Anamarija je svoj put započela 2017. godine upisom na Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta, gdje je ubrzo prepoznata kao izuzetno talentirana i predana studentica. Nakon samo jedne godine studija, počela je raditi u uredu marketinga ZŠEM-a, gdje je brzo pokazala svoje sposobnosti i strast prema području marketinga.

Njen trud i angažman nisu prošli nezapaženo te je nakon samo dvije godine rada promaknuta na poziciju Suradnika u marketing, gdje je imala ključnu ulogu u promociji i upisu studenata na prijediplomski studij. Uz sve svoje profesionalne obveze, nije zanemarila ni svoje obrazovanje. 2021. godine upisala je MBA diplomski studij na ZŠEM-u i specijalizirala se u području marketinga te se uspješno nosila s izazovima studiranja i rada istovremeno.

Njen doprinos nije samo u povećanju broja studenata, već i u stvaranju pozitivne slike ZŠEM-a među potencijalnim studentima navode studenti nižih godina ZŠEM-a koje je Anamarija imala prilike upisati.

Prije više od pola godine, sa samo 24 godine, Anamarija je postigla još jedan značajan uspjeh u svojoj karijeri - promaknuta je na poziciju voditeljice ureda marketinga i prodaje ZŠEM-a.

"Biti voditeljica marketinga i prodaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta je za mene više od posla - to je prilika da sudjelujem u oblikovanju budućnosti mladih studenata i da promičem vrijednosti visokog obrazovanja. Uz podršku ZŠEM-a, cilj mi je ostvariti da se svaki student osjeti kao dio zajednice koja ga podupire i priprema za uspješnu karijeru i život. Želim da osjete ono što sam ja osjetila kroz studiranje na ZŠEM-u, jer me to motiviralo da nastavim razvijati se i u profesionalnom smislu ovdje.” - izjavila je Anamarija.

Svojim impresivnim uspjehom u ZŠEM-u, Anamarija dokazuje da dob nije prepreka za postizanje izvanrednih rezultata. Upisi na prijediplomski studij narasli su za više od 60% od kada Anamarija vodi ured, također, svake godine raste broj kandidata koji dolaze iz najboljih Hrvatskih gimnazija i srednjih školi s izvrsnim uspjehom.

“Imati priliku svjedočiti razvoju mladih ljudi, gledati kako rastu i ostvaruju svoje snove, pruža mi neopisivo zadovoljstvo. Svaki susret s potencijalnim kandidatima i njihovim roditeljima je prilika da podijelim svoju priču i uvjerim ih da prilike za uspjeh postoje i da su dostupne upravo ovdje na ZŠEM-u. Kroz interakciju s posljednjim dvjema generacijama studenata koje sam imala priliku upisati, upoznala sam mnoštvo talentirane i motivirane djece, s kojima sam i dalje u bliskom kontaktu. Za mene je izuzetno zadovoljstvo znati da sam na nekoga imala pozitivan utjecaj u ključnom trenutku odluke za budućnost - odluci o obrazovanju. Kroz njihov uspjeh, kako studenata tako i njihovih roditelja, osjećam se ispunjeno i motivirano za daljnji rad. " naglasila je Anamarija.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) doista je pravi primjer moderne visokoobrazovne institucije koja ide ukorak s potrebama tržišta rada, brine o svojim studentima za vrijeme i nakon studija ali i trendovima gdje personalizacija obrazovnih modela postaje imperativ. Za sve koji žele studirati na ZŠEM-u sada je vrijeme za prijave, jer prijemni ispiti za prijediplomske studije Ekonomije i managementa te Poslovne matematike i ekonomije održava se 27. travnja.