električne energije. Sušilice rublja A+++ uvijek su najbolji odabir, no uzmite u obzir da se od ožujka 2021. mijenjaju energetski razredi koji će se označavati od A do G, te će u budućnosti sušilica razreda A+++ pripadati razredu B/C. Tako se zamjenjuje trenutačno korišteni sustav označavanja od A+++ do G koji je nedovoljno transparentan s tri najučinkovitija razreda.

Najbolje sušilice imaju ove karakteristike

Najbolje sušilice rublja moraju biti dobrog energetskog razreda, dimenzijama odgovarati prostoru – pogotovo ako ćete sušilicu stavljati na perilicu rublja, a bilo bi poželjno i da imaju senzor koji sam procjenjuje duljinu ciklusa sušenja rublja. Teško je procijeniti koliko sušenje treba trajati te se može dogoditi da pri ručnom postavljanju odredite prekratak ili predug vremenski raspon, a sa senzorom tih problema nećete imati. Prije kupnje sušilice rublja, osim već spomenutih karakteristika, ne zaboravite raspitati se o brzini centrifuge (preporučuje se oko 1200 okretaja u minuti).

Pogledajte i koliko dugo vrijedi garancija. Što duže – to bolje.