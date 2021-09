Život nije uvijek lak, ali nas nekad upravo nedaće mogu dodatno potaknuti na putu ka ostvarenju snova. To dokazuje priča mlade Kristine Ivanuš koja iako je kao dijete pretrpjela obiteljsko nasilje i potom odrasla u Dječjem selu, je danas iznimno uspješna mlada djevojka koja se ostvaruje na svim poljima. Studentica je marketinga na Poslovnom veleučilištu u Zagrebu, bavi se ronjenjem i manekenstvom i neumorno stremi ka svojim ciljevima. Za svoj društveni angažman dobila je i vrijednu nagradu Hermann Gmeiner koja se dodjeljuje mladim herojima, ljudima koji su se unatoč teškim životnim pričama istaknuli na svom području te postali uzor mladima u svijetu.

Vjetar u leđa dala joj je i Germania Sport koja je njen uspjeh nagradila godišnjom stipendijom. Ova društveno odgovorna tvrtka u lipnju je raspisala natječaj za stipendiranje mladih talenata, a Kristinin životopis privukao im je pažnju i oduševio ih.

Ova vedra i neustrašiva devojka kaže da joj svaka podrška mnogo znači: „Hvala Germaniji što je prepoznala moj trud i vrijednost. Njihova stipendija uistinu će mi učiniti narednu akademsku godinu mnogo lakšom i bezbrižnijom. Također, tko zna, možda nas očekuju zajedničke društveno odgovorne akcije u budućnosti.“

Kristina obožava more, te sudjeluje u akcijama čišćenja Jadranskog podmorja od sjevera pa sve do krajnjeg juga, a neke od najdražih podvodnih fotografija je snimila na Visu i Pelješcu. Ova djevojka sanja o tome da se nakon diplome preseli na more i iskoristi svaku priliku za ronjenje.

„Kristina ne samo da je uspješna studentica već je i ekološki aktivist te je svojim angažmanom sudjelovala u čišćenju podmorja u sklopu akcije ThinkGreen i zajedno s drugim roniocima izvadila pet tona otpada, a i uspješni je podvodni model čije fotografije osvajaju nagrade. Kristinin ekološki i društveno odgovorni angažman poklapa se s filozofijom i nastojanjima naše tvrtke.“, objašnjava Kristina Džigurski, menadžerica korporativnih poslova u Germaniji

Kristini je inspiracija more, a je ona inspiracija svima onima koje je dotakla njezina životna priča. Osim što je pretrpjela obiteljsko nasilje, susrela se i sa drugim izazovima. Životni uvjeti u SOS Dječjem selu Lekenik omogućili su joj se razvija u sretno i uspješno dijete, no na put planovima isprva joj je stala dijagnoza – kada joj je bilo samo šest godina, dijagnosticirana joj je teška bolest perifernih živaca, poliradikuloneuropatija. Upravo ju je ta bolest motivirala da se aktivno bavi sportom. Nije osjećala jake bolove pa joj je preporučeno da se bavi plivanjem, a usto je zakoračila i u svijet odbojke, nogometa, tajlandskog boksa i ronjenja.

„Nikada ne odustajte, ma koliko god teško bilo!“, poručila je za kraj Kristina.