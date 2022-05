Misteriozni kreveti osvanuli na Trgu bana Josipa Jelačića

CRVENI NOSOVI klaunovidoktori i ovog 5. svibnja obilježili su svoj Dan smijeha kako bi predstavili svoj dvanaestogodišnji rad u Hrvatskoj, ali i novi slogan: ''Smijeh budi nadu''.

Popodne na glavnom zagrebačkom trgu već odavno nije bilo ovako zabavno. Misteriozni kreveti osvanuli su u četvrtak na Trgu bana Josipa Jelačića te plijenili pažnju prolaznika. Sve odgovore dalo je 100 klaunova i djece u Flash mobu kojeg su organizirali CRVENI NOSOVI klaunovidoktori.

Plesom na trgu i panel diskusijom koja je okupila stručnjake s područja medicinske i socijalne skrbi, istaknuli su važnost misije klaundoktora, educiranih stručnjaka, koji donose smijeh djeci na liječenju u bolnicama, starijima u domovima i svima kojima je to najpotrebnije.

Panel diskusija pod nazivom CRVENI NOSOVI: „Klaunovskim koracima do velikih promjena“, održana u Hrvatskom društvu književnika, dala je dublji uvid u djelovanje CRVENIH NOSOVA koji su aktivni u više područja društva. Posjećuju bolnice, domove za starije, ali i ljude u kriznim situacijama pa su tako proveli godinu dana u Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa, a trenutno pružaju psihosocijalnu pomoć djeci i majkama koje su morale napustiti svoje domove u Ukrajini. Imaju razvijene i posebne programe za specifične skupine kao što djeca s umjerenim i težim teškoćama u razvoju, koju posjećuju interaktivnom glazbenom predstavom Karavan Orkestar. Iako im je primarna misija olakšavanje bolničkih dana djeci i njihovim roditeljima, klaundoktori pomažu i stručnom medicinskom osoblju u komunikaciji s djetetom na liječenju.

Svoj dojam boravka u bolnici opisala je i Sanja Pažin, studentica i djevojka kojoj su klaunovi nasmijali bolničke dane koja je rekla da su joj posjeti klaunovadoktora pružili radost dok je boravila u bolnici. „Uz klaunovedoktore osjećala sam se kao dijete, a ne kao skup simptoma na nalazu. Nikad neću zaboraviti, što su sve napravili za nas djecu u bolnici. Klaun je osoba koja donosi sreću kada je teško!“, dodala je Sanja.

Kroz svoj dvanaestogodišnji rad, CRVENI NOSOVI klaunovidoktori susreli su se s različitim situacijama u kojima su najpotrebniji od svega bili veselje, osmijeh i optimizam. U Hrvatskoj djeluje 30 klaundoktora koji redovito posjećuju djecu u 13 bolnica te starije u 11 domova za diljem Hrvatske. Svojim djelovanjem dotaknuli su više od 250.000 ljudi.

„Sav naš rad i doprinos koji klaudoktor donosi društvu ne bi bio moguć bez podrške ljudi i zajednice u kojoj djelujemo. Primarno se financiramo iz donacija građana i tvrtki koji na taj način i sami sudjeluju u ostvarenju naše misije. Ovim putem svim našim donatorima i onima koji će to postati, od srca zahvaljujemo što su dio naše priče i što nam svojom podrškom omogućuju da osmijeh i smijeh dođe do onih kojima je najpotrebniji“, izjavila je Maja Rusan, voditeljica odjela za prikupljanje sredstava i komunikacije.

Flash mobom kojeg su predvodili klaunovidoktori i djeca iz plesnog studija „Plesni punktovi Zagreb“, koji je osmislio koreografiju, prikazali su zajednicu ljudi koja je okupljena oko iste misije, donošenja smijeha u najtežim situacijama. Zaplesali su i predstavnici institucija koje klaundoktori posjećuju, KBC Sestre milosrdnice, Dječja bolnica Srebrnjak, Dom za starije Medveščak, Dom za starije osobe Centar – Klaićeva, Dom za starije osobe „Park“, ali i donatori koji omogućavaju da smijeh i radost dođu do onih kojima su najpotrebniji. Tvrtke kao što su INA d.d., Pliva Hrvatska d.o.o, Erste&Steiermärkische Bank d.d., LQ d.o.o., Amacreo d.o.o., Nets A/S, pridružile su se Flash mobu i ukazale na to kako jedno zajedno možemo malim koracima stići do velikih promjena.

Više o udruzi CRVENI NOSOVI klaunovidoktori potražite na: https://www.crveninosovi.hr/