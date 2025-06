Mirjana Mikulec obilježava jubilej iskrenim pričama koje stoje iza savršenih interijera

Ova uspješna poslovna žena, u svom najosobnijem izdanju dosad, iznenađuje istinom koja se provlači kratkim presjekom svake od 20 godina njene karijere. Na jednostavan i zabavan način, kroz razne situacije i anegdote u razgovorima s članovima obitelji, prijateljima, suradnicima i poslovnim partnerima, autorica knjige otkriva Mirjanino pravo lice i jedinstven karakter.

Foto: Ivan Črepić

Knjigu potpisuje Ninna Lara Vidaković koja je svojim osjećajem za riječ, ovoj zbirci interijera i životnih trenutaka dala dodatnu dubinu i emocionalnu snagu. Sve to uz predivne fotografije impresivno uređenih interijera.

Njihov koncept, energija, stil uređenja i snažan dojam koji ostavljaju poslastica su za sve estete, ali i sjajan izvor ideja i inspiracija pri uređenju prostora.

Foto: Ivan Črepić

Mirjanina priča, zajedno s njenom autentičnom definicijom realnosti, iznenađuje, šarmira, nasmijava, ali i motivira, inspirira i osnažuje. 'Kroz dvadeset godina karijere prošla sam mnogo toga – od nesigurnih početaka i velikih odluka, do projekata koji su mi promijenili život. Sve te emocije, trenutke i lekcije pretočili smo u knjigu koja je posveta svemu što me oblikovalo. Ovo je moje najosobnije izdanje do sada,' poručuje Mirjana.

Foto: Ivan Črepić

S ovom knjigom u ruci čitatelju će se činiti kao da je, uz vitaminsku dozu estetike, u isti mah dobio i topao, prijateljski zagrljaj, uz podsjetnik da je sve, ali baš sve moguće.

Knjiga je ekskluzivno dostupna na prodajnim mjestima Tiska.