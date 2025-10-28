Može li smanjiiti troškove poslovanja?

Gužve na prometnicama, gubljenje vremena na traženju parkinga, nemogućnost pronalaska istog i sl. nevolje su s kojima se suočavaju današnji vozači i koje uvelike utječu na kvalitetu života, stres i nedostatak vremena. Ovi problemi su jako poznati i u poslovnom sektoru gdje su svakodnevna putovanja na sastanke, zračne luke, ali i sami dolasci na posao postali frustrirajući.

Djelomično olakšanje ovih problema pruži organizirani prijevoz koji se obavlja taksi vozilima. Sva briga oko vožnje pada na vozača koji je profesionalno osposobljen za to, traženje parkinga je izostavljeno, a korisnik prijevoza se za to vrijeme može usredotočiti na pripremu za radni dan, sastanak, obaviti telefonski poziv ili jednostavno odmoriti. Ovako napisano ovo zvuči sjajno, no kako takvu uslugu ugovoriti, tko je pruža, kako riješiti plaćanje…?

Foto: Promo

Eko Taxi nudi sveobuhvatne prijevozne usluge poslovnim korisnicima, prilagođene kako bi ispunile sve njihove zahtjeve uz maksimalnu fleksibilnost, pouzdanost i udobnost:

"Door to door" prijevoz: Pouzdan prijevoz od vrata do vrata, idealan za poslovne obveze i sastanke.

Prijevozi u i iz zračne luke: Usluga uključuje doček korisnika u zračnoj luci s natpisom imena i/ili naziva tvrtke, omogućujući poslovnim putnicima udoban i bezbrižan dolazak ili odlazak.

Gradski i izvangradski prijevozi: Bez obzira trebaju li korisnici prijevoz unutar grada ili izvan njega, Eko Taxi je tu za njih.

Prijevozi kombijem: Za veće grupe ili potrebe prevoza opreme, Eko Taxi nudi uslugu prijevoza kombijem, uz istu razinu profesionalnosti i udobnosti.

VIP i premium prijevozi: Za one koji traže dodatnu udobnost i luksuz, Eko Taxi nudi VIP premium uslugu prijevoza.

Njihova ponuda uključuje niz pogodnosti koje pojednostavljuju poslovne operacije te smanjuju administrativne i operativne troškove:

R1 račun sa mjesečnom specifikacijom: Svaki mjesec poslovni korisnici dobivaju detaljan pregled svih vožnji, čime se osigurava transparentnost i jednostavno praćenje troškova prijevoza.

Korisnička podrška 24/7: Tim Eko Taxija dostupan je u bilo koje doba dana i noći kako bi pružio podršku i riješio sve eventualne probleme.

Jednostavnost naručivanja i rezervacije vozila: Dispečerski centar je dostupan za brzo i jednostavno naručivanje i rezervaciju vozila.

Pristupačne cijene i smanjeni troškovi voznog parka: Koristeći Eko Taxi, poslovni korisnici mogu značajno smanjiti troškove održavanja vlastitog voznog parka. Moderna flota vozila nudi ekonomičan i ekološki prihvatljiv način prijevoza po konkurentnim cijenama.

Foto: Promo

POSEBNA POGODNOST – 30% popusta na 1. fakturu

Do kraja 2025. godine, Eko taxi odobrava poseban popust u visini 30% na prvu mjesečnu fakturu za sve nove korisnike kako bi iz prve ruke iskusili ovakav način prijevoza.

Korištenje taxi prijevoza za zaposlenike može donijeti i određene porezne olakšice. Prema hrvatskim poreznim propisima, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mogu se smatrati neoporezivim primicima do visine stvarno nastalih troškova, pod uvjetom da su ti troškovi dokumentirani vjerodostojnim ispravama, poput računa.

To znači da tvrtke mogu isplatiti zaposlenicima naknade za korištenje taxi usluga bez dodatnog poreznog opterećenja, što može dodatno smanjiti ukupne troškove prijevoza. Također, ovo može biti atraktivna pogodnost za zaposlenike, jer im omogućuje fleksibilniji i udobniji način dolaska na posao i odlaska s posla.

Eko Taxi ponosi se svojim vjernim zaposlenicima, od kojih je većina s njima od samog početka poslovanja. Zahvaljujući njihovoj predanosti i profesionalnosti, nemaju potrebe za zapošljavanjem stranih djelatnika. Svi vozači, osim što tečno govore hrvatski, također govore i strane jezike, što dodatno olakšava komunikaciju s međunarodnim klijentima.

Više od 450 zadovoljnih poslovnih korisnika oslanja se na Eko Taxi za svoje prijevozne potrebe. Svojim klijentima pružaju profesionalnu uslugu, fleksibilnost i sigurnost, uz smanjenje troškova i povećanje efikasnosti poslovanja.

Eko Taxi poziva sve zainteresirane tvrtke da im se pridruže i iskoriste brojne prednosti koje nude njihovim poslovnim partnerima. Više informacija možete dobiti putem emaila: marketing@ekotaxi.hr ili na web stranici www.ekotaxi.hr/poslovni.